Así es X, la app de Elon Musk que compite con WhatsApp en chats privados, cifrado y sin anuncios

Elon Musk lanza XChat, la alternativa a WhatsApp con mensajes cifrados y opciones de privacidad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

X prepara el lanzamiento de XChat, una aplicación independiente con cifrado de extremo a extremo y funciones avanzadas de privacidad, disponible para usuarios de iOS desde el 17 de abril.

Esta nueva herramienta de la red social propiedad de Elon Musk busca competir directamente con servicios como WhatsApp, enfocándose en la protección de datos y la experiencia del usuario sin anuncios.

Cómo es la nueva red social de Elon Musk

Desde noviembre pasado, X integró un servicio de mensajería cifrada en su plataforma, ampliando así las capacidades de los mensajes directos. XChat permitirá realizar videollamadas, compartir archivos, editar y anular mensajes, además de enviar audios y mantener conversaciones en un entorno seguro.

Según la información publicada por la propia cuenta oficial de XChat, la aplicación ya se puede reservar en la App Store antes de su estreno. El sistema de cifrado de extremo a extremo garantiza que solo los participantes de una conversación tendrán acceso al contenido, proporcionando así un entorno más seguro frente a los riesgos habituales en la mensajería digital.

Elon Musk lanza XChat: mensajería sin publicidad y la ambición de un ecosistema de IA generativa - (Reuters)

Entre las características distintivas de XChat se encuentran la ausencia de anuncios, la posibilidad de bloquear capturas de pantalla y la opción de configurar mensajes que desaparecen tras un tiempo determinado. Estas funciones sitúan a la app como una alternativa para quienes priorizan la privacidad y el control sobre sus conversaciones.

Aunque el énfasis está puesto en la seguridad, X aclara en la App Store que ciertas prácticas de la aplicación pueden implicar el manejo de datos como la ubicación, los contactos y el historial de búsqueda, así como información sobre el uso y el contenido generado por el usuario.

La compañía asegura que estos datos no estarán vinculados a la identidad de X, lo que introduce un matiz importante respecto al enfoque de privacidad absoluta.

El desarrollo de XChat ha pasado por una fase de pruebas beta durante marzo, donde un grupo limitado de usuarios tuvo acceso anticipado mediante TestFlight, según compartió Michael Boswell, diseñador de producto en xAI.

Diferencias frente a WhatsApp y XChat

La nueva app fusiona cifrado, control de datos y funciones multimedia con IA generativa, apostando por un modelo exclusivo y avanzado frente a WhatsApp y otras plataformas masivas - (Meta)

Mientras WhatsApp mantiene la integración de anuncios y funciones comerciales en su ecosistema, XChat se presenta como un espacio libre de publicidad y enfocado en la privacidad.

La opción de bloquear capturas de pantalla y los mensajes autodestructivos representan valores añadidos para quienes buscan confidencialidad en sus comunicaciones.

XChat se diferencia por ofrecer una experiencia sin seguimiento publicitario, lo cual responde a la demanda de usuarios cada vez más conscientes de la exposición de sus datos personales en aplicaciones tradicionales.

Grok: la inteligencia artificial de Musk desafía a Google

Mientras avanza el despliegue de XChat, xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, ha iniciado la búsqueda de nuevos perfiles profesionales en Europa para trabajar en remoto. El objetivo es potenciar Grok, el sistema de IA de X, con el propósito de superar a la inteligencia artificial de Google en la generación de imágenes.

El desarrollo de Grok busca superar a Google en IA visual, mientras XChat ofrece herramientas inéditas para la gestión segura de conversaciones y la creación de contenido multimedia - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La convocatoria está dirigida a especialistas en edición de imagen, vídeo, diseño gráfico, 3D y postproducción, así como a profesionales con experiencia en IA generativa y dominio del inglés. La labor consiste en mejorar la capacidad de Grok para interpretar y crear contenido visual, aportando etiquetas, anotaciones e información técnica sobre proyectos multimedia.

El modelo de colaboración ofrece una retribución de hasta 260 euros diarios, aunque esta cifra depende de la experiencia, la carga de trabajo y la complejidad de las tareas asignadas. La propuesta no contempla un contrato indefinido ni beneficios tradicionales como vacaciones o cotización automática, sino que se estructura como un acuerdo flexible por proyectos.

El desarrollo simultáneo de XChat y la potenciación de Grok refleja la estrategia de Elon Musk para posicionar a X como un referente en comunicación segura e inteligencia artificial avanzada. La apuesta por herramientas independientes y colaboraciones especializadas marca el rumbo de una plataforma que busca diferenciarse en el competitivo entorno tecnológico global.