Paulo Airaudo, el chef cordobés que alcanzó las 10 estrellas Michelin con sus restaurantes en el mundo

El chef Paulo Airaudo alcanza diez estrellas Michelin y entra entre los diez cocineros más reconocidos del mundo (@paulo_airaudo)

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Paulo Airaudo, el chef nacido en Río Cuarto, provincia de Córdoba, alcanzó las 10 estrellas de la Guía Michelin distribuidas entre sus restaurantes en España, Italia, Hong Kong y Tailandia. Con esa cifra se convierte en el cocinero con más reconocimientos entre los que tienen base en España y en el argentino más galardonado de la historia de esa distinción. Además, ingresó al selecto grupo de los diez chefs con más estrellas en el mundo.

Los nuevos reconocimientos llegaron durante la gala de la Guía Michelin Tailandia 2027, celebrada el 10 de noviembre en Bangkok, según informó la guía en su sitio oficial. Las distinciones corresponden a Sartoria, en Bangkok, y Belén, en Chiang Mai, ciudad del norte del país que con este premio recibió su primera estrella en la historia. El cordobés dirige hoy una red de 11 restaurantes en siete ciudades de cuatro países.

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De Río Cuarto al mundo: una cocina construida entre Italia, España y Asia

El chef se instaló en San Sebastián, en el norte de España, en 2017, cuando abrió Amelia, su restaurante insignia, bautizado con el nombre de su hija. Ubicado actualmente en el Hotel María Cristina, el comedor tiene solo 20 asientos y dos estrellas. Es desde esa ciudad donde supervisa todas las operaciones de su grupo.

La ceremonia realizada en Bangkok otorgó los nuevos galardones a los locales del argentino, uno ubicado en la capital tailandesa y otro en Chiang Mai, según el sitio oficial (@paulo_airaudo)

Sus raíces italianas moldearon su técnica de base, mientras que una profunda atención a la precisión —característica de la cultura gastronómica japonesa— definió su manera de trabajar el producto de temporada y del mar. Esa combinación se volvió reconocible en cada uno de sus proyectos.

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Además de Amelia, el grupo cuenta con Aleia en Barcelona e iBAi en San Sebastián, con dos y una estrella respectivamente. Noi, en el Four Seasons Hotel de Hong Kong, y Luca’s, en Florencia, completan la red fuera de España. En total, siete establecimientos distribuidos en cuatro países acumulan las diez distinciones.

Sartoria y Belén, los dos restaurantes en Tailandia que completaron la decena

Sartoria fue el primer proyecto del chef en el sudeste asiático. Abrió en diciembre de 2024 en la planta 56 del edificio The Empire, en Bangkok, y recibió su primera estrella en menos de dos años. La propuesta gira en torno a la cocina toscana —región del centro de Italia— con pasta fresca elaborada a mano, ingredientes importados desde Japón y Europa, y producto tailandés de temporada. “Es una sastrería de cocina italiana: todo se hace a mano, a medida, para cada comensal”, afirmó el cocinero según su comunicado oficial.

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El cocinero argentino se convierte en el profesional radicado en España con más distinciones de la guía Michelin (@paulo_airaudo)

Belén abrió en julio de 2025 y fue incorporado a la selección en octubre de ese año. El proyecto nació de la asociación entre el chef y el restaurador tailandés Tao Ingudananda, cofundador del restaurante Le Du, que en 2023 lideró el ranking de los 50 mejores restaurantes de Asia.

La propuesta combina técnica europea con producto local tailandés. La experiencia comienza en una biblioteca y continúa tras una puerta oculta en una estantería, con una barra de madera que aloja a 12 comensales frente a la cocina abierta. Según confirmó la Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT), ese espacio es el primero con estrella en Chiang Mai y en todo el norte del país.

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Berasategui, con nueve estrellas, aguarda la gala de diciembre

Antes de los reconocimientos en Tailandia, Martín Berasategui era el chef con más distinciones entre los radicados en España, con un máximo histórico de 12 a lo largo de su carrera. Hoy acumula nueve: tres por su restaurante homónimo en el País Vasco, tres por Lasarte en Barcelona, dos por M.B. en Tenerife y una por Ola en Bilbao.

El grupo gastronómico opera desde San Sebastián y distribuye siete locales galardonados por la guía entre territorio español, Italia, Hong Kong y el país asiático (@paulo_airaudo)

La distancia con su mejor marca se explica por dos bajas recientes. En 2026 perdió una estrella en Ibiza tras finalizar su vínculo con ese establecimiento. Antes, el cierre temporal de Oria por una reforma en un hotel de Barcelona le costó otra distinción, aunque el espacio reabrió con el nombre Bera y una propuesta más informal.

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En declaraciones recogidas por The Staff Canteen, un medio gastronómico británico de alcance internacional, el chef cordobés fue escueto sobre la dimensión del logro. “Diez estrellas son, sobre todo, una responsabilidad de seguir cuidando cada producto, cada plato y a cada persona que se sienta a nuestra mesa, en cualquier ciudad del mundo”, declaró.

Por su parte, Berasategui aguarda la gala de la guía española 2027, prevista para el 1 de diciembre en Huesca, donde se conocerán los nuevos reconocimientos para ese mercado.