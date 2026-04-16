Costa Rica

Costa Rica y Chile se posicionan como líderes de prosperidad regional, según informe

Las conclusiones del estudio, hecho por IMD, revelan que la robustez institucional y el clima empresarial fueron clave para que estas naciones encabezaran la clasificación, superando a países con economías más grandes de América Latina y el Caribe

Guardar
Costa Rica y Chile lideran el ranking de prosperidad regional de la IMD, superando a otros países de América Latina y el Caribe. (Cortesía: Gemeni)
Costa Rica y Chile lideran el ranking de prosperidad regional de la IMD, superando a otros países de América Latina y el Caribe. (Cortesía: Gemeni)

Las economías de Costa Rica y Chile encabezan el más reciente ránking de prosperidad elaborado por la escuela de negocios suiza IMD (International Institute for Management Development), posicionándose como los líderes en toda América Latina y el Caribe.

El informe, difundido este jueves y citado por EFE, destaca que Costa Rica figura entre los dos países con mejores resultados regionales al evaluar no solo el Producto Interno Bruto (PIB), sino también la estabilidad política, la gestión empresarial y el contexto social.

Según la información citada por EFE, el estudio de la IMD se construyó a partir del análisis de 78 indicadores, que abarcan aspectos económicos, institucionales, sociales y empresariales en 34 países y territorios de la región. La metodología, que amplía el foco más allá de los datos estrictamente macroeconómicos, permitió identificar a Costa Rica como un referente tanto en gobernanza como en ambiente de negocios.

La clasificación ubica en el segundo grupo a economías como Uruguay, Panamá, Puerto Rico y varios archipiélagos caribeños, mientras que Argentina, Brasil, Perú y México quedan en un tercer rango. En los últimos puestos aparecen Bolivia, Guatemala, Nicaragua, y en el nivel más bajo, Haití, Honduras y Venezuela, de acuerdo con los datos difundidos por la agencia EFE.

Costa Rica destaca por su gobernanza y ambiente de negocios, consolidando su liderazgo en la región según el estudio de prosperidad. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)
Costa Rica destaca por su gobernanza y ambiente de negocios, consolidando su liderazgo en la región según el estudio de prosperidad. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

Factores que frenan la prosperidad en Latinoamérica según el informe de IMD

El informe destaca que existen tres grandes patrones que limitan el avance de la prosperidad en varios países latinoamericanos. El primero, según la IMD, radica en la ausencia de credibilidad institucional, incluso en contextos de crecimiento económico. Este fenómeno afecta especialmente a economías como Brasil y México, según puntualizó el texto recogido por EFE.

El segundo patrón corresponde a países que, a pesar de contar con buena gobernanza, presentan debilidades en el tejido empresarial, como ocurre con Paraguay. Un tercer grupo, representado por Panamá, muestra incrementos en los ingresos, pero sin que estos se traduzcan en una mayor inclusión social.

De acuerdo con la IMD, el principal desafío para el desarrollo regional no reside en el desempeño económico, sino en la fortaleza de la gestión empresarial. “Sin las condiciones adecuadas la región corre el riesgo de desaprovechar completamente el momento”, advirtió José Caballero, economista jefe de la escuela y principal autor del estudio, en declaraciones recogidas por EFE.

El cambio en las cadenas de suministro globales representa una oportunidad para América Latina, condicionada a una mejor gestión empresarial. (Cortesía: Costa Rica Escapes)
El cambio en las cadenas de suministro globales representa una oportunidad para América Latina, condicionada a una mejor gestión empresarial. (Cortesía: Costa Rica Escapes)

El experto añadió que la reconfiguración de las cadenas de suministro globales, impulsada por tensiones geopolíticas y los aranceles estadounidenses, abre oportunidades inéditas para América Latina, aunque su aprovechamiento exige mejoras notables en la gestión empresarial.

El estudio confiere un lugar destacado a Costa Rica por su estabilidad política y su capacidad para generar un entorno empresarial competitivo dentro de un contexto latinoamericano marcado por desafíos estructurales. La agencia EFE remarca que el informe de la IMD se publica en un momento en que varios países de la región enfrentan dificultades para transformar el crecimiento en prosperidad sostenida.

