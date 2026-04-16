Costa Rica y Chile se posicionan como líderes de prosperidad regional, según informe

Costa Rica y Chile lideran el ranking de prosperidad regional de la IMD, superando a otros países de América Latina y el Caribe. (Cortesía: Gemeni)

Las economías de Costa Rica y Chile encabezan el más reciente ránking de prosperidad elaborado por la escuela de negocios suiza IMD (International Institute for Management Development), posicionándose como los líderes en toda América Latina y el Caribe.

El informe, difundido este jueves y citado por EFE, destaca que Costa Rica figura entre los dos países con mejores resultados regionales al evaluar no solo el Producto Interno Bruto (PIB), sino también la estabilidad política, la gestión empresarial y el contexto social.

Según la información citada por EFE, el estudio de la IMD se construyó a partir del análisis de 78 indicadores, que abarcan aspectos económicos, institucionales, sociales y empresariales en 34 países y territorios de la región. La metodología, que amplía el foco más allá de los datos estrictamente macroeconómicos, permitió identificar a Costa Rica como un referente tanto en gobernanza como en ambiente de negocios.

La clasificación ubica en el segundo grupo a economías como Uruguay, Panamá, Puerto Rico y varios archipiélagos caribeños, mientras que Argentina, Brasil, Perú y México quedan en un tercer rango. En los últimos puestos aparecen Bolivia, Guatemala, Nicaragua, y en el nivel más bajo, Haití, Honduras y Venezuela, de acuerdo con los datos difundidos por la agencia EFE.

Costa Rica destaca por su gobernanza y ambiente de negocios, consolidando su liderazgo en la región según el estudio de prosperidad. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

Factores que frenan la prosperidad en Latinoamérica según el informe de IMD

El informe destaca que existen tres grandes patrones que limitan el avance de la prosperidad en varios países latinoamericanos. El primero, según la IMD, radica en la ausencia de credibilidad institucional, incluso en contextos de crecimiento económico. Este fenómeno afecta especialmente a economías como Brasil y México, según puntualizó el texto recogido por EFE.

El segundo patrón corresponde a países que, a pesar de contar con buena gobernanza, presentan debilidades en el tejido empresarial, como ocurre con Paraguay. Un tercer grupo, representado por Panamá, muestra incrementos en los ingresos, pero sin que estos se traduzcan en una mayor inclusión social.

De acuerdo con la IMD, el principal desafío para el desarrollo regional no reside en el desempeño económico, sino en la fortaleza de la gestión empresarial. “Sin las condiciones adecuadas la región corre el riesgo de desaprovechar completamente el momento”, advirtió José Caballero, economista jefe de la escuela y principal autor del estudio, en declaraciones recogidas por EFE.

El cambio en las cadenas de suministro globales representa una oportunidad para América Latina, condicionada a una mejor gestión empresarial. (Cortesía: Costa Rica Escapes)

El experto añadió que la reconfiguración de las cadenas de suministro globales, impulsada por tensiones geopolíticas y los aranceles estadounidenses, abre oportunidades inéditas para América Latina, aunque su aprovechamiento exige mejoras notables en la gestión empresarial.

El estudio confiere un lugar destacado a Costa Rica por su estabilidad política y su capacidad para generar un entorno empresarial competitivo dentro de un contexto latinoamericano marcado por desafíos estructurales. La agencia EFE remarca que el informe de la IMD se publica en un momento en que varios países de la región enfrentan dificultades para transformar el crecimiento en prosperidad sostenida.

La robustez institucional y la cohesión social aparecen entre los factores que, según el reporte, han permitido al país centroamericano mantener una posición de liderazgo en el ránking.