Así puedes configurar YouTube para que no te aparezcan Shorts

El nuevo filtro de YouTube permite ocultar Shorts y mostrar solo videos largos en las búsquedas. (Europa Press)

YouTube implementó una función largamente esperada por quienes prefieren los vídeos tradicionales: ahora es posible eliminar los Shorts de los resultados de búsqueda. Se trata de un nuevo filtro, ya disponible globalmente, que facilita la navegación entre contenidos extensos y permite evitar los videos cortos en formato vertical que han proliferado en la plataforma en los últimos años.

Desde la llegada de Shorts, inspirados en el éxito de TikTok, una parte significativa de la audiencia de YouTube expresó su incomodidad. Los Shorts, diseñados para el consumo rápido y la reproducción infinita, comenzaron a mezclarse no solo en los resultados de búsqueda, sino también en la sección de Suscripciones y en el feed principal.

Este cambio obligó a los usuarios a desplazarse entre contenidos que no necesariamente coincidían con sus intereses, especialmente quienes utilizan YouTube desde computadoras o televisores y buscan videos largos o análisis en profundidad.

Shorts sigue apareciendo en la pestaña de Suscripciones y otras secciones del feed principal. (Reuters)

Durante años, la ausencia de una herramienta oficial para filtrar Shorts llevó a que muchos recurrieran a extensiones de navegador o soluciones externas para intentar recuperar la experiencia del YouTube original. Ahora, la plataforma responde por primera vez a esta demanda con una solución interna, aunque parcial.

Así funciona el nuevo filtro para ocultar Shorts

Según indicó la plataforma, el nuevo filtro se integra en el menú de búsqueda, dentro de la opción “Filtros”. Al realizar una consulta, los usuarios pueden seleccionar “Tipo” y elegir entre “Vídeos” o “Shorts”.

Al seleccionar “Vídeos”, los resultados mostrarán únicamente contenido tradicional, excluyendo los vídeos cortos del listado. Es importante destacar que esta selección no es permanente y debe activarse en cada búsqueda, una limitación que ha generado críticas, pero que representa un avance respecto a la situación anterior.

Junto a la llegada de este filtro, Google aprovechó para modificar otros aspectos de la búsqueda. El menú “Ordenar por” ahora se llama “Prioridad” y el criterio “Número de visualizaciones” fue reemplazado por “Popularidad”, facilitando la identificación de los videos más vistos sobre un tema. Asimismo, se eliminaron filtros poco usados como “Fecha de subida: última hora” y “Ordenar por valoración”, que según la compañía ya estaban cubiertos por otras opciones.

El filtro debe activarse en cada búsqueda, ya que la selección no es permanente. (YouTube)

Limitaciones del filtro y la estrategia<b> </b>de YouTube

Aunque la opción de filtrar Shorts en las búsquedas ha sido bien recibida, la función sigue teniendo límites. Los Shorts continúan apareciendo en la pestaña de Suscripciones y en otras secciones del feed principal. Por el momento, no existe una configuración global que permita desactivar este formato de manera definitiva en toda la plataforma.

Este punto sigue siendo uno de los principales reclamos de la comunidad, que busca una experiencia más personalizable y menos dependiente de los intereses comerciales de la plataforma.

La convivencia forzada entre formatos responde a la estrategia de Google de competir con TikTok y otras plataformas dedicadas al video corto. Sin embargo, la introducción del filtro evidencia que YouTube comienza a reconocer la diversidad de preferencias de su audiencia y la necesidad de ofrecer mayor control al usuario.

El cambio marca la primera vez que YouTube ofrece una herramienta nativa para separar ambos formatos. (Reuters)

El debate sobre el consumo de videos cortos y largos

La expansión de los Shorts ha reavivado el debate sobre el futuro de las plataformas de video. Mientras los contenidos breves priorizan la inmediatez y la retención, una parte de los usuarios continúa valorando los videos largos, los análisis en profundidad y las producciones elaboradas. Para este público, la posibilidad de excluir Shorts de los resultados de búsqueda representa un paso hacia una experiencia más cercana a la que hizo grande a YouTube.

Aunque el nuevo filtro no implica un cambio total de estrategia, marca un precedente importante: por primera vez, YouTube ofrece una herramienta nativa para gestionar la presencia de Shorts. Si bien el control aún es limitado, la presión de los usuarios comienza a reflejarse en la evolución de la plataforma.