Bulger murió en la Penitenciaría Federal de Hazelton pocas horas después de su traslado a la población general del penal (REUTERS/U.S. Marshals Service/U.S. Department of Justice/Handout)

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James “Whitey” Bulger fue uno de los nombres más conocidos del crimen organizado en Boston. Durante décadas dirigió la banda Winter Hill, una estructura criminal de origen irlandés vinculada con extorsiones, tráfico de drogas, lavado de dinero y asesinatos. También mantuvo una relación como informante con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), un aspecto que atravesó su trayectoria y su posterior caída en Estados Unidos.

Tras permanecer prófugo durante más de 16 años, Bulger fue detenido en 2011 en California. Dos años después, recibió una condena de dos cadenas perpetuas más cinco años por su participación en 11 asesinatos y otros delitos relacionados con el crimen organizado.

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El 30 de octubre de 2018, a los 89 años, Bulger fue asesinado en la Penitenciaría Federal de Hazelton, en Virginia Occidental, pocas horas después de su traslado desde otro establecimiento penitenciario. El responsable fue Fotios “Freddy” Geas, un antiguo asociado de la familia criminal Genovese que ya cumplía cadena perpetua por otros crímenes violentos.

Las declaraciones judiciales atribuyeron el ataque al rechazo de Freddy Geas hacia los informantes de las autoridades y hacia los agresores de mujeres

Cómo fue el asesinato de Whitey Bulger y los motivos de Freddy Geas

Menos de 12 horas después de su llegada a la Penitenciaría Federal de Hazelton, Whitey Bulger fue atacado dentro de su celda. El exjefe de la banda mafiosa de Boston había sido trasladado desde una prisión de Florida y ubicado en la población general del establecimiento de Virginia Occidental.

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Las imágenes de seguridad registraron que Freddy Geas y Paul J. DeCologero ingresaron en la celda poco después de que se abrieran las puertas de la unidad. Según los registros judiciales citados por Reuters, ambos permanecieron allí unos siete minutos. La cámara no captó lo que ocurrió dentro, pero un agente penitenciario encontró al mafioso sin respuesta más tarde, tendido en su cama.

Freddy Geas fue acusado junto a DeCologero y Sean McKinnon (foto) en 2022, a cuatro años del asesinato de James Whitey Bulger (Marion County/Handout via REUTERS)

La fiscalía sostuvo que Geas golpeó al antiguo gánster en la cabeza de forma reiterada con un candado sujeto a un cinturón. Los abogados defensores cuestionaron esa versión y afirmaron que su cliente lo había atacado con los puños. La autopsia estableció que Bulger murió a causa de lesiones por golpes en la cabeza y que también presentaba heridas cortantes en los ojos y una mejilla, de acuerdo con la investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia.

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El móvil nunca quedó establecido de manera concluyente en la sentencia. Sin embargo, la condición de Bulger como antiguo informante del FBI apareció como un elemento central. Un recluso declaró ante un gran jurado que DeCologero había calificado a Bulger de “soplón” y había dicho que planeaban matarlo apenas llegara a la unidad, según la reconstrucción judicial citada por Reuters.

Ted McDonough, investigador privado que había trabajado para Geas, ofreció una explicación en 2018. “Freddy odiaba a las ratas”, declaró al Boston Globe, en referencia al término utilizado en el ambiente criminal para los informantes. McDonough añadió que Geas también despreciaba a quienes maltrataban a mujeres. Entre las víctimas de los asesinatos por los que Bulger fue condenado había varias de ellas.

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La investigación también puso el foco en las condiciones que facilitaron el ataque. El informe del Inspector General concluyó que más de 100 empleados de la Oficina Federal de Prisiones conocían anticipadamente el traslado y que integrantes del personal hablaron de la llegada de Bulger delante de reclusos. El organismo atribuyó lo sucedido a fallas de gestión, deficiencias en los protocolos y errores en la evaluación de los riesgos que enfrentaba el preso.

James Whitey Bulger lideró la banda Winter Hill en Boston y colaboró como informante del Buró Federal de Investigaciones antes de su arresto en 2011 (REUTERS/U.S. Marshals Service/U.S. Department of Justice/Handout)

Geas fue acusado en agosto de 2022 junto con DeCologero y Sean McKinnon, señalado como vigilante durante la agresión. El 6 de septiembre de 2024, fue declarado culpable de homicidio voluntario y agresión con resultado de lesiones graves. El juez federal Thomas Kleeh le impuso 15 años por el primer cargo y 10 por el segundo, penas consecutivas entre sí y adicionales a la cadena perpetua que ya cumplía por otros homicidios.

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Como parte del acuerdo, quedaron sin efecto las acusaciones más graves de asesinato y conspiración para cometer asesinato en primer grado, informó Associated Press.

Qué fue de la vida de Freddy Geas, el sicario que asesinó a Whitey Bulger

Freddy Geas construyó su historial criminal junto con su hermano menor, Ty, en el oeste de Massachusetts. Ambos acumularon arrestos desde jóvenes por peleas y delitos violentos. En 1996, fue condenado por el robo de un camión cargado con mercadería junto a Gary Westerman, un delincuente de bajo rango al que años después asesinó.

Se vinculó con Anthony Arillotta, una figura de la facción de Springfield de la familia criminal Genovese. Los hermanos actuaban como ejecutores y colaboradores de esa estructura mafiosa, aunque no eran miembros formalmente iniciados.

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Según MassLive, la sociedad con Arillotta los acercó a extorsiones, ataques contra rivales y planes de asesinato que buscaban reforzar el poder de ese grupo en Massachusetts y Nueva York.

La Justicia federal condenó a Geas a cadena perpetua en 2011 por extorsión y por los homicidios de Gary Westerman y Adolfo Bruno

El año decisivo fue 2003. En mayo, Freddy condujo el vehículo de fuga tras el intento de asesinato del dirigente sindical del Bronx Frank Dadabo, quien recibió nueve disparos y sobrevivió. En noviembre, participó en el homicidio de Gary Westerman, cuyo cadáver fue enterrado en una zona boscosa de Agawam. Menos de tres semanas después, organizó parte del plan para matar a Adolfo “Big Al” Bruno, jefe de la facción de Springfield de la familia Genovese.

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La Fiscalía federal sostuvo que los asesinatos de Westerman y Bruno tenían como objetivo preservar o aumentar la posición de los involucrados dentro de la organización y evitar que ambos aportaran información a las autoridades. El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que los hermanos fueron acusados de conspirar y participar en los dos homicidios, además de delitos de crimen organizado y extorsión.

En abril de 2011, un jurado federal de Manhattan lo declaró culpable junto con su hermano y Arthur “Artie” Nigro, antiguo jefe interino de la familia Genovese. El testimonio de Arillotta, que decidió colaborar con la Justicia, resultó central en el caso. Geas no llegó a un acuerdo con la fiscalía y recibió cadena perpetua. También fue condenado por su participación en el ataque contra Dadabo, por conspirar para matar a otros rivales y por maniobras extorsivas.

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