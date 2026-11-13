Un triángulo amoroso, una desaparición y casi cuatro años de mensajes falsos: la maniobra de una acosadora para ocultar un asesinato

Cari Farver desapareció el 13 de noviembre de 2012 y jamás volvió a saberse de ella

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La última persona que confirmó haber visto con vida a Cari Farver fue Dave Kroupa, el hombre con el que había comenzado una relación semanas antes. La mujer, de 37 años, y madre de un hijo adolescente, desapareció el 13 de noviembre de 2012 en Nebraska, Estados Unidos. Esa mañana, él salió de su departamento para ir a trabajar y Cari se quedó usando su computadora. Desde entonces, no volvió a ser vista y nadie supo más de ella.

A las pocas horas de verla por última vez, Kroupa recibió dos mensajes de texto desde el número de Cari. Primero, le preguntaba si quería que vivieran juntos; después, dio por terminada la relación. No todo: también recibieron mensajes extraños la madre de Cari y otras personas de su entorno. Aunque en sus redes sociales continuaron activas, nadie podía encontrarla. La familia denunció su desaparición formal tres días después, pero la actividad virtual constante alimentó otra hipótesis: se había marchado por voluntad propia.

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Pero detrás de esos mensajes estaba la asistente de enfermería Shanna Elizabeth Golyar, conocida como Liz, otra mujer que mantenía una relación con Kroupa, de oficio mecánico. Durante años utilizó el nombre y las fotografías de Cari, que era programadora, para enviar amenazas, crear perfiles falsos en las redes y simular que la desaparecida seguía con vida. Años después, una investigación policial determinó que todas esas actividades digitales eran parte de una maniobra premeditada para ocultar un asesinato. En 2017, Golyar fue condenada a cadena perpetua, aunque el cuerpo de Farver nunca apareció.

Dave Kroupa junto a Amy Flora y sus hijos

Una relación atravesada por los celos

A comienzos de la década de 2000, Dave Kroupa inició una relación con Amy Flora. Fruto de esa pareja, nacieron dos hijos y, después de más de una década de estar juntos, se separaron de común acuerdo. Tras la separación, Dave se mudó a Omaha, en Nebraska, para estar cerca de sus hijos. Allí consiguió trabajo como mecánico y comenzó a utilizar plataformas de citas. En una de ellas —Plenty of Fish—conoció a Shanna “Liz” Golyar, con quien inició una relación ocasional a mediados de 2012.

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Desde el principio del romance, Dave le explicó que no buscaba una relación exclusiva debido a su reciente separación y que su único interés eran sus hijos. Pero, en cambio, Liz esperaba que cambiase de opinión y que ese vínculo derivara en un compromiso. La diferencia en esas expectativas generó conflictos entre ellos, aunque continuaron viéndose. A finales de octubre del mismo año, Dave conoció a Cari Farver cuando ella llevó su auto al taller donde él trabajaba y que quedaba cerca de su trabajo en una empresa de telecomunicaciones y tecnología ubicada en Omaha. Tuvieron su primera cita el 29 de ese mes y coincidieron en mantener una relación casual y sin ataduras.

Durante aquella primera salida, Dave recibió varias llamadas y mensajes de Liz; aunque le explicó que estaba con otra mujer, siguió llamándolo y escribiéndole de manera insistente, demostrando sus celos. Semanas después, cuando Cari estaba en el departamento de Dave, Liz llegó sin previo aviso con la excusa de llevarse unas pertenencias que había dejado allí. Incómoda ante esa situación, Cari se fue. Mientras se marchaba se cruzó brevemente con Liz en el pasillo.

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Pese a ese momento, el mecánico continuó viendo a las dos. Más tarde, la investigación judicial determinó que Liz veía a Cari como una rival y amenaza, y que, pocos días antes de la desaparición, la había llamado insistentemente. También se registraron daños en el vehículo de la víctima. Esos antecedentes adquirieron relevancia cuando los investigadores reconstruyeron los movimientos de Liz antes del 13 de noviembre.

La noche del 12 de noviembre, Cari se quedó en el departamento de Dave. Al día siguiente debía comenzar un nuevo proyecto laboral que le exigiría jornadas extensas. Para evitarle el viaje diario de casi una hora, Kroupa le ofreció quedarse en su departamento durante la semana. Por ese motivo, Cari estaba allí la mañana en que desapareció. Cuando él salió hacia el trabajo, ella se quedó usando su computadora. A las 9:54, la cuenta de Facebook de Cari eliminó a su amante de su lista de contactos. Seis minutos después, Dave recibió un mensaje de texto desde el teléfono de ella en el que le preguntaba si quería que vivieran juntos. Kroupa respondió que no. Entonces llegó otro mensaje en el que Cari daba por terminada la relación. Ese fue el comienzo de una serie de textos cada vez más agresivos que Kroupa recibió durante los días siguientes.

