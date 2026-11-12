El show con el que Madonna presentó “Like a Virgin” en MTV: una torta de bodas, un vestido de novia sexy y su primera transgresión

Madonna interpretó Like a Virgin sobre una torta de casamiento en la primera entrega de los MTV Video Music Awards de 1984 (Captura de video)

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Dos meses antes de que Like a Virgin llegara al mercado, Madonna presentó la canción en vivo con una performance que rompió con todo lo establecido. Fue su primera gran provocación y el impulso definitivo para proyectar su carrera hacia lo más alto, hasta convertirse en una de las artistas clave de los años 80. No solo por su música, también por su estética.

Eran los primeros MTV Video Music Awards, celebrados el 14 de septiembre de 1984, y Madonna quería interpretar Like a Virgin frente a un tigre bengalí blanco adulto. Pero la cadena descartó la propuesta y, en su lugar, la cantante terminó convertida en una muñeca sobre una torta de bodas.

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La cantante, que estaba por lanzar su segundo álbum, apareció junto a muñeco en lo alto de una gitantesca torta de cotillón, con un vestido blanco de novia, un ramo de flores y un abundante velo que le cubría el rostro y parte de la ropa. Debajo, asomaba el sexy corset de encaje, múltiples collares y cruces y una hebilla de cinturón con la inscripción “Boy toy” (Juguete de chico), detalles que anticipaban un show fuera de lo común.

Like a Virgin fue el primer álbum de una artista femenina que superó los cinco millones de copias vendidas en Estados Unidos

Mientras Madonna cantaba en lo alto de la torta, uno de sus zapatos blancos salió despedido de su pie. Y luego, arrojó el otro. Tiempo después, contó que decidió convertir ese accidente en parte del espectáculo. “Pensé: ‘Bueno, fingiré que quise hacer esto’, y me lancé al suelo y rodé”, recordó en el show de Jay Leno de 2012. Mientras giraba sobre el escenario, volvió a recuperar los stilettos blancos. Después de caminar unos pasos, se arrastró otra vez por el suelo para protagonizar el momento más transgresor de la presentación: arrodillada, hizo movimientos de connotación sexual mientras jugaba con el tul del vestido. En la escena final, gateó entre los tules y volvió a rodar, dejando al descubierto su ropa interior y los portaligas. La actuación de “Like a Virgin” quedó asociada para siempre a esa secuencia y se convirtió en una declaración de identidad artísitica: Madonna combinó la pureza del vestuario nupcial con la provocación sexual con la que comenzaba a definir el personaje que construiría a lo largo de su carrera.

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Freddy DeMann, su exmánager, resumió aquella actuación con una frase breve: “¿Fue perfecto? No, pero funcionó”. Por su parte, Les Garland, exvicepresidente ejecutivo de programación de MTV, sostuvo que la cantante había tomado unas copas para reunir valor antes de gatear sobre el escenario. Su conclusión fue contundente: “Se robó el espectáculo”.

En 1984, la cantante norteamericana presentó en el primer Video Music Award de MTV "Like a Virgin", un tema de su segundo álbum con el que causó un revuelo mediático

No obstante, no todos compartieron esa lectura de aquel momento. Liz Rosenberg, quien fue durante años la publicista de Madonna, recordó que, después de la gala, algunas personas se acercaron a ella para advertirle que “su carrera había terminado antes de empezar”.

Con el paso de los años, otros artistas también buscaron sorprender al público con actuaciones provocadoras. Prince, apareció en escena con pantalones que dejaban al descubierto sus nalgas en 1991, mientras que, en 2001, Britney Spears descendió de una jaula con un tigre y bailó “I’m a Slave 4 U” con una pitón birmana sobre sus hombros.

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Dave Sirulnick, productor ejecutivo de los VMA durante varios años, recordo una pregunta que, con el tiempo, se volvió casi una consigna para el espectáculo: “¿Qué demonios va a pasar después?’”.

Britney Spears en su emblemática presentación en los VMA's de 2001 en la que sostuvo una serpiente en sus brazos

Madonna conservó las decisiones centrales

Madonna quería hacerse cargo de la producción de su segundo álbum, pero su sello discográfico no se lo permitió. Finalmente, eligió a Nile Rodgers, integrante de Chic, en buena medida por el trabajo que el músico había realizado en Let’s Dance, el exitoso disco de David Bowie

Like a Virgin se lanzó el 12 de noviembre de 1984. Madonna tenía entonces 26 años. Era su segundo álbum de estudio y llegó después de que su debut, publicado en 1983, la ubicara entre las nuevas figuras de las listas estadounidenses. A 42 años de aquel lanzamiento, el álbum sigue siendo uno de los títulos más representativos de su carrera.

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Rodgers figuró como productor de Like a Virgin. Sin embargo, según señala Billboard, Madonna conservó el control sobre las decisiones centrales del proyecto. La revista ubica el álbum entre los títulos que cambiaron la historia del pop, aunque reconoce que la cantante publicaría más adelante otros trabajos fundamentales, como Like a Prayer y Ray of Light.

Madonna en la portada del álbum "Like a Virgin" (Madonna/Steven Meisel)

Lo cierto es que Con Like a Virgin, Madonna dejó de ser una figura vinculada principalmente con la escena dance neoyorquina y pasó a ocupar un lugar dominante en el pop comercial.

Escrita por Tom Kelly y Billy Steinberg, “Like a Virgin” fue la primera canción de Madonna en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100. Billboard la incluye entre los sencillos más destacados de la artista y considera que aquel éxito marcó un punto de inflexión en su carrera.

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“Material Girl” reforzó la imagen pública de Madonna. Fue el segundo sencillo de Like a Virgin y se publicó en enero de 1985. Alcanzó el puesto número 2 del Hot 100, detrás de “Can’t Fight This Feeling”, de REO Speedwagon.

