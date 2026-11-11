Los aberrantes crímenes y el misterioso final de Hell’s Belle, la viuda negra y asesina en serie más enigmática de Estados Unidos

La señora Belle Gunness, en una fotografía tomada poco antes de su desaparición hace 21 años, época en la que se hallaron los cuerpos de 15 personas enterrados en su "granja de los asesinatos", situada a poca distancia de LaPorte (AP Photo)

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Viuda negra, fantasma, asesina de leyenda, 134 años después de su muerte o no, el caso de Belle Gunness sigue siendo en pleno siglo XXI uno de los mayores misterios de la historia criminal de los Estados Unidos. Lo que se sabe con certeza es que a lo largo de casi dos décadas asesinó a sus sucesivas parejas para cobrar los seguros de vida, no vaciló en matar a sus hijas para protegerse, engañó y acabó con la vida de decenas de pretendientes para quedarse con su dinero y de varios jornaleros de su granja para no tener que pagarles. También que cuando estaban a punto de descubrirla, incendió su propia casa con tres de sus hijas adentro y que entre las cenizas se encontró el cuerpo de otra mujer que pudo ser el de ella o de otra plantado allí para que la policía la creyera muerta y dejara de buscarla.

Ese fue el comienzo del misterio nunca resuelto del destino de la mujer que nació en Noruega con el nombre de Brynhild Paulsdatter Størseth y pasó a la historia como Hell’s Belle (Belle del infierno) y también Lady Bluebeard (la señora Barbazul) por su costumbre de asesinar maridos, novios y amantes. Nunca se supo con exactitud cuántas fueron sus víctimas, pero se calcula que en su carrera criminal —entre fines del siglo XIX y principios del XX— presumiblemente mató a sus cinco hijos biológicos y a su hija adoptiva, así como a sus dos maridos, a una o tal vez a dos hijas de su segundo esposo, a varios pretendientes, y a una treintena de obreros agrícolas que trabajaban en su granja. Después de su incierta muerte, ocurrida o no en 1908, durante décadas hubo personas que dijeron haberla visto en San Francisco, en Chicago, en Los Ángeles o en Nueva York, pero nunca se la identificó con certeza. En cuanto al cuerpo decapitado y calcinado en la granja, jamás se supo si le pertenecía o no. Corrían tiempos en los que los análisis de ADN ni siquiera habían sido imaginados en las novelas de ciencia ficción.

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Belle Gunness junto a sus tres hijas adoptivas Jennie, Myrtle y Lucy

Chica pobre, mujer rica

La buena de Brynhild nació pobre de toda pobreza en un pequeño pueblo de pescadores de la costa oeste de Noruega el 11 de noviembre de 1859. De chica creyó que ni las privaciones ni el frío nórdico eran lo suyo y que para llevar la vida que soñaba —con buen clima y dinero— debía irse de ahí para probar suerte en otro lugar. Tenía 24 años cuando pudo embarcarse para cruzar el Atlántico, llegar a su tierra prometida, Estados Unidos, y recalar en Chicago con sólo sus atractivos y su ambición como equipaje.

Apenas desembarcada conoció a quien se convirtió en su primer marido, Mads Sorenson, un hombre conservador, deseoso de formar una familia, un deseo que cumplió con Belle adoptando a tres huérfanas llamadas Jennie, Myrtle y Lucy. Los testimonios de los vecinos coinciden en que parecían formar una familia feliz, a pesar de que a la tienda de Mads no le iba muy bien, por no decir que daba continuas pérdidas. Ese saldo en rojo, sin embargo, se solucionó de la noche a la mañana cuando un feroz incendio devoró el negocio y también la casa en que vivía la familia. Esa vez no murió nadie y las pérdidas se convirtieron en ganancias cuando Mads y Belle cobraron el seguro que oportunamente habían contratado por el negocio y la vivienda. Las pólizas eran altas y se embolsaron un buen dinero.

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Se mudaron a una nueva casa, mucho mejor que la anterior, y todo parecía ir bien hasta que la parca llamó a la puerta a principios de 1890, cuando Mads murió de repente. Nada permitía imaginar esa muerte porque era un hombre con salud de hierro. El certificado de defunción sentenció que la causