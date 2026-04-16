Honduras

Un avión especializado en monitoreo de huracanes aterriza en Honduras para apoyar la recolección de datos

La aeronave proveniente de Estados Unidos colaborará con organismos locales y regionales, facilitando el análisis técnico que facilita la emisión de alertas tempranas y la coordinación de estrategias para reducir riesgos climáticos en la región

Guardar
El avión caza huracanes WC-130J de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en Roatán para reforzar la prevención en la temporada de huracanes en Honduras. (Foto de cortesía)
El avión caza huracanes WC-130J de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en Roatán para reforzar la prevención en la temporada de huracanes en Honduras. (Foto de cortesía)

La isla de Roatán, en el Caribe de Honduras, recibió este miércoles una misión especial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos: un avión “caza huracanes” arribó al país centroamericano para reforzar la prevención y recolección de datos en la próxima temporada de huracanes, según informó la agencia EFE. La aeronave, identificada como WC-130J, colabora con la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) y fue recibida en el aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez por el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias de Honduras, Reinaldo Sánchez.

De acuerdo con EFE, Sánchez subrayó que la presencia del avión estadounidense constituye un avance relevante para la estrategia de prevención nacional, ya que permite obtener información “temprana, veraz y oportuna” sobre fenómenos meteorológicos. “La lucha es que, cada vez que ocurra un fenómeno, no se puedan perder vidas, es una aspiración del mundo, y con alianzas con Estados Unidos podemos seguir avanzando y hacer frente a estos fenómenos climáticos”, afirmó el funcionario durante la ceremonia de bienvenida.

El modelo WC-130J está preparado para volar hacia el centro de tormentas y recopilar datos clave sobre su desarrollo e intensidad. Según lo detallado por EFE, la información recolectada se transmite en tiempo real, vía satélite, al Centro Nacional de Huracanes de Miami, donde especialistas analizan los datos para mejorar los pronósticos y alertas.

El apoyo de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) fortalece la vigilancia climática y mejora los pronósticos para la región. (Foto de cortesía)
El apoyo de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) fortalece la vigilancia climática y mejora los pronósticos para la región. (Foto de cortesía)

Durante la jornada, grupos de estudiantes hondureños realizaron visitas guiadas en el interior de la aeronave, con el objetivo de fomentar desde edades tempranas la cultura de prevención frente a desastres naturales. Los escolares conocieron de primera mano el funcionamiento técnico del avión y la aplicación de la ciencia en la vigilancia meteorológica.

La temporada de huracanes en el Caribe hondureño comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Según la Secretaría de Gestión de Riesgo, la ciudadanía debe permanecer alerta y seguir las recomendaciones oficiales para reducir el impacto de posibles desastres. EFE indicó que la llegada del avión a Roatán busca fortalecer la cooperación científica y la preparación ante los eventos climáticos que afectan a la región.

Colaboración entre NOAA, Fuerza Aérea de EE.UU. y países latinoamericanos impulsa vigilancia de huracanes

La colaboración internacional en la vigilancia de huracanes en el Atlántico y el Pacífico se ha consolidado mediante la actuación de los aviones caza huracanes, una iniciativa encabezada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Cada año, los equipos de estas agencias realizan misiones que permiten recolectar datos en tiempo real dentro de las tormentas para mejorar los pronósticos de trayectoria e intensidad antes del inicio de la temporada.

Las operaciones incluyen despliegues en diversos países del continente americano, entre ellos México, Honduras, Jamaica, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Cuba. La planificación de estas misiones suele contemplar visitas a ciudades como Manzanillo, Puerto Vallarta y Mérida en México, donde las tripulaciones trabajan junto a organismos locales para fortalecer la prevención y la respuesta ante huracanes. La participación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de México destaca dentro de este esquema de cooperación.

