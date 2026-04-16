Un avión especializado en monitoreo de huracanes aterriza en Honduras para apoyar la recolección de datos

El avión caza huracanes WC-130J de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en Roatán para reforzar la prevención en la temporada de huracanes en Honduras. (Foto de cortesía)

La isla de Roatán, en el Caribe de Honduras, recibió este miércoles una misión especial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos: un avión “caza huracanes” arribó al país centroamericano para reforzar la prevención y recolección de datos en la próxima temporada de huracanes, según informó la agencia EFE. La aeronave, identificada como WC-130J, colabora con la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) y fue recibida en el aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez por el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias de Honduras, Reinaldo Sánchez.

De acuerdo con EFE, Sánchez subrayó que la presencia del avión estadounidense constituye un avance relevante para la estrategia de prevención nacional, ya que permite obtener información “temprana, veraz y oportuna” sobre fenómenos meteorológicos. “La lucha es que, cada vez que ocurra un fenómeno, no se puedan perder vidas, es una aspiración del mundo, y con alianzas con Estados Unidos podemos seguir avanzando y hacer frente a estos fenómenos climáticos”, afirmó el funcionario durante la ceremonia de bienvenida.

El modelo WC-130J está preparado para volar hacia el centro de tormentas y recopilar datos clave sobre su desarrollo e intensidad. Según lo detallado por EFE, la información recolectada se transmite en tiempo real, vía satélite, al Centro Nacional de Huracanes de Miami, donde especialistas analizan los datos para mejorar los pronósticos y alertas.

El apoyo de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) fortalece la vigilancia climática y mejora los pronósticos para la región. (Foto de cortesía)

Durante la jornada, grupos de estudiantes hondureños realizaron visitas guiadas en el interior de la aeronave, con el objetivo de fomentar desde edades tempranas la cultura de prevención frente a desastres naturales. Los escolares conocieron de primera mano el funcionamiento técnico del avión y la aplicación de la ciencia en la vigilancia meteorológica.

La temporada de huracanes en el Caribe hondureño comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Según la Secretaría de Gestión de Riesgo, la ciudadanía debe permanecer alerta y seguir las recomendaciones oficiales para reducir el impacto de posibles desastres. EFE indicó que la llegada del avión a Roatán busca fortalecer la cooperación científica y la preparación ante los eventos climáticos que afectan a la región.

Colaboración entre NOAA, Fuerza Aérea de EE.UU. y países latinoamericanos impulsa vigilancia de huracanes

La colaboración internacional en la vigilancia de huracanes en el Atlántico y el Pacífico se ha consolidado mediante la actuación de los aviones caza huracanes, una iniciativa encabezada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Cada año, los equipos de estas agencias realizan misiones que permiten recolectar datos en tiempo real dentro de las tormentas para mejorar los pronósticos de trayectoria e intensidad antes del inicio de la temporada.

Las operaciones incluyen despliegues en diversos países del continente americano, entre ellos México, Honduras, Jamaica, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Cuba. La planificación de estas misiones suele contemplar visitas a ciudades como Manzanillo, Puerto Vallarta y Mérida en México, donde las tripulaciones trabajan junto a organismos locales para fortalecer la prevención y la respuesta ante huracanes. La participación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de México destaca dentro de este esquema de cooperación.