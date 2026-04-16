Lista completa de los juegos gratis de PS Plus en abril para PS4 y PS5

Se ha confirmado que estos lanzamientos estarán disponibles para descargar en las consolas a partir del 21 de abril. (Composición Infobae)

Sony prepara una actualización relevante en los catálogos de PlayStation Plus para abril de 2026. Los usuarios de las modalidades Extra y Premium accederán a una selección de títulos recientes y clásicos, mientras que quienes cuentan con la suscripción Essential ya pueden reclamar otras tres propuestas principales del mes.

La compañía ha confirmado todos los lanzamientos que estarán disponibles para descargar en las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 a partir del 21 de abril, destacando la incorporación de producciones reconocidas desarrolladas por los propios estudios de PlayStation Studios.

Novedades de PS Plus Extra y Premium para abril de 2026

De acuerdo con la información publicada por el blog oficial de PlayStation, el plan PS Plus Extra sumará siete nuevos juegos a su catálogo. La lista incluye propuestas como The Crew Motorfest para PS4 y PS5 y la edición remasterizada de Horizon Zero Dawn exclusiva para PS5, mientras que los usuarios de PS4 recibirán la Complete Edition de este mismo título.

La imagen promocional de The Crew Motorfest muestra un vibrante paraíso tropical con una variedad de vehículos de carreras. (PlayStation)

La oferta también abarca Football Manager 26 Console, Warriors: Abyss, Squirrel with a Gun, The Casting of Frank Stone y Monster Train, todos ellos optimizados según la consola.

Por su parte, la membresía PS Plus Premium integrará un juego clásico adicional: Wild Arms 4, que estará disponible tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5. La actualización se habilitará el 21 de abril, fecha a partir de la cual los suscriptores podrán añadir estos títulos a sus bibliotecas, según detalló PlayStation Blog.

Juegos gratuitos de PS Plus Essential en abril

El servicio PS Plus Essential, que representa la modalidad más básica de la plataforma, ya ofrece desde inicios de mes tres títulos para todos sus miembros. Entre las opciones destaca Lords of the Fallen, junto a otras dos aventuras que se mantienen disponibles para su descarga hasta el 4 de mayo.

La suscripción Essential también permite el acceso al modo multijugador en línea, función que permanece exclusiva para usuarios activos del servicio, según informó PlayStation Blog.

Lords of the Fallen, de HexWorks.

Fechas y requisitos para acceder a los juegos de PS Plus

La nueva selección de juegos llegará de manera escalonada. Los títulos de Extra y Premium se incorporarán a partir del 21 de abril, mientras que las propuestas de Essential pueden reclamarse durante todo el mes y seguirán disponibles hasta el 4 de mayo.

Para descargar y conservar cualquiera de estos juegos es necesario mantener activa la suscripción a PlayStation Plus. La actualización busca reforzar el catálogo del servicio de Sony con títulos de diferentes géneros y propuestas para todo tipo de jugadores.

The Crew Motorfest: claves de la jugabilidad

The Crew Motorfest es un juego de carreras arcade de mundo abierto desarrollado por Ubisoft y ambientado en la isla de O’ahu, Hawái. El título se distingue por su estructura basada en “Playlists”, que funcionan como mini-campañas temáticas centradas en diferentes estilos y culturas automovilísticas.

Una característica destacada de The Crew Motorfest es su inmenso catálogo de vehículos.

Cada lista propone retos únicos, como carreras de coches callejeros japoneses, competiciones exclusivas de la marca Porsche, pruebas de Fórmula 1 o desafíos todoterreno. En estas listas, los jugadores pueden utilizar vehículos prestados, lo que facilita el acceso a todas las experiencias sin necesidad de comprar autos desde el inicio.

El mundo abierto permite explorar libremente la isla, con actividades secundarias como encontrar coleccionables, sacar fotografías y completar pruebas rápidas en entornos variados que incluyen selvas, playas, volcanes y áreas urbanas.

Una mecánica característica de la saga es la posibilidad de cambiar instantáneamente entre autos, aviones y lanchas rápidas, lo que aporta dinamismo y variedad a la exploración y las carreras.

El mapa de The Crew Motorfest está basado en la isla de Oahu, Hawái. Dicha isla ya está presente en el videojuego de 2006 Test Drive Unlimited, del cual The Crew es considerado un sucesor espiritual.

El apartado multijugador ofrece eventos competitivos como la “Grand Race”, donde hasta 28 jugadores compiten en una carrera de larga distancia con cambios de vehículos a mitad del recorrido, y el “Demolition Royale”, un modo inspirado en el género battle royale en el que los equipos luchan por sobrevivir y pueden utilizar Monster Trucks para ganar ventaja.

La progresión se basa en la obtención de “Bucks” y piezas de rendimiento, que permiten comprar y personalizar vehículos, así como mejorar sus prestaciones. Las piezas de rendimiento, clasificadas por niveles de rareza, incrementan el nivel y la velocidad de los autos, lo que incentiva la mejora constante del garaje personal.