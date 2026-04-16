Snapchat despide a 1.000 empleados por avances en inteligencia artificial: busca ahorrar USD 500 millones

Snap anunció el despido de 1.000 empleados a tiempo completo, lo que equivale al 16 % de su plantilla. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa detrás de Snapchat, Snap, despidió a 1.000 empleados a tiempo completo, lo que representaba el 16% de su plantilla.

Según el CEO de la compañía, Evan Spiegel, la decisión está relacionada con los avances en inteligencia artificial, que permiten optimizar procesos y reducir tareas repetitivas.

La compañía también eliminará más de 300 puestos vacantes. Hasta diciembre de 2025, Snap contaba con aproximadamente 5.261 empleados a tiempo completo, de acuerdo con la plataforma Stock Analysis.

En el comunicado, Spiegel sostiene que estos cambios “son necesarios para aprovechar el potencial a largo plazo de Snap”, y afirma que “los rápidos avances en inteligencia artificial permiten a nuestros equipos reducir el trabajo repetitivo, aumentar la velocidad y brindar un mejor soporte a nuestra comunidad, socios y anunciantes”.

Según el CEO Evan Spiegel, la decisión responde a la integración de inteligencia artificial para optimizar procesos y reducir tareas repetitivas. (Snap)

El CEO añadió que equipos reducidos ya utilizan herramientas de IA para lograr avances relevantes en iniciativas como Snapchat+, el rendimiento de la plataforma publicitaria y la eficiencia de la infraestructura Snap Lite.

La empresa tecnológica asegura que estos recortes le permitirán disminuir sus costos anuales en más de USD 500 millones para la segunda mitad de 2026, lo que facilitará “un camino más definido hacia la rentabilidad neta”.

Spiegel dejó un mensaje a los empleados que continúan en la empresa:

“A todos los que continúan en este camino: un cambio de esta magnitud y a esta velocidad nunca es fácil y no será un proceso sencillo. Gracias por su resiliencia, compasión y compromiso mutuo, así como con la comunidad y los socios a quienes servimos. Nuestra responsabilidad es avanzar con claridad, empatía y determinación para construir un Snap más rápido, sólido y duradero a largo plazo”.

La empresa también eliminará más de 300 puestos vacantes como parte de la reestructuración. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué pasará con los empleados despedidos por Snap

Los empleados con sede en Estados Unidos recibirán una indemnización equivalente a cuatro meses de salario, cobertura médica, adquisición de acciones y asistencia para la transición laboral.

“Fuera de EE. UU., seguiremos los procedimientos locales y buscaremos brindar un apoyo similar, acorde con las normas locales”, dijo el ejecutivo.

“A nuestros compañeros que se marchan: gracias. Su dedicación ha contribuido al desarrollo de Snap y les estamos profundamente agradecidos”, agregó.

La compañía se suma a un número cada vez mayor de empresas tecnológicas que han realizado recortes significativos este año, como Meta, Oracle y Amazon.

Los empleados despedidos en Estados Unidos recibirán cuatro meses de indemnización, cobertura médica, adquisición de acciones y apoyo para la transición laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oracle despide a 30.000 empleados

Oracle, la empresa tecnológica fundada por Larry Ellison, despidió a 30.000 empleados como parte de una reestructuración organizativa, según informó la compañía por correo electrónico.

El objetivo es liberar hasta USD 10.000 millones para invertir en infraestructura de inteligencia artificial, según el medio ABC7.

El recorte representa aproximadamente el 18% de los 162.000 empleados de la plantilla global y busca fortalecer la posición de Oracle ante los cambios tecnológicos actuales. Esta medida se tomó a pesar de que la empresa registró ingresos netos por USD 6.130 millones en el último trimestre, manteniendo tanto la rentabilidad como el crecimiento.

De acuerdo con Business Insider, el correo electrónico enviado a los empleados comunicó la decisión y detalló el proceso de despido, decía lo siguiente:

En el caso de Oracle, la compañía despidió a 30.000 empleados a nivel global para liberar fondos destinados a inversiones en inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Tenemos noticias difíciles que comunicarle con respecto a su puesto.

Tras analizar detenidamente las necesidades actuales de Oracle, hemos decidido eliminar su puesto como parte de una reestructuración organizativa más amplia. Por lo tanto, hoy es su último día de trabajo.

Agradecemos su dedicación, su arduo trabajo y el impacto que ha tenido durante su tiempo con nosotros.

Tras firmar la documentación de su despido, tendrá derecho a recibir una indemnización sujeta a los términos y condiciones del plan correspondiente. Recibirá un correo electrónico de DocuSign a su dirección de correo electrónico de Oracle con los detalles de su indemnización y la fecha de finalización de su contrato.

Se requiere acción inmediata.

Para recibir información importante de seguimiento, incluidas preguntas frecuentes y documentos de separación que le ayudarán durante esta transición, debe proporcionar una dirección de correo electrónico personal".