Val Kilmer ‘resucita’ la gran pantalla con inteligencia artificial: así es el regreso del actor en una nueva película

Val Kilmer en un nuevo proyecto póstumo (Créditos: REUTERS)

El actor Val Kilmer, fallecido en 2025 tras una larga batalla contra el cáncer de garganta, vuelve a aparecer en la gran pantalla gracias a la inteligencia artificial. La película histórica As Deep as the Grave utiliza tecnología generativa para reconstruir su imagen y su voz, permitiendo su participación en el proyecto pese a que su estado de salud le impidió rodar sus escenas en vida. El filme supone un precedente en la industria cinematográfica y plantea cuestiones éticas y técnicas sobre el uso de la IA en la interpretación.

La producción, dirigida por Coerte Voorhees y producida por John Voorhees, hermano del realizador, estrenó su primer avance durante CinemaCon, la feria de exhibidores celebrada en Las Vegas. El tráiler muestra a Kilmer en distintas etapas de la vida de su personaje, el padre Fintan: desde un hombre joven y apuesto hasta una figura espectral, consolidando la presencia del actor a lo largo de más de una hora en el metraje.

Los responsables de As Deep as the Grave recurrieron a tecnología de IA para recrear la actuación de Kilmer. El actor fue elegido para encarnar a un sacerdote católico y espiritualista nativo americano, pero su salud deteriorada le impidió participar en el rodaje. El equipo, en colaboración con el patrimonio del intérprete y con su hija Mercedes Kilmer, empleó archivos y registros previos para generar la imagen y la voz digitalizadas. La IA permitió que Kilmer aparezca en múltiples secuencias, interpretando a su personaje en diversas edades y situaciones. En el tráiler, el actor incluso pronuncia frases directas, como cuando le dice a una niña: “No temas a los muertos y no me temas a mí”, consolidando la ilusión de una actuación completa.

Los cineastas sostienen que la tecnología fue una herramienta necesaria, impulsada por el deseo de que Kilmer formara parte del proyecto. Según declaraciones de Coerte Voorhees en Variety, el papel fue concebido específicamente para él, aprovechando su herencia nativa americana y su vinculación con el suroeste de Estados Unidos. El guion y la producción se adaptaron para honrar su legado. La inclusión de Kilmer mediante inteligencia artificial contó con la cooperación activa de su familia. Mercedes Kilmer afirmó en un comunicado que su padre habría deseado participar en el proyecto y que siempre vio las tecnologías emergentes como una vía para ampliar las posibilidades del cine. A juicio de la familia, la película representa un tributo fiel al actor y a su visión.

La IA reconstruye la imagen de Val Kilmer en 'As deep as the grave'

“Un proceder ético”

El equipo de As Deep as the Grave insiste en que su proceder fue ético. Subrayan que la producción se ajustó a las directrices del sindicato de actores SAG y que el patrimonio de Kilmer fue compensado por el uso de su imagen y voz. Los Voorhees remarcan que la decisión de recurrir a la IA respondió a la necesidad y no a un intento de reducir costes ni de reemplazar intérpretes humanos. La presencia digital de Kilmer genera debate en Hollywood. La utilización de inteligencia artificial para recrear actores fallecidos despierta preocupaciones entre profesionales del sector, quienes temen que la tecnología pueda erosionar oportunidades laborales. Los cineastas de As Deep as the Grave defienden que su caso es excepcional: recurrieron a la IA solo para preservar la visión original de la película y la memoria de Kilmer.

La polémica en torno a la IA y la interpretación se intensificó en los últimos años, a medida que los estudios exploran nuevas formas de reducir gastos y maximizar la explotación comercial de grandes nombres. Sin embargo, el equipo tras este filme recalca que la colaboración con la familia y el respeto por el legado del actor fueron prioritarios en todo el proceso. As Deep as the Grave narra la historia de Ann Axtell Morris, una de las primeras mujeres arqueólogas de Estados Unidos, y su trabajo de excavación en el Cañón de Chelly, Arizona. El filme mezcla drama histórico, acción y paisajes naturales, con escenas de excavaciones en acantilados, búfalos corriendo por las llanuras y vehículos enfrentando rápidos.

El elenco incluye a Abigail Lawrie, Tom Felton, Abigail Breslin, Tatanka Means, Jacob Fortune-Lloyd, Wes Studi y Finn Jones. La IA permite que Val Kilmer tenga un papel sustancial, con presencia en más de una hora de la película, según revelaron en CinemaCon. La estrategia de As Deep as the Grave con la inteligencia artificial y la aprobación familiar sitúan al filme en el centro del debate sobre el futuro de la actuación digital y la preservación de los legados artísticos.