Minutos antes de morir, Mishima dio su famoso discurso en los balcones del cuartel militar, el 25 de noviembre de 1970. "Larga vida al Emperador", repitió tres veces (EFE)

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La mañana en que decidió morir, Yukio Mishima le dejó a su editor el manuscrito de la última parte de su obra más ambiciosa. Después se vistió con su uniforme, tomó una espada y se fue hasta el cuartel de Tokio acompañado por cuatro jóvenes que eran miembros de la organización que fundó. Tenía 45 años, era uno de los escritores japoneses más reconocidos internacionalmente y estaba a punto de protagonizar un hecho que aún hace difícil de separarlo de su obra.

Buscaba que los integrantes de las Fuerzas de Autodefensa de Japón —el ejército nacional— se sublevaran contra el orden político establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Buscaba devolverle le poder al emperador Hirohito y reivindicar los valores tradicionales que, según su visión, el país había abandonado al adoptar un modelo democrático de raíz occidental y una Constitución que limitaba el poder militar. Pero los soldados no respondieron como él esperaba. Todo lo contrario: lo abuchearon, se burlaron de su discurso y rechazaron su convocatoria.

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Decepcionado, Mishima regresó al despacho del comandante al que sus hombres habían reducido. Allí realizó seppuku, el suicidio ritual japonés mediante una espada corta. Uno de sus aliados intentó decapitarlo para completar el ritual, pero no logró hacerlo y otro tuvo que intervenir. El escritor murió. Su muerte no fue un hecho aislado ni una decisión improvisada: durante años había construido una figura pública en la que la literatura, el nacionalismo, la disciplina física y la muerte ocupaban un lugar central.

Mishima escenifica el ritual tradicional de seppuku con una espada corta y una cinta blanca en la cabeza para una sesión fotográfica. Fue como se quitó la vida

El escritor que encontró en el Japón derrotado una razón para rebelarse

Nació el 14 de enero de 1925 en Tokio con el nombre de Kimitake Hiraoka. Fue hijo de una familia acomodada de raíces aristocráticas y vínculos con el pasado samurái, y pasó buena parte de su infancia bajo la tutela estricta y sobreprotectora de su abuela paterna, Natsu, quien lo alejó de socializar con otros niños para hacerlo leer literatura clásica europea y japonesa, llevarlo al teatro e inculcarle las tradiciones de su linaje.

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Eso no pasó desapercibido. Desde muy joven le gustaron los mundos que podía crear y reproducir desde la escritura. Publicó sus primeros trabajos durante la adolescencia y en 1941 dio a conocer el relato El bosque en flor (Hanazakari no Mori, editado luego como libro en 1944), obra con la que adoptó el seudónimo Yukio Mishima y comenzó una carrera literaria que lo convirtió en una figura central de las letras japonesas. Su nombre de nacimiento quedó detrás de esa firma, con la que durante toda su vida publicó novelas, cuentos, obras teatrales y ensayos.

La consagración llegó en 1949 con Confesiones de una máscara, una novela de fuerte carga autobiográfica que exploraba la identidad, el deseo, la represión y la tensión de vivir oculto tras una apariencia. El libro tuvo una recepción inmediata y lo posicionó como una de las voces más singulares de la literatura japonesa de posguerra. Siguieron títulos como El pabellón de oro, inspirada en el incendio de un célebre templo budista de Kioto, en 1956; y El mar de la fertilidad, una tetralogía desarrollada entre 1965 y 1970, integrada por cuatro novelas que desarrolló durante los últimos años de su vida. Su basta producción también incluyó ensayos, piezas teatrales y relatos atravesados de manera recurrente por la belleza, la muerte, el honor, el sacrificio y el conflicto entre el cuerpo y el espíritu... Pero Mishima no se conformaba con escribir sobre el mundo que imaginaba. También quería encarnarlo.