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Dave Kroupa y Liz Golyar tuvieron un romance sin compromisos: cuando los dos empezaron a ser amenazados por una acosadora, que supuestamente era Cari Farver, la relación entre ellos se afianzó

Mensajes falsos, amenazas e incendios

Ese mismo día, el 13 de noviembre, la madre de Cari, Nancy Raney, recibió un extraño mensaje desde el teléfono de su hija en el que le decía que había conseguido un nuevo trabajo. Eso la sorprendió porque solían tener contacto frecuente y sintió demasiado impersonal que le contara un acontecimiento importante de esa manera. Al día siguiente, el jefe de Cari recibió un mensaje en el cual le avisaba que renunciaba al empleo y que una tal Liz Golyar ocuparía su puesto. Ese mismo día, Liz presentó una solicitud laboral en la empresa.

El 16 de noviembre, la tarjeta de débito de Cari registró compras en dos comercios de Omaha y los gastos fueron de $167.78 y $226.56 dólares: entre las compras sorprendió una cortina de baño con un diseño floral blanco y negro. Al día siguiente, Nancy recibió un mensaje desde el teléfono de su hija que incluía la fotografía de un cheque por 5.000 dólares firmado por Liz Golyar. Luego recibió otro en que le pedía que permitiera a Liz ingresar en la vivienda de Cari para retirar un juego de dormitorio. La sucesión de mensajes y situaciones que no podía explicar aumentó la preocupación de Nancy, quien ya había denunciado formalmente la desaparición de su hija el 16 de noviembre.

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En esos mismos días, Dave y Liz comenzaron a recibir mensajes de texto y correos electrónicos atribuidos a Cari. Esos contactos llegaban desde distintos números telefónicos y direcciones de correo. Kroupa llegó a recibir entre 50 y 60 correos diarios, además de llamadas y mensajes. En todos había insultos, amenazas y referencias a la relación entre él y Liz. Ese tipo de mensajes se repetían casi a diario.

Pero la situación llegó al extremo el 17 de agosto de 2013, cuando un incendio destruyó la vivienda que Liz alquilaba y de la que había sido desalojada. Los bomberos encontraron muertos a sus cuatro animales. Los peritos detectaron al menos seis puntos de origen y rastros de acelerantes, por lo que determinaron que el fuego había sido provocado intencionalmente. Liz y Dave recibieron correos atribuidos a Cari que se adjudicaban el incendio y amenazaban a Liz y sus dos hijos. Eso también fue objeto de la investigación penal y, posteriormente, Golyar recibió una condena por incendio intencional en segundo grado.

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Liz Golyar suplantó la identidad virtual de Cari: mandaba mensajes a sus familiares y amenazas a ella misma y Dave, el hombre con el que estaba obsesionada

La investigación informática reconstruyó la maniobra

En 2015, el caso tomó otro rumbo cuando los investigadores Jim Doty y Ryan Avis, policías de Pottawattamie, Iowa, retomaron el caso sobre la desaparición de Cari. El tiempo transcurrido sin noticias verificables de ella y la continuidad de los mensajes que se les atribuían hizo que volvieran a revisar la hipótesis de una partida voluntaria. Los detectives comenzaron a buscar pistas para saber si había sido asesinada y si alguien suplantaba su identidad para ocultar el crimen.

El equipo incorporó al especialista en informática forense Anthony Kava, que revisó los registros de los teléfonos y las cuentas electrónicas de Kroupa y Golyar. El análisis permitió vincular con Liz numerosos mensajes que aparecían bajo los nombres de Cari y de otras personas, entre ellas Amy Flora. También detectaron que había creado perfiles falsos en redes sociales y páginas de citas con fotos de la desaparecida. Para no ser descubierta, usaba distintos números de teléfonos (que compraba con la tarjeta de débito de Carin), cuentas y herramientas que ocultaban las direcciones IP o programaban el envío de los mensajes.

