El Salvador suma seis feminicidios en lo que va de 2026

Grupo de mujeres durante una protesta contra la violencia en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Al menos seis feminicidios y muertes violentas de mujeres han sido reportados en El Salvador entre el 1 de enero y el 29 de marzo de 2026, lo que evidencia la continuidad de la violencia de género en el país. De acuerdo con cifras informadas este miércoles por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), la organización no gubernamental de derechos humanos Ormusa, dos de estos casos fueron cometidos por parejas de las víctimas, lo que muestra que existe una dimensión intrafamiliar en esta problemática.

La organización detalló que, del total de crímenes registrados hasta el 29 de marzo de 2026, uno fue cometido con arma de fuego, otro por asfixia y cuatro mediante “otros objetos”. Dos de los casos fueron ejecutados por las parejas de las víctimas, uno por una persona conocida, y en cuatro hechos el responsable aún no ha sido identificado, según consta en el reporte.

Ormusa denunció recientemente al menos cinco casos de violencia intrafamiliar registrados entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2026, de acuerdo con reportes policiales. La organización indicó que estos episodios “también se pueden considerar intentos de feminicidios”, remarcando que la violencia intrafamiliar afecta varias zonas del país y refleja su raíz estructural en patrones culturales discriminatorios.

“El incremento registrado en febrero evidencia una tendencia en un período corto de tiempo, lo que constituye una alerta temprana de la violencia de género en el ámbito de la familia, desde el análisis de riesgo feminicida”, analizó Ormusa al divulgar su informe, según recogió la agencia de noticias internacional EFE.

IMAGEN DE ARCHIVO - Mujeres protestan contra los feminicidios, en San Salvador, El Salvador, el 28 de noviembre de 2021. Legisladores aprobaron el martes 21 de febrero de 2023 una reforma para convertir el delito de feminicidio en imprescriptible y permitir que la Fiscalía salvadoreña pueda abrir procesos penales en esos casos sin importar el tiempo que haya transcurrido desde los hechos. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo)

Según Ormusa, los asesinatos de mujeres no son clasificados como feminicidios por las autoridades. Esta situación impide acceder a cifras oficiales y limita la capacidad de organizaciones civiles para monitorear y exigir respuestas estatales.

Descenso de feminicidios registrados en 2025 según Ormusa

De acuerdo con los datos proporcionados por Ormusa a EFE, durante 2025 se documentaron 26 feminicidios en El Salvador, lo que significa un 33 % menos en comparación con 2024. Esta disminución se da en un escenario donde la denuncia de la sociedad civil juega un papel fundamental en visibilizar la violencia de género y exigir una respuesta estatal.

Cifras oficiales priorizan otras causas

El presidente Bukele afirmó en enero: “el 90 % de casos de homicidios en El Salvador se deben ahora a violencia doméstica o a peleas entre amigos relacionadas con el alcohol”, tras la comunicación del Gabinete de Seguridad de que 2025 cerró con 82 homicidios, 32 menos que en 2024. Sin embargo, no brindó datos específicos sobre feminicidios, según destacó EFE.

Por su parte, el ministro de Seguridad Villatoro precisó que de esos 82 homicidios en 2025, 43 estuvieron ligados a intolerancia social, 31 a conflictos intrafamiliares y 8 a delitos comunes. Además, puntualizó que más del 50 % de estos 82 homicidios están relacionados con la ingesta de alcohol previo al homicidio.