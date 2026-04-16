Spielberg Spielberg advierte: “Si solo hacemos ‘remakes’, secuelas, nos quedaremos sin gasolina. Tenemos que contar relatos originales”

Steven Spielberg durante su participación en la CinemaCon, donde presentó imágenes de su nueva película, 'El día de la revelación' REUTERS/Caroline Brehman/File Photo

El cineasta Steven Spielberg ha reaparecido en CinemaCon con el estreno del primer adelanto de su nueva película, El día de la revelación (Disclosure Day), una incursión en la ciencia ficción centrada en la posibilidad de vida extraterrestre y la existencia de una conspiración gubernamental para ocultar su llegada. El proyecto supone su regreso al género que cimentó su reputación con títulos como E.T. el Extraterrestre y Encuentros en la tercera fase.

En la presentación del tráiler de El día de la revelación, emitido este miércoles durante el evento en Las Vegas, Spielberg ha reunido al elenco encabezado por Emily Blunt en el papel de presentadora meteorológica vinculada de algún modo a los misteriosos visitantes. Josh O’Connor interpreta a un personaje con pruebas de contacto alienígena, mientras que Colin Firth da vida a un burócrata que intenta impedir que la verdad salga a la luz. El guion, firmado por David Koepp, guionista de Jurassic Park, sustenta una intriga que el cineasta describió como “más cerca de la verdad de lo que se podría pensar”, según informó la revista especializada Variety.

El debut de este avance se produjo durante la primera comparecencia de Spielberg en CinemaCon, donde recibió el “American 250 Award” de la Motion Picture Association, asociación industrial estadounidense, y participó en un debate público sobre el futuro del séptimo arte.

¿Hay vida inteligente fuera de nuestro planeta?

El día de la revelación llegará a los cines el 12 de junio, marcando el regreso de Spielberg al género tras centrarse en dramas personales como Los Fabelmans o el musical West Side Story. La presentación presentó imágenes inéditas: la película, cuya trama se había mantenido en secreto, explora la aparición de seres de otro planeta y el papel de una vasta conspiración gubernamental, con imágenes fugaces de las criaturas y una secuencia de persecución en tren en el nuevo tráiler.

Spielberg explicó que la inspiración para este proyecto proviene de una inquietud personal desde su infancia, alimentada por conversaciones con su padre sobre civilizaciones avanzadas y el impacto de hechos recientes como el informe publicado en 2017 por The New York Times sobre programas secretos del Pentágono para investigar objetos voladores no identificados.

Con un elenco de lujo, campaña misteriosa y uno de los pósters más enigmáticos del año, el director promete un regreso épico al género. (Universal Pictures)

A este respecto, compartió durante la presentación: “He sentido curiosidad desde niño por lo que ocurre en el cielo nocturno... y este filme recoge preguntas, pero sobre todo las suscita”.

Durante la charla en CinemaCon, Spielberg profundizó en la influencia de la ciencia ficción en su carrera y en cómo la percepción pública sobre la vida inteligente fuera de la Tierra ha evolucionado en las últimas décadas.

El cineasta señaló que la aceptación de la posibilidad de que “probablemente no estamos solos” ha aumentado, especialmente después de que hace casi 50 años Encuentros en la tercera fase iniciara ese debate en la cultura popular. Según palabras del propio director: “Creo que esta película va a responder muchas preguntas y va a hacer que la gente se plantee otras muchas”.

El tráiler incluye secuencias en las que los personajes de Blunt y O’Connor huyen de agentes del Gobierno y experimentan encuentros con seres cuya presencia resulta inquietante. Una de las escenas muestra cómo una nave comienza a materializarse en el cielo nocturno mientras una mano humana es tocada por otra claramente no humana.

Colin Firth en 'El día de la revelación' (Universal Pictures)

Además, la película incorpora la expectación generada por la reciente polémica estadounidense sobre los archivos clasificados de ovnis, motivada por debates públicos y solicitudes de información que han sido noticia tras la petición de la congresista Anna Paulina Luna de desclasificar vídeos relacionados con ‘avistamientos’.

El reparto, que suma a Colman Domingo, Eve Hewson y Wyatt Russell, resultó fundamental en la acogida del adelanto. Uno de los momentos destacados muestra al personaje de Emily Blunt, durante una transmisión televisiva en directo, articulando palabras aparentemente sin sentido hasta que otro personaje identifica el patrón como “matemáticas”.

Spielberg reflexiona sobre el futuro del cine

La presencia de Spielberg en CinemaCon sirvió para expresar una postura firme dirigida a los grandes estudios. El cineasta reclamó a los estudios, especialmente a Universal, que amplíen las ventanas de exhibición en salas y elogió la decisión del estudio de aumentar el periodo de exclusividad de 17 a 45 días. “El público encontrará lo que quiera ver, sean películas grandes o pequeñas, pero los estudios deben ayudarnos ampliando estas ventanas”, manifestó Spielberg ante la audiencia.

El director advirtió que el cine puede estancarse si las productoras únicamente realizan secuelas, ‘remakes’ y adaptaciones de franquicias existentes. Así, Spielberg ha afirmado: “Si solo hacemos propiedad intelectual conocida, vamos a quedarnos sin gasolina. No hay nada más necesario que ofrecer historias visuales originales, sean del tipo que sean. Tenemos que contar más relatos originales”.

'Encuentros en la tercera fase' es una película de ciencia ficción de 1977 dirigida por Steven Spielberg. La película sigue a varios personajes que experimentan encuentros cercanos con objetos voladores no identificados y eventualmente se ven involucrados en una misión para contactar a seres extraterrestres.

Por otra parte, subrayó que la experiencia cinematográfica es única y que, aunque la pandemia afectó gravemente a las salas, existen motivos para el optimismo. Durante su intervención, el cineasta rememoró su primera vez en una gran sala de cine, una vivencia que marcó su carrera, y compartió anécdotas sobre cómo organizaba proyecciones para sus amigos en la infancia, gestionando el acceso con una pequeña recaudación por palomitas.

Las posibles conexiones entre El día de la revelación y Encuentros en la tercera fase han sido mencionadas por Emily Blunt, quien aseguró que “hay preguntas planteadas en Encuentros en la tercera fase que se responden en El día de la revelación”. Asimismo, Spielberg ha mantenido la ambigüedad en el festival South by Southwest, donde comentó: “No sé más que vosotros, pero tengo la fuerte sospecha de que no estamos solos en la Tierra ahora mismo, y por eso he hecho esta película”.