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La investigación también permitió establecer que los mensajes se enviaban desde conexiones y dispositivos a los que Liz tenía acceso. Algunos correos llegaban a Dave y a Liz en momentos en que estaban juntos. Otros contenían supuestas confesiones de personas diferentes sobre el asesinato de Cari. Los investigadores encontraron que esos mensajes incluían detalles de la casa de la desaparecida y de circunstancias que no se habían difundido públicamente. La evidencia informática permitió atribuir a Liz la autoría de los mensajes enviados bajo identidades falsas.

A esa evidencia se sumaron los rastros físicos. El auto Ford Explorer de Cari apareció abandonado en Omaha en enero de 2013. Durante una primera inspección, los técnicos destacaron que estaba muy limpio. En febrero de 2016, una nueva inspección permitió encontrar una mancha de sangre debajo de la funda del asiento del acompañante, en la espuma del tapizado. Los análisis confirmaron que esa sangre pertenecía a Cari. Además, encontraron en la vivienda de Golyar una cámara digital y una videocámara que eran de la desaparecida.

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En paralelo, los nuevos registros telefónicos aportaron nuevos datos sobre los días anteriores al crimen. Desde el teléfono de Liz se realizaron seis llamadas al teléfono fijo de Cari entre los días 6 y 7 de noviembre de 2012. También se recuperaron datos que relacionaban a Liz con el vehículo de Farver después de su desaparición. La combinación de las comunicaciones, los objetos encontrados y la sangre localizada en el automóvil permitió a los investigadores sostener que Cari no se había marchado voluntariamente y que Liz tenía que ver con su desaparición.

Shanna "Liz" Golyar en su registro penitenciario de agosto de 2017. Detenida desde diciembre de 2016, cumple cadena perpetua sin libertad condicional en una prisión de Nebraska por el asesinato de Cari Farver

Las fotos que aportaron pruebas del asesinato

En diciembre de 2016, los investigadores lograron recuperar información eliminada de una tarjeta de memoria utilizada en uno de los teléfonos de Liz y que se encontraba dentro de una tablet que Dave le entregó a la Policía. Entre los archivos rescatados hallaron una imagen horrorosa: la fotografía del pie izquierdo de un cuerpo humano en descomposición apoyado sobre una lona, con un tatuaje de un símbolo chino que significa “madre”. Nancy reconoció de inmediato que su hija tenía ese mismo tatuaje en la parte superior del pie (además de otro diseño yin-yang que Cari compartía con su exmarido). Un patólogo forense examinó la imagen y confirmó que presentaba signos de descomposición, aunque no pudo determinar el tiempo exacto transcurrido desde la muerte.

Con esa evidencia, el 22 de diciembre de 2016, Liz quedó detenida y fue acusada de asesinato en primer grado. Meses después, en febrero de 2017, mientras la sospechosa aguardaba el proceso en prisión, los peritos informáticos completaron el rastreo de los dispositivos secuestrados y recuperaron correos y mensajes eliminados que terminaron de cerrar el caso. En esos textos, alguien que escribía bajo el nombre de Amy Flora afirmaba haber apuñalado a Cari dentro de su auto, envuelto el cuerpo en una lona y quemado y descartado los restos. Las descripciones coincidían tanto con las fotos recuperadas como con la sangre de Farver encontrada en su Ford Explorer, además de incluir detalles del interior de la vivienda de la víctima que nunca habían sido divulgados.

El juicio comenzó en mayo de 2017 ante el juez Timothy Burns, después de que la acusada renunciara a un juicio por jurado. La defensa cuestionó la solidez de las pruebas porque la Policía nunca había encontrado el cuerpo de Cari ni el arma homicida. Golyar no declaró y la defensa no presentó pruebas propias, mientras que la acusación expuso las evidencias informáticas, biológicas, fotográficas y materiales que vinculaban a la acusada con el crimen, entre ellas, la cortina de baño floral blanca y negra comprada con la tarjeta de débito de Cari días después de su desaparición y hallada luego en el domicilio de Liz.

El 24 de mayo de 2017, el juez Burns la declaró culpable de asesinato en primer grado y de incendio intencional en segundo grado por haber quemado su propia casa. El 15 de agosto de 2017 recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el homicidio y una pena adicional de entre 18 y 20 años de prisión por el incendio, que debía cumplir de forma consecutiva. El 9 de noviembre de 2018, la Corte Suprema de Nebraska confirmó ambos fallos y rechazó los argumentos de la apelación. En su resolución, el tribunal sostuvo que las pruebas circunstanciales permitían establecer la muerte de Farver y la responsabilidad de Golyar, pese a que nunca se recuperaron sus restos. Cari Farver continúa desaparecida y su cuerpo nunca fue encontrado.