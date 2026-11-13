Historias

“No sabía si volvería a las montañas”: escaló el Everest para esparcir las cenizas de su pareja y bajó por una de las paredes de hielo más peligrosas del mundo

Hace casi un año, el esquiador estadounidense Jim Morrison enfrentó tormentas, lesiones y un rescate de 24 horas antes de lograr la hazaña que había proyectado junto a Hilaree Nelson, quien falleció en 2022 en una avalancha en Nepal

Jim Morrison, alpinista estadounidense de 50 años, completó el 15 de octubre de 2025 el recorrido por el Corredor Hornbein, en el Tíbet, y dedicó la hazaña a Hilaree Nelson (video gentileza @jimwmorrison)

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El esquiador y alpinista estadounidense Jim Morrison subió al punto más alto del planeta, esparció las cenizas de su pareja fallecida en la cima y luego se ajustó los esquís para descender por una de las paredes de hielo más peligrosas del mundo. .

El 15 de octubre de 2025, el deportista estadounidense de 50 años completó el primer descenso en esquís de la cara norte del Everest por el Corredor Hornbein, una canal de 1,6 kilómetros con pendientes de hasta 60 grados, donde cualquier error significaba la muerte.

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Según informó CNN, tardó cuatro horas y cinco minutos en descender los 3.657 metros verticales desde la cumbre hasta el glaciar Rongbuk, en el Tíbet. La hazaña quedó registrada en Everest: The Other Side, documental dirigido por Jimmy Chin —ganador del Óscar por Free Solo— y Elizabeth Chai Vasarhelyi, estrenado en cines e IMAX.

Antes de esquiar, esparció las cenizas de su pareja en la cima del mundo

El descenso de Jim Morrison duró cuatro horas y cinco minutos y se realizó por una canal de 1,6 kilómetros, con pendientes de hasta 60 grados (@jimwmorrison)
El descenso de Jim Morrison duró cuatro horas y cinco minutos y se realizó por una canal de 1,6 kilómetros, con pendientes de hasta 60 grados (@jimwmorrison)

El alpinista llegó a la cumbre a las 12:45 junto a un equipo de 11 personas: sherpes, escaladores y un equipo de filmación. Una vez arriba, antes de ajustarse los esquís, dispersó las cenizas de Hilaree Nelson, su pareja y compañera de expediciones, fallecida en 2022. “Tuve una pequeña conversación con ella y sentí que podía dedicarle todo el día”, declaró en declaraciones recogidas por National Geographic.

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Nelson era esquiadora de montaña con más de 40 expediciones alrededor del mundo. En 2018, ella y el californiano se convirtieron en las primeras personas en esquiar desde la cima del Lhotse —con 8.516 metros, la cuarta montaña más alta del planeta—. Ese logro los impulsó a fijar un nuevo objetivo: ser los primeros en descender la cara norte del Everest.

Una avalancha en el Manaslu mató a su pareja y casi terminó con el proyecto

En septiembre de 2022, mientras la pareja descendía el Manaslu —con 8.167 metros, la octava montaña más alta del mundo, ubicada en Nepal—, una avalancha arrastró a Nelson, entonces de 49 años, hasta su muerte. El esquiador participó en la búsqueda de su cuerpo, hallado dos días después. “Todo se derrumbó. No podía entender cómo ni por qué había pasado”, declaró en declaraciones recogidas por National Geographic.

Dos hombres con chaquetas amarillas, gorras y gafas oscuras permanecen sentados sobre piedras junto a un bloque de hielo y nieve
Nelson, pareja y compañera de expediciones de Morrison, murió a los 49 años cuando una avalancha la arrastró durante el descenso del Manaslu, en Nepal (@jimwmorrison)

El duelo fue devastador. Admitió que durante meses llegó a encontrarse en el suelo sin fuerzas. “No sabía si alguna vez volvería a ir a las montañas”, dijo. Fue a través de caminatas con su perro y del reencuentro con la naturaleza que retomó el sueño compartido con Nelson.

“Me sentí determinado a lograr ese objetivo, a seguir honrando su legado y a mantener viva su historia”, explicó.

Tres intentos en tres años y una bajada de cuatro horas sin margen de error

Los intentos de 2023 y 2024 fracasaron por tormentas y lesiones. En uno de ellos, una avalancha a unos 7.900 metros dejó al principal guía con una pierna rota y forzó un rescate de 24 horas. Regresó en octubre de 2025, pasó más de siete semanas en la montaña y esperó una ventana climática hasta que el tiempo se despejó.

Una persona con traje amarillo, casco rojo y máscara sube por la nieve con una cuerda, frente a una cordillera iluminada por la salida del sol
Durante la bajada por el Corredor Hornbein, el esquiador debió quitarse los esquís para atravesar una sección de roca desnuda, sin crampones y aferrado a la pared (@jimwmorrison)

El Corredor Hornbein forma parte de la ruta denominada Super Directa, en la cara norte del Everest. El deportista lo describió como “la línea de esquí más grande del planeta”: estrecho, oscuro, cubierto de hielo y sin un metro que permita recuperarse de una caída. A esa altitud se encontraba en la denominada “zona de muerte”, donde el oxígeno es tan escaso que el cuerpo humano no puede sostenerse sin asistencia.

En un tramo de más de 200 metros de roca desnuda, debió quitarse los esquís y rapelar sin crampones, con botas de esquí, aferrado a la pared. Cuando cruzó la grieta al pie del glaciar y pisó terreno seguro, miró hacia atrás: 2.743 metros de montaña se extendían sobre él.

“Pensé en Hilaree. Lloré. Grité. No podía entender cómo todavía podía mantenerme de pie”, relató. Lejos de presentar su hazaña como una superación del duelo, dejó en claro que aprendió a convivir con él. “No me estoy alejando del dolor. Avanzo con él, y los llevo conmigo”, afirmó.

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