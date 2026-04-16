Bellezas naturales de Costa Rica vuelven a conquistar la televisión europea con especial de RTVE

Eva Rojas, presentadora del espacio, presentó a los europeos la Diversidad y destinos turisticos costarricenses. Cortesía: ICT

Las bellezas naturales de Costa Rica volvieron a posicionarse en la televisión europea como parte de una estrategia continua para fortalecer su imagen como destino turístico en mercados internacionales. Esta vez, lo hicieron a través del programa “La vuelta al mundo en 80 likes”, de la Radio Televisión Española (RTVE), que dedicó un episodio completo al país.

El especial, estrenado el pasado 12 de abril, forma parte de las acciones promocionales impulsadas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para atraer viajeros europeos interesados en experiencias auténticas, sostenibles y de alto valor.

No obstante, esta exposición no es un caso aislado. Recientemente, otra producción europea también puso su mirada en el país: el programa neerlandés “Sky High”, transmitido en horario estelar en Países Bajos, dedicó varios episodios a Costa Rica con el objetivo de posicionarlo como un destino atractivo en Europa.

Este tipo de presencia sostenida en televisión internacional refleja una estrategia más amplia para mantener al país en la mente del viajero europeo.

Un escaparate global de biodiversidad y experiencias

Durante una hora, el programa de RTVE mostró la riqueza natural, cultural y gastronómica de Costa Rica a través de un recorrido por distintos destinos del territorio nacional.

El episodio, emitido por los canales “La 2” y “RTVE Play”, presentó locaciones como Sarapiquí, el Parque Marino Ballena en Uvita, el Golfo de Nicoya, la Isla del Caño, el territorio indígena Boruca, el Mercado Central de San José y el manglar del río Sierpe.

A lo largo del recorrido, los presentadores Eva Rojas y Carlo Cuñado vivieron experiencias que incluyeron rafting, snorkel, canopy, recorridos por manglares, paseos en bicicleta y avistamiento de especies como ballenas, cocodrilos y aves tropicales.

De acuerdo con el ICT, el programa puede alcanzar hasta 600,000 espectadores por emisión, cifra que se amplía mediante su presencia en plataformas digitales y redes sociales.

Presentadores recorrieron Sarapiquí y enfrentaron rápidos de nivel tres en una experiencia de rafting. Cortesía: ICT

Estrategia sostenida para atraer turismo europeo

Según explicó Angélica Herra, coordinadora de mercado Europa del ICT, este tipo de alianzas forman parte de una estrategia para consolidar la presencia del país en medios internacionales de alto alcance.

La funcionaria destacó que la combinación de televisión pública, streaming y redes sociales convierte a estos espacios en plataformas efectivas para posicionar a Costa Rica ante potenciales visitantes interesados en la biodiversidad, la cultura y los viajes con propósito.

Además, estas iniciativas se desarrollan en mercados considerados prioritarios por su aporte en la llegada de turistas y por el perfil del visitante europeo, caracterizado por buscar experiencias diferenciadas y sostenibles.

Experiencias que marcaron a los presentadores

El episodio también reflejó el impacto del destino en sus conductores. Eva Rojas, con experiencia en programas de corte periodístico, destacó por su interés en la cultura local y la inmersión en cada experiencia.

Durante su visita al Mercado Central de San José, probó frutas como el mamón chino, la carambola y la pitaya, además de degustar agua de pipa. También enfrentó los rápidos del río Sarapiquí.

“Agárrate fuerte porque estamos en una de las regiones más verdes del planeta y vas a alucinar con este destino, donde la aventura y las emociones fuertes vienen de serie”, expresó al inicio del programa.

Por su parte, Carlo Cuñado, creador de contenido de viajes, aportó una visión orientada a tendencias. En su sección “Los Top”, destacó al perezoso como el animal más emblemático del recorrido, seguido por el mono tití, los pizotes, la iguana verde y el tucán.

En gastronomía, resaltó el gallo pinto, el almuerzo campesino en hoja de plátano y el tamal asado. Mientras que, en playas, eligió a Cocalito, Playa Ventanas y la Cola de Ballena como sus favoritas.

El Parque Marino Ballena destacó por su biodiversidad y avistamiento de especies marinas. Cortesía: ICT

España y Europa, mercados clave

España se mantiene como uno de los principales mercados emisores para Costa Rica. Según datos del ICT, durante el primer trimestre de 2026 más de 13,000 turistas españoles ingresaron al país por vía aérea, mientras que desde Europa la cifra superó los 155,000 visitantes.

La conectividad aérea directa desde Madrid hacia San José, operada por aerolíneas como Iberia e Iberojet, ha sido clave en este crecimiento.

En ese contexto, la presencia simultánea en distintos programas europeos, tanto en España como en Países Bajos, evidencia una estrategia articulada para posicionar al país en la vitrina internacional y consolidarlo como un destino que combina naturaleza, sostenibilidad y experiencias únicas.