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Yukio Mishima sostiene una espada tradicional en su estudio

La Segunda Guerra Mundial había marcado a su generación mucho antes del final. En febrero de 1945, cuando recibió la convocatoria militar (akagami) en un Japón ya cercano a la derrota, un examen médico confundió un cuadro febril y respiratorio causado por una gripe con tuberculosis y lo declaró no apto para el frente. Aunque no hizo reclamos —y en aquel momento sintió alivio por salvar su vida—, con los años quedar afuera del frente significó para él una herida de honor y una deuda pendiente frente a los jóvenes que marchaban a morir. Meses después, el 15 de agosto de 1945, a los 20 años, escuchó por radio el anuncio del emperador Hirohito sobre la rendición del país. Japón había perdido la guerra, su estructura imperial quedaba transformada y la ocupación estadounidense impulsaba una profunda reorganización política, económica y cultural.

Tras la renuncia formal del emperador a su estatus divino a comienzos de 1946, la Constitución que entró el vigor el 3 de mayo de 1947 ese año, instauró un sistema parlamentario y redujo la figura imperial a un símbolo del Estado y de la unidad del pueblo. Además, su célebre artículo 9 le prohibió a Japón volver a hacer la guerra y tener un ejército tradicional, aunque con el tiempo el país organizó las Fuerzas de Autodefensa, un cuerpo militar pensado exclusivamente para proteger su territorio en caso de ataque.

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Para Mishima, esas transformaciones fueron como una fractura profunda con la identidad histórica de Japón. Sostenía que el país había perdido su espíritu tradicional y que el emperador debía recuperar un lugar protagónico en la vida nacional. Esa postura política se volvió cada vez más nacionalista y conservadora, mientras su obra literaria seguía indagando en la relación entre belleza, disciplina, violencia y muerte.

Al momento de su muerte, Mishima era la segunda celebridad de Japón, sólo superado por el emperador

La Sociedad del Escudo y la obsesión por unir el cuerpo con las ideas

Después de ser un joven frágil, de complexión delgada que pasaba sus días entre libros, Yukio Mishima comenzó a entrenar con pesas en 1955 y en 1960 se volcó con entrega total a las artes marciales. Esculpió su cuerpo con la misma meticulosidad con la que trabajaba sus textos: practicó fisicoculturismo y kendo, el arte marcial japonés de la espada. Comenzó a posar con el torso desnudo para romper con la imagen clásica del intelectual retraído y desgarbado.

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Pero esa transformación física iba mucho más allá de lo estético: respondía a una filosofía casi estoica sobre la unión entre el pensamiento y la acción. Para Mishima, las palabras no valían nada si no se respaldaban con el cuerpo; la autodisciplina, el rigor frente al dolor y la disposición a arriesgar la vida formaban parte de una misma concepción del honor.

En 1968 fundó la Tatenokai, conocida como la Sociedad del Escudo. La agrupación estaba integrada principalmente por estudiantes universitarios y reunió cerca de un centenar de miembros. Vestían uniformes diseñados por el propio escritor, practicaban artes marciales y recibían instrucción vinculada a las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

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Yukio Mishima recrea el martirio de San Sebastián en una sesión realizada por el fotógrafo Kishin Shinoyama en 1968. Con el cuerpo esculpido tras años de entrenamiento, el escritor buscaba unir la estética, el dolor y el sacrificio

La creación de esa milicia simbólica no fue un simple capricho literario. Mishima buscaba moldear un núcleo disciplinado capaz de defender al emperador y los valores tradicionales frente a lo que percibía como la decadencia moral y cultural de la posguerra. Pese a su idea nacionalista y paramilitar, la organización mantuvo lazos con las propias Fuerzas de Autodefensa, donde sus integrantes realizaron prácticas y entrenamientos que les permitieron conocer de cerca las instalaciones y rutinas militares.

Mishima también había llevado esas tensiones al cine. En 1966 dirigió y protagonizó Patriotismo, un cortometraje basado en un relato propio luego del llamado Incidente del 26 de febrero de 1936, un fallido intento de golpe de Estado en el que jóvenes oficiales ultranacionalistas movilizaron tropas en Tokio para purgar al gobierno y devolverle el poder absoluto al emperador. En esa historia, un joven teniente del Ejército —al que sus camaradas habían dejado afuera de la sublevación por haberse casado días antes— recibe la orden de reprimir a los rebeldes y, atrapado entre el deber militar y la lealtad hacia sus compañeros, decide suicidarse mediante seppuku junto a su esposa.

