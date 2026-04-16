El jefe del ejército paquistaní se reúne con funcionarios iraníes en Teherán para intentar reactivar las conversaciones con EEUU

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, recibió este miércoles en Teherán a una delegación de alto nivel procedente de Pakistán, encabezada por el comandante del ejército Asim Munir.

El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, se reunirá este jueves en Teherán con funcionarios iraníes para impulsar una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán antes del vencimiento del alto el fuego la próxima semana.

La visita se produce en un contexto de fuerte tensión regional, marcado por la continuidad del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos sobre los puertos iraníes y por nuevas amenazas de sanciones económicas por parte de Washington. Según informó la Casa Blanca, cualquier nueva instancia de diálogo entre ambos países “probablemente” se desarrollará en Islamabad, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre la reanudación formal de las conversaciones.

Pakistán asumió en los últimos días un rol central en la mediación diplomática después de haber alojado conversaciones directas entre representantes estadounidenses e iraníes en su capital. De acuerdo con las autoridades involucradas, esas reuniones permitieron reducir diferencias entre ambas partes y abrieron la posibilidad de una nueva ronda antes de que expire la tregua la próxima semana.

En paralelo a las gestiones diplomáticas, el bloqueo naval estadounidense sobre Irán continuó sin modificaciones. En Washington, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, endureció el tono al anticipar nuevas sanciones contra países que mantengan vínculos comerciales con Teherán.

El funcionario definió la estrategia como el “equivalente financiero” de una campaña de bombardeos, en una señal de que la administración de Donald Trump busca aumentar la presión económica mientras se desarrollan los contactos diplomáticos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent (AP)

La guerra, que ya se extiende por casi siete semanas, provocó un fuerte impacto en la economía internacional. La interrupción del transporte marítimo y los ataques aéreos sobre infraestructura militar y civil en distintos puntos de la región afectaron los mercados globales. Sin embargo, en las últimas horas, los precios del petróleo registraron una caída ante las expectativas de un posible cese de las hostilidades, mientras que las acciones en Estados Unidos superaron los niveles récord alcanzados en enero.

Fuentes regionales citadas bajo condición de anonimato indicaron a la Associated Press que Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo de principio para extender el alto el fuego y así facilitar el avance del diálogo diplomático. Ese entendimiento preliminar tomó forma pese a la continuidad del bloqueo naval y a las renovadas amenazas provenientes de Irán.

El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, participó de una reunión preliminar con Munir, según informaron medios estatales iraníes, en lo que se interpretó como una preparación para el encuentro formal previsto para este jueves. Aun así, las señales de distensión conviven con advertencias cruzadas.

El comandante del mando militar conjunto iraní, Ali Abdollahi, amenazó con detener el comercio en la región si Estados Unidos no levanta el bloqueo naval. En la misma línea, Mojtaba Khamenei, asesor militar recientemente designado del líder supremo iraní, expresó su rechazo a una eventual extensión de la tregua.

Los esfuerzos de mediación se concentran ahora en tres puntos centrales que impidieron un acuerdo en la ronda anterior de conversaciones: el programa nuclear iraní, la situación en el estrecho de Ormuz y la compensación por los daños causados durante la guerra.

Un funcionario regional involucrado en las negociaciones indicó que los mediadores trabajan sobre esos tres ejes con el objetivo de alcanzar un compromiso antes del vencimiento del alto el fuego.

El comandante del mando militar conjunto iraní, Ali Abdollahi

Desde Teherán, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, dejó abierta la puerta a discutir límites sobre el programa atómico, aunque fijó una posición clara sobre la continuidad del enriquecimiento de uranio.

“Irán está abierto a debatir el tipo y el nivel de enriquecimiento de uranio”, señaló el portavoz, aunque remarcó que su país, “en función de sus necesidades, debe ser capaz de continuar con el enriquecimiento”.

En paralelo, Trump informó en Truth Social que líderes de Israel y Líbano mantendrán contactos este jueves en un nuevo intento por alcanzar un alto el fuego, luego de que las primeras conversaciones directas entre ambos países en décadas concluyeran en Washington sin acuerdo.

Hasta el momento, no quedó claro a qué dirigentes se refirió el presidente estadounidense.

(Con información de Associated Press)