El Salvador

La justicia de El Salvador inicia nuevo proceso contra el expresidente Antonio Saca por deuda pendiente con el Estado tras corrupción

El sistema judicial salvadoreño analiza si el expresidente y su esposa han cubierto con bienes cautelados la cuantía ordenada por sentencia tras su condena por enriquecimiento ilícito y apropiación de fondos públicos

Guardar
06-07-2019 Antonio Saca. Analizan la disposición de recursos embargados y el alcance de sentencias que involucran a familiares y actores políticos relevantes para determinar el futuro del conflicto judicial.
06-07-2019 Antonio Saca. Analizan la disposición de recursos embargados y el alcance de sentencias que involucran a familiares y actores políticos relevantes para determinar el futuro del conflicto judicial.

La justicia de El Salvador activó este miércoles un nuevo proceso contra el exmandatario Elías Antonio Saca González por el presunto impago de una deuda superior a 4 millones de dólares con el Estado salvadoreño. La acción fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), que busca determinar si los bienes y fondos ya retenidos al expresidente cubren la obligación derivada de su condena por enriquecimiento ilícito, según informó EFE.

En este expediente, la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador evaluará el monto que aún adeudan Saca y su esposa, Ana Ligia de Saca, y decidirá si los activos cautelados resultan suficientes para saldar la deuda. La FGR comunicó: “En este proceso, la Cámara arrojará el monto que sigue adeudando Saca y su esposa, y considerará si con los bienes en cautela se cubre la cuantía para hacer la liquidación”.

El exgobernante, quien ocupó la presidencia entre 2004 y 2009, cumple una sentencia de diez años de prisión por haber desviado más de 300 millones de dólares del presupuesto nacional. En enero de 2021, Saca y su esposa recibieron condenas civiles por enriquecimiento ilícito. Según el fallo, el ex jefe de Estado debe reintegrar más de 3,89 millones de dólares y la ex primera dama 589.608 dólares.

Detalles del proceso judicial y acciones recientes

EFE indicó que, conforme a información de la Fiscalía, “del dinero total a devolver, el exmandatario únicamente ha abonado 5.845,75 dólares”. A principios de marzo, una corte salvadoreña dispuso la transferencia al Estado de propiedades e inversiones de Saca valoradas en 9,6 millones de dólares, vinculadas a la apropiación y lavado de fondos públicos.

Analizan la disposición de recursos embargados y el alcance de sentencias que involucran a familiares y actores políticos relevantes para determinar el futuro del conflicto judicial (Foto cortesía Fiscalía General de la República)
Analizan la disposición de recursos embargados y el alcance de sentencias que involucran a familiares y actores políticos relevantes para determinar el futuro del conflicto judicial (Foto cortesía Fiscalía General de la República)

El procedimiento iniciado este miércoles es una ejecución forzosa. Con este mecanismo, el sistema judicial asegura el cumplimiento de sentencias firmes que reconocen obligaciones de pago, de acuerdo con EFE.

Otras causas y contexto político

Además de la condena por enriquecimiento ilícito, Saca enfrenta otra sentencia que lo obliga a pagar 6 millones de dólares por cohecho en un caso relacionado con el desvío de fondos procedentes de Taiwán. Este proceso también implicó al fallecido expresidente Francisco Flores. Ambos fueron sobreseídos de la causa penal por lavado de dinero en 2019; la investigación civil, sin embargo, continuó.

Saca fue elegido presidente de la República de El Salvador el 21 de marzo de 2004, ejerciendo el cargo desde el 1 de junio de 2004 hasta el 1 de junio de 2009 y se convirtió en el primer exmandatario de la democracia salvadoreña condenado por corrupción. Posteriormente, la justicia también sentenció por delitos similares al expresidente Mauricio Funes Cartagena.

Durante su gestión, Saca gobernó bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido que actualmente forma parte de la oposición en El Salvador.

En la imagen, el expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (c) (2004-2009). EFE/Rodrigo Sura/Archivo
En la imagen, el expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (c) (2004-2009). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

Del círculo de Saca también han afrontado la justicia por corrupción Elmer Charlaix, secretario privado del expresidente Elías Antonio Saca, condenado a 10 años y responsabilidad civil de $15,000,000. Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones de Presidencia (ya fallecido) sentenciado a cinco años y responsabilidad civil de $8,381,130.39.