Temas Relacionados

Fuerza Aérea de Estados UnidosRoatánTemporada de HuracanesPrevención de DesastresHonduras

Últimas Noticias

La justicia de El Salvador inicia nuevo proceso contra el expresidente Antonio Saca por deuda pendiente con el Estado tras corrupción

El sistema judicial salvadoreño analiza si el expresidente y su esposa han cubierto con bienes cautelados la cuantía ordenada por sentencia tras su condena por enriquecimiento ilícito y apropiación de fondos públicos

La justicia de El Salvador inicia nuevo proceso contra el expresidente Antonio Saca por deuda pendiente con el Estado tras corrupción

Bellezas naturales de Costa Rica vuelven a conquistar la televisión europea con especial de RTVE

El país fue protagonista de “La vuelta al mundo en 80 likes”, en una estrategia sostenida que incluye otras producciones internacionales para atraer turistas europeos de alto valor

Bellezas naturales de Costa Rica vuelven a conquistar la televisión europea con especial de RTVE

Costa Rica y Chile se posicionan como líderes de prosperidad regional, según informe

Las conclusiones del estudio, hecho por IMD, revelan que la robustez institucional y el clima empresarial fueron clave para que estas naciones encabezaran la clasificación, superando a países con economías más grandes de América Latina y el Caribe

Costa Rica y Chile se posicionan como líderes de prosperidad regional, según informe

Presidente del Congreso de Honduras y Encargada de Negocios de EE.UU. sostuvieron reunión bilateral

La colaboración entre Honduras y Estados Unidos busca reducir la migración irregular a través del desarrollo y la generación de empleo en el país.

Presidente del Congreso de Honduras y Encargada de Negocios de EE.UU. sostuvieron reunión bilateral

El presidente de Panamá limita importaciones de arroz ante inventario local

La decisión comunicada por el mandatario panameño busca priorizar la producción interna y fue dirigida al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, motivando opiniones encontradas sobre el impacto en la economía familiar y en la competencia en el sector alimentario

El presidente de Panamá limita importaciones de arroz ante inventario local

TECNO

Snapchat despide a 1.000 empleados por avances en inteligencia artificial: busca ahorrar USD 500 millones

Snapchat despide a 1.000 empleados por avances en inteligencia artificial: busca ahorrar USD 500 millones

Lista completa de los juegos gratis de PS Plus en abril para PS4 y PS5

Así puedes configurar YouTube para que no te aparezcan Shorts

Personalidad y hábitos de quienes llevan el teléfono sin funda, según la IA

Ahorra tiempo en WhatsApp con estas sencillas maneras de personalizar tus chats

ENTRETENIMIENTO

Khloé Kardashian revela “la cosa más sociópata” que hizo su ex, Lamar Odom tras ser parte de su documental

Khloé Kardashian revela “la cosa más sociópata” que hizo su ex, Lamar Odom tras ser parte de su documental

Vincent D’Onofrio afirma que el director de ‘Hombres de negro’ inicialmente pensó que su actuación era “horrible”

Lucas Bravo, estrella de ‘Emily en Paris’, revela el gesto más romántico que ha hecho en su vida: “Solo la sorprendí”

Billy Crystal recordó su última conversación con Rob Reiner horas antes de su muerte

Sydney Sweeney lanza nueva campaña con American Eagle tras polémica previa

MUNDO

Estados Unidos sancionó la red naviera iraní que canalizó miles de millones de dólares en crudo a China

Estados Unidos sancionó la red naviera iraní que canalizó miles de millones de dólares en crudo a China

El asesor militar del líder supremo de Irán amenazó a Donald Trump: “Sus barcos serán hundidos por nuestros misiles”

Estados Unidos confirmó que ningún buque cruzó el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas del bloqueo

Israel evalúa un cese de hostilidades en el sur del Líbano tras semanas de enfrentamientos con Hezbollah

Robots terrestres en el frente: Ucrania intensificó su ofensiva con más de 100 ataques automatizados y miles de misiones en tres meses