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La película incluía escenas explícitas del ritual y anticipaba su propio desenlace que, cuatro años después, Mishima reproduciría en la realidad una escena que ya había puesto ante la cámara.

Yukio Mishima antes de poner fin a su vida

El último discurso: una rebelión que los soldados no quisieron escuchar

El 25 de noviembre de 1970 comenzó como una jornada partida en dos destinos. Esa mañana, Mishima dejó preparado en su casa para su editor el manuscrito final de La corrupción de un ángel, el cuarto y último volumen de El mar de la fertilidad. Luego se reunió con cuatro integrantes de la Tatenokai y partió hacia el cuartel general del Comando Oriental de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa, en el distrito de Ichigaya, Tokio.

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El grupo había planificado la acción al detalle. Los cinco hombres entraron en el edificio, llegaron hasta el despacho del comandante del recinto, el teniente general Kanetoshi Mashita, y lo redujeron y maniataron. El objetivo era que los efectivos de la guarnición formaran en el patio interior para que Mishima les hablara desde un balcón e intentara convencerlos de sublevarse contra el gobierno, derogar la Constitución pacifista y devolverle al emperador el poder perdido tras la derrota.

El escritor salió al balcón con el uniforme de la Sociedad del Escudo, guantes blancos y una cinta tradicional en la frente. Desde allí comenzó su arenga denunciando el orden de posguerra y la pérdida de soberanía militar del país. Sin embargo, los soldados que lo escuchaban abajo comenzaron a gritarle, abuchearlo y burlarse de él. Eso sumado al estruendo de los helicópteros que sobrevolaban el lugar, volvieron casi inaudible buena parte de su discurso. “¡Deben proteger Japón! ¡La tradición japonesa, nuestra historia, nuestra cultura, al Emperador! ¡Escúchenme! Me estoy jugando la vida en esto... ¿Nadie va a levantarse conmigo?“, dijo.

Mishima intentó sostener su voz, pero la hostilidad de la tropa dejó en claro que no detonaría ningún levantamiento. Habló apenas siete minutos antes de replegarse del balcón y volver al despacho donde permanecía el general. El plan había fracasado: no hubo insurrección ni quiebre institucional, y la irrupción terminó convertida en un episodio desconcertante para los militares presentes y en una noticia de impacto mundial.

Algunas de sus obras más simbólicas

Seppuku, el final que contó en sus libros y en el cine

De regreso en el despacho, Mishima se dispuso a morir. El seppuku es el suicidio ritual vinculado históricamente a la clase samurái: consistía en abrirse el abdomen con una espada corta y contaba con un asistente —el kaishakunin— encargado de decapitar a quien se sacrificaba para reducir su agonía.

Mishima se clavó el arma en el abdomen. Masakatsu Morita, uno de sus jóvenes acompañantes, estaba a cargo de ejecutar la decapitación, pero falló en varios intentos. El final quedó en manos de otro miembro de la Sociedad del Escudo, Hiroyasu Koga, que completó el corte. Luego, el asistente Morita también se quitó la vida mediante seppuku y Koga volvió a intervenir para completar el ritual. El general Mashita sobrevivió y los tres integrantes del grupo que quedaron con vida fueron arrestados y sometidos a proceso judicial.

La noticia dio la vuelta al mundo. No era solo la muerte de un escritor célebre de Japón, sino un choque político y simbólico que sacudía a un país que aún debatía el sentido de su derrota bélica, su identidad nacional y el peso de sus instituciones.

Mishima partía detenía 45 años. Había publicado decenas de obras, traducidas a varios idiomas y había sido cinco veces nominado al Premio Nobel de Literatura. Ese mismo día había cerrado el manuscrito final de El mar de la fertilidad, y la coincidencia entre el cierre de esa obra y el final de su vida alimentó durante décadas las interpretaciones sobre el vínculo entre su literatura y su decisión final.

Pese a su sacrificio, lo que hizo no alteró el rumbo institucional que buscaba revertir: la Constitución siguió vigente, el emperador mantuvo su condición simbólica y las Fuerzas de Autodefensa no se sublevaron.