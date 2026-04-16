República Dominicana se prepara para un aumento de lluvias intensas por una vaguada, según meteorólogos

La combinación de una vaguada y altos niveles de humedad incrementa la probabilidad de inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables.(Cortesía: Diario Libre)

La República Dominicana enfrenta la posibilidad de lluvias intensas a partir del jueves 16 de abril debido a la acción combinada de una vaguada y una masa de aire con alto contenido de humedad, según informaron especialistas del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en declaraciones recogidas por Diario Libre. El fenómeno afectará principalmente a provincias de la región norte y zonas montañosas del país caribeño.

De acuerdo con el meteorólogo Cristopher Florian, citado por Diario Libre, el desplazamiento de la vaguada hacia el sur y sureste provocará un marcado aumento de la humedad atmosférica.

“Se espera un incremento de las precipitaciones, no solamente de mañana (jueves), sino también para el viernes. Además de lluvias fuertes y tormentas eléctricas, existe probabilidad de granizada en zonas de montañas”, explicó Florian al citado medio.

La combinación de una vaguada y altos niveles de humedad incrementa la probabilidad de inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables. (Cortesía: )

Las áreas de mayor riesgo incluyen provincias del Cibao, la Cordillera Central, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña y San Juan. Otras zonas, en las que se incluyen María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte y Sánchez Ramírez, ubicadas en el noreste, también figuran entre las más propensas a registrar precipitaciones, según el reporte de Diario Libre.

COE mantiene alertas por lluvias persistentes y riesgo de inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene seis provincias bajo alerta amarilla y diecisiete en verde ante el pronóstico de lluvias continuas. Este nivel de vigilancia responde a la saturación de los suelos, una condición que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos en distintas regiones de la isla.

El pronóstico indica que en Puerto Plata, Espaillat y Hermanas Mirabal podrían observarse lluvias débiles a moderadas desde la primera hora de la tarde. Por su parte, en el este, El Seibo y La Altagracia también se verán afectadas, mientras que en el suroeste, especialmente en los sectores montañosos de Pedernales e Independencia, se prevén precipitaciones durante el mismo periodo del día.

Para la ciudad de Santo Domingo, el incremento de la nubosidad está previsto hacia las 18:00 (hora local), lo que puede ocasionar aguaceros locales, ampliaron las fuentes consultadas por Diario Libre.

El COE mantiene protocolos de emergencia tras la saturación de suelos, según la vigilancia oficial basada en el pronóstico de Indomet. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencia)

El especialista del Indomet advirtió que, aunque no se esperan lluvias de gran acumulado, la persistencia de las precipitaciones mantiene un nivel de alerta ante la posibilidad de desbordamientos y afectaciones en zonas vulnerables. Florian puntualizó que, hacia las 17:00 (hora local), las lluvias pueden intensificarse en localidades como Santiago Rodríguez, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega y La Romana.

Con este escenario, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en áreas identificadas como de alto riesgo.

Balance de daños por lluvias

Según un balance presentado por Noticias Telemicro, las recientes lluvias en República Dominicana provocaron daños significativos: 6,100 viviendas resultaron afectadas y 30,500 personas quedaron desplazadas.

Miles de viviendas afectadas, comunidades incomunicadas y casi un millón de usuarios sin agua. (Noticias Telemicro)

El informe detalla que una carretera y seis puentes sufrieron afectaciones, mientras que 28 comunidades permanecen incomunicadas.

Además, 54 acueductos están fuera de servicio, lo que ha dejado sin agua a 126,555 viviendas y ha impactado a un total de 949,149 usuarios