Resulta difícil separar la canción de su videoclip. La puesta en escena, inspirada en Gentlemen Prefer Blondes, contribuyó a consolidar a Madonna como una figura heredera del estilo y el glamour de Marilyn Monroe. El apodo de “Material Girl” pasó a formar parte de la identidad pública de la cantante.

En el video que pertenece al álbum Like a Virgin Madonna juega a ser la heredera de Marilyn Monroe

El álbum alcanzó el primer puesto del Billboard 200 en la semana del 9 de febrero de 1985 y permaneció en la cima durante tres semanas consecutivas.

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De las clases de piano a la conquista de Nueva York

Madonna Louise Ciccone nació el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Míchigan. Su padre era hijo de inmigrantes italianos y su madre tenía ascendencia francocanadiense. Pasó su infancia en los suburbios de Detroit y asistió a las escuelas católicas St. Patrick y St. Frederick.

Durnate sus años escolares comenzó a mostrar una personalidad rebelde. Era la tercera de seis hermanos: tenía dos mayores, Anthony y Martin, y tres menores, Paula, Christopher y Melanie.

Su padre la inscribió en clases de piano, pero Madonna pronto se inclinó por el ballet. Un profesor de danza descubrió sus condiciones y la alentó a pensar en una carrera vinculada con el baile. Después de terminar la secundaria, obtuvo una beca para estudiar danza en la Universidad de Míchigan. Sin embargo, abandonó esos estudios y se mudó a Nueva York para perseguir su sueño artístico.

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Madonna en el video musical de "Like a Virgin" (Madonna)

Con apenas USD 35 en el bolsillo, Madonna llegó a Nueva York decidida a independizarse y abrirse camino. Consiguió trabajo como camarera en Dunkin’ Donuts, tomó clases de baile y comenzó a trabajar como bailarina para artistas ya establecidos. También fue cantante y bailarina de apoyo de Patrick Hernandez durante una gira del artista francés. En esa etapa conoció al músico Dal Gilroy, con quien más tarde inició una relación.

Madonna y Gilroy formaron The Breakfast Club, una banda en la que ella cantaba y tocaba la guitarra y la batería. A comienzos de los años 80 dejó el grupo y, junto con Stephen Bray, su nueva pareja, formó la banda Emmy. En ese proyecto comenzó a componer e interpretar canciones junto al músico. Más adelante decidió continuar su camino como solista.

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El productor Mark Kamins se interesó en su trabajo y organizó una reunión con ejecutivos de Sire Records. Madonna firmó con el sello un contrato para grabar sencillos.

Los primeros éxitos prepararon el camino para Like a Virgin

En octubre de 1982 lanzó “Everybody”, su primer sencillo. En marzo de 1983 publicó “Burning Up”.

Después de que ambos sencillos se convirtieran en éxitos de las listas estadounidenses, Madonna empezó a trabajar en su primer álbum de estudio. Madonna salió a la venta en julio de 1983 y, tras una remezcla de John “Jellybean” Benitez, alcanzó el octavo puesto del Billboard 200.

“Holiday” fue el tercer sencillo de ese disco y se convirtió en la primera canción de Madonna en ingresar al top 10 de las listas internacionales. “Borderline” y “Lucky Star” alcanzaron los diez primeros puestos del Billboard Hot 100.

Sin embargo, fue con Like a Virgin que llegó al número uno en más de siete países. El álbum se convirtió, además, en el primero de una artista femenina en vender más de cinco millones de copias en Estados Unidos. Su canción homónima permaneció seis semanas en la cima de las listas.

El álbum convirtió la estética de Madonna en un fenómeno masivo

La fama de la estrella creció hasta convertirla en una referente de la moda y la estética de los 80. Su influencia llegó a tal punto que comenzaron a organizarse concursos de imitadoras de Madonna en centros comerciales en distintas ciudades de Estados Unidos. En uno de esos certámenes, realizado en Nueva York, Andy Warhol integró el jurado.

En Madonna: The Style Book, la cantante reflexionó sobre aquel período y el lugar que ocupaba como referente para otras mujeres. “Nunca me propuse ser un modelo a seguir. Soy una mujer fuerte, una mujer exitosa, y no me ajusto a un estereotipo”, afirmó.

La artista también relacionó la reacción de sus seguidoras con los límites y las expectativas que enfrentaban muchas mujeres. “Durante mucho tiempo se les ha dicho a las mujeres que hay ciertas formas en las que no deben lucir si quieren salir adelante en la vida”, dijo.

Madonna en 2026 continúa cultivando su espíritu rebelde (CBS)

Madonna explicó que su forma de vestir desafiaba aquellas expectativas: “Y ahí estaba yo, vistiéndome de una manera prohibida y, sin embargo, obviamente al mando de mi vida”. La cantante contó que fue entonces cuando comprendió por qué tantas mujeres imitaban su imagen: “Fue entonces cuando me di cuenta de por qué estaban todas ellas ahí, sentadas, vistiéndose como yo”.

Al mismo tiempo, las canciones, los videoclips y las presentaciones en vivo de Madonna despertaron fuertes críticas de sectores conservadores y de representantes de la Iglesia. Sus detractores sostentían que la cantante promovía el sexo prematrimonial y atentaba contra los valores familiares.

Aquella provocación sobre el escenario de los VMA fue apenas el comienzo de una carrera en la que Madonna convirtió la libertad sexual femenina en una de sus principales banderas. Más de cuatro décadas después, a sus 68 años, sigue desafiando las convenciones con su imagen y sus decisiones, y también enfrenta cuestionamientos por hacerlo.