Temas Relacionados

Elías Antonio SacaEl SalvadorCorrupción PolíticaLavado de DineroCorrupción en El Salvadorexpresidente salvadoreñoFGR

Últimas Noticias

Un avión especializado en monitoreo de huracanes aterriza en Honduras para apoyar la recolección de datos

La aeronave proveniente de Estados Unidos colaborará con organismos locales y regionales, facilitando el análisis técnico que facilita la emisión de alertas tempranas y la coordinación de estrategias para reducir riesgos climáticos en la región

Un avión especializado en monitoreo de huracanes aterriza en Honduras para apoyar la recolección de datos

Bellezas naturales de Costa Rica vuelven a conquistar la televisión europea con especial de RTVE

El país fue protagonista de “La vuelta al mundo en 80 likes”, en una estrategia sostenida que incluye otras producciones internacionales para atraer turistas europeos de alto valor

Bellezas naturales de Costa Rica vuelven a conquistar la televisión europea con especial de RTVE

Costa Rica y Chile se posicionan como líderes de prosperidad regional, según informe

Las conclusiones del estudio, hecho por IMD, revelan que la robustez institucional y el clima empresarial fueron clave para que estas naciones encabezaran la clasificación, superando a países con economías más grandes de América Latina y el Caribe

Costa Rica y Chile se posicionan como líderes de prosperidad regional, según informe

Presidente del Congreso de Honduras y Encargada de Negocios de EE.UU. sostuvieron reunión bilateral

La colaboración entre Honduras y Estados Unidos busca reducir la migración irregular a través del desarrollo y la generación de empleo en el país.

Presidente del Congreso de Honduras y Encargada de Negocios de EE.UU. sostuvieron reunión bilateral

El presidente de Panamá limita importaciones de arroz ante inventario local

La decisión comunicada por el mandatario panameño busca priorizar la producción interna y fue dirigida al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, motivando opiniones encontradas sobre el impacto en la economía familiar y en la competencia en el sector alimentario

El presidente de Panamá limita importaciones de arroz ante inventario local

TECNO

Snapchat despide a 1.000 empleados por avances en inteligencia artificial: busca ahorrar USD 500 millones

Snapchat despide a 1.000 empleados por avances en inteligencia artificial: busca ahorrar USD 500 millones

Lista completa de los juegos gratis de PS Plus en abril para PS4 y PS5

Así puedes configurar YouTube para que no te aparezcan Shorts

Personalidad y hábitos de quienes llevan el teléfono sin funda, según la IA

Ahorra tiempo en WhatsApp con estas sencillas maneras de personalizar tus chats

ENTRETENIMIENTO

Khloé Kardashian revela “la cosa más sociópata” que hizo su ex, Lamar Odom tras ser parte de su documental

Khloé Kardashian revela “la cosa más sociópata” que hizo su ex, Lamar Odom tras ser parte de su documental

Vincent D’Onofrio afirma que el director de ‘Hombres de negro’ inicialmente pensó que su actuación era “horrible”

Lucas Bravo, estrella de ‘Emily en Paris’, revela el gesto más romántico que ha hecho en su vida: “Solo la sorprendí”

Billy Crystal recordó su última conversación con Rob Reiner horas antes de su muerte

Sydney Sweeney lanza nueva campaña con American Eagle tras polémica previa

MUNDO

Estados Unidos sancionó la red naviera iraní que canalizó miles de millones de dólares en crudo a China

Estados Unidos sancionó la red naviera iraní que canalizó miles de millones de dólares en crudo a China

El asesor militar del líder supremo de Irán amenazó a Donald Trump: “Sus barcos serán hundidos por nuestros misiles”

Estados Unidos confirmó que ningún buque cruzó el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas del bloqueo

Israel evalúa un cese de hostilidades en el sur del Líbano tras semanas de enfrentamientos con Hezbollah

Robots terrestres en el frente: Ucrania intensificó su ofensiva con más de 100 ataques automatizados y miles de misiones en tres meses