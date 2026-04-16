Panamá

Panamá recupera acceso al mercado estadounidense para el atún aleta amarilla

El país tenía una restricción desde el 2000, por incumplir normas de pesca ética y sostenible

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Atún aleta amarilla, de un alto valor comercial. (AP Photo/Brian Inganga, Archivo)
Atún aleta amarilla, de un alto valor comercial. (AP Photo/Brian Inganga, Archivo)

Panamá obtuvo nuevamente su acceso al mercado estadounidense para el atún aleta amarilla y sus productos derivados provenientes del Pacífico Oriental Tropical, luego de estar vetada desde el 2000.

La restricción respondía a que el país no podía certificar que sus artes de pesca, especialmente la pesca de cerco, cumplían con el estándar de “Dolphin Safe”, un sello que indica prácticas de pesca ética y sostenible en la captura de atún, una garantía de que el atún enlatado fue capturado sin dañar delfines.

En el sector pesquero, el sello es sinónimo de que se han protegido especies marinas, especialmente la vida de los cetáceos.

A la falta de la certificación se le sumó la nula participación de observadores a bordo y de registros tecnológicos precisos, propiciando el cierre del mercado de Estados Unidos, el mayor consumidor de atún enlatado y fresco del mundo.

El atún certificado como «Dolphin Safe» y con procedencia legal verificada alcanza precios significativamente más altos en los mercados internacionales. Se estima que las exportaciones de productos del mar podrían crecer entre un 15% y un 20%, señala el sitio americaretail-malls.com.

Delfín gris nadando en el centro de una imagen submarina. Se observa agua azul oscura, un cardumen de peces y corales en el fondo marino. Luz solar se filtra desde arriba.
Métodos de pesca no deben dañar colateralmente a las poblaciones de delfines. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El embargo estadounidense no era una medida arbitraria, sino que estaba fundamentado en la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA). Estados Unidos exige que cualquier país que exporte atún a su territorio demuestre que sus métodos de pesca no dañan colateralmente a las poblaciones de delfines, que a menudo nadan junto a los bancos de atún en el Océano Pacífico Oriental”, indica.

Ahora, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó que una vez cumplidos con los requerimientos, los Estados Unidos, a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), otorgó a Panamá un reconocimiento afirmativo (affirmative finding).

Este reconocimiento tiene una vigencia de 5 años, periodo que va del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2031, permitiendo nuevamente el acceso al mercado estadounidense para el atún aleta amarilla y sus productos derivados provenientes del Pacífico Oriental Tropical.

Esta decisión permite restablecer el acceso al mercado estadounidense para este producto, fortalecer las exportaciones del sector pesquero nacional, e incrementar la competitividad internacional de Panamá, sostiene una nota de prensa de la ARAP.

Añade que el impacto de esta medida abarca directamente a las operaciones de la flota panameña que opera en el exterior y que forma parte de cadenas de suministro internacionales, cuyo destino final incluye el mercado estadounidense.

Estados Unidos es el mayor consumidor de atún fresco y enlatado del mundo. EFE/Julián Pérez/Archivo
Estados Unidos es el mayor consumidor de atún fresco y enlatado del mundo. EFE/Julián Pérez/Archivo

Insiste en que este avance refleja los esfuerzos del país en materia de control, trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales, consolidando la posición de Panamá en el comercio pesquero internacional.

El reconocimiento afirmativo es el requisito establecido por la legislación de los Estados Unidos para permitir la importación del atún aleta amarilla capturado por buques cerqueros de gran escala. Sin este reconocimiento, el producto se mantiene bajo embargo dentro de un esquema regulatorio.

Este mecanismo certifica que el país cumple con los estándares del Marine Mammal Protection Act (MMPA), así como con las obligaciones internacionales en materia de protección de delfines, incluyendo su participación y cumplimiento en el marco de la Comisión Interamericana del Atún Tropical y el Programa Internacional de Conservación de Delfines.

Uno de los requisitos más críticos para Panamá fue garantizar que el 100% de los lances de pesca en embarcaciones de gran escala fueran supervisados por observadores independientes, que documentan cualquier interacción con mamíferos marinos, garantizando que se sigan los protocolos de liberación y protección, aduce el sitio especializado americaretail-malls.com.

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