La robustez institucional y la cohesión social aparecen entre los factores que, según el reporte, han permitido al país centroamericano mantener una posición de liderazgo en el ránking.

Temas Relacionados

IMD SchoolCosta RicaGestión EmpresarialGobernanza

Últimas Noticias

Un avión especializado en monitoreo de huracanes aterriza en Honduras para apoyar la recolección de datos

La aeronave proveniente de Estados Unidos colaborará con organismos locales y regionales, facilitando el análisis técnico que facilita la emisión de alertas tempranas y la coordinación de estrategias para reducir riesgos climáticos en la región

Un avión especializado en monitoreo de huracanes aterriza en Honduras para apoyar la recolección de datos

La justicia de El Salvador inicia nuevo proceso contra el expresidente Antonio Saca por deuda pendiente con el Estado tras corrupción

El sistema judicial salvadoreño analiza si el expresidente y su esposa han cubierto con bienes cautelados la cuantía ordenada por sentencia tras su condena por enriquecimiento ilícito y apropiación de fondos públicos

La justicia de El Salvador inicia nuevo proceso contra el expresidente Antonio Saca por deuda pendiente con el Estado tras corrupción

Bellezas naturales de Costa Rica vuelven a conquistar la televisión europea con especial de RTVE

El país fue protagonista de “La vuelta al mundo en 80 likes”, en una estrategia sostenida que incluye otras producciones internacionales para atraer turistas europeos de alto valor

Bellezas naturales de Costa Rica vuelven a conquistar la televisión europea con especial de RTVE

Presidente del Congreso de Honduras y Encargada de Negocios de EE.UU. sostuvieron reunión bilateral

La colaboración entre Honduras y Estados Unidos busca reducir la migración irregular a través del desarrollo y la generación de empleo en el país.

Presidente del Congreso de Honduras y Encargada de Negocios de EE.UU. sostuvieron reunión bilateral

El presidente de Panamá limita importaciones de arroz ante inventario local

La decisión comunicada por el mandatario panameño busca priorizar la producción interna y fue dirigida al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, motivando opiniones encontradas sobre el impacto en la economía familiar y en la competencia en el sector alimentario

El presidente de Panamá limita importaciones de arroz ante inventario local

TECNO

Snapchat despide a 1.000 empleados por avances en inteligencia artificial: busca ahorrar USD 500 millones

Snapchat despide a 1.000 empleados por avances en inteligencia artificial: busca ahorrar USD 500 millones

Lista completa de los juegos gratis de PS Plus en abril para PS4 y PS5

Así puedes configurar YouTube para que no te aparezcan Shorts

Personalidad y hábitos de quienes llevan el teléfono sin funda, según la IA

Ahorra tiempo en WhatsApp con estas sencillas maneras de personalizar tus chats

ENTRETENIMIENTO

Khloé Kardashian revela “la cosa más sociópata” que hizo su ex, Lamar Odom tras ser parte de su documental

Khloé Kardashian revela “la cosa más sociópata” que hizo su ex, Lamar Odom tras ser parte de su documental

Vincent D’Onofrio afirma que el director de ‘Hombres de negro’ inicialmente pensó que su actuación era “horrible”

Lucas Bravo, estrella de ‘Emily en Paris’, revela el gesto más romántico que ha hecho en su vida: “Solo la sorprendí”

Billy Crystal recordó su última conversación con Rob Reiner horas antes de su muerte

Sydney Sweeney lanza nueva campaña con American Eagle tras polémica previa

MUNDO

Estados Unidos sancionó la red naviera iraní que canalizó miles de millones de dólares en crudo a China

Estados Unidos sancionó la red naviera iraní que canalizó miles de millones de dólares en crudo a China

El asesor militar del líder supremo de Irán amenazó a Donald Trump: “Sus barcos serán hundidos por nuestros misiles”

Estados Unidos confirmó que ningún buque cruzó el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas del bloqueo

Israel evalúa un cese de hostilidades en el sur del Líbano tras semanas de enfrentamientos con Hezbollah

Robots terrestres en el frente: Ucrania intensificó su ofensiva con más de 100 ataques automatizados y miles de misiones en tres meses