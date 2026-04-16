La justicia de El Salvador inicia nuevo proceso contra el expresidente Antonio Saca por deuda pendiente con el Estado tras corrupción

06-07-2019 Antonio Saca. Analizan la disposición de recursos embargados y el alcance de sentencias que involucran a familiares y actores políticos relevantes para determinar el futuro del conflicto judicial.

La justicia de El Salvador activó este miércoles un nuevo proceso contra el exmandatario Elías Antonio Saca González por el presunto impago de una deuda superior a 4 millones de dólares con el Estado salvadoreño. La acción fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), que busca determinar si los bienes y fondos ya retenidos al expresidente cubren la obligación derivada de su condena por enriquecimiento ilícito, según informó EFE.

En este expediente, la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador evaluará el monto que aún adeudan Saca y su esposa, Ana Ligia de Saca, y decidirá si los activos cautelados resultan suficientes para saldar la deuda. La FGR comunicó: “En este proceso, la Cámara arrojará el monto que sigue adeudando Saca y su esposa, y considerará si con los bienes en cautela se cubre la cuantía para hacer la liquidación”.

El exgobernante, quien ocupó la presidencia entre 2004 y 2009, cumple una sentencia de diez años de prisión por haber desviado más de 300 millones de dólares del presupuesto nacional. En enero de 2021, Saca y su esposa recibieron condenas civiles por enriquecimiento ilícito. Según el fallo, el ex jefe de Estado debe reintegrar más de 3,89 millones de dólares y la ex primera dama 589.608 dólares.

Detalles del proceso judicial y acciones recientes

EFE indicó que, conforme a información de la Fiscalía, “del dinero total a devolver, el exmandatario únicamente ha abonado 5.845,75 dólares”. A principios de marzo, una corte salvadoreña dispuso la transferencia al Estado de propiedades e inversiones de Saca valoradas en 9,6 millones de dólares, vinculadas a la apropiación y lavado de fondos públicos.

Analizan la disposición de recursos embargados y el alcance de sentencias que involucran a familiares y actores políticos relevantes para determinar el futuro del conflicto judicial (Foto cortesía Fiscalía General de la República)

El procedimiento iniciado este miércoles es una ejecución forzosa. Con este mecanismo, el sistema judicial asegura el cumplimiento de sentencias firmes que reconocen obligaciones de pago, de acuerdo con EFE.

Otras causas y contexto político

Además de la condena por enriquecimiento ilícito, Saca enfrenta otra sentencia que lo obliga a pagar 6 millones de dólares por cohecho en un caso relacionado con el desvío de fondos procedentes de Taiwán. Este proceso también implicó al fallecido expresidente Francisco Flores. Ambos fueron sobreseídos de la causa penal por lavado de dinero en 2019; la investigación civil, sin embargo, continuó.

Saca fue elegido presidente de la República de El Salvador el 21 de marzo de 2004, ejerciendo el cargo desde el 1 de junio de 2004 hasta el 1 de junio de 2009 y se convirtió en el primer exmandatario de la democracia salvadoreña condenado por corrupción. Posteriormente, la justicia también sentenció por delitos similares al expresidente Mauricio Funes Cartagena.

Durante su gestión, Saca gobernó bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido que actualmente forma parte de la oposición en El Salvador.

En la imagen, el expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (c) (2004-2009). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

Del círculo de Saca también han afrontado la justicia por corrupción Elmer Charlaix, secretario privado del expresidente Elías Antonio Saca, condenado a 10 años y responsabilidad civil de $15,000,000. Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones de Presidencia (ya fallecido) sentenciado a cinco años y responsabilidad civil de $8,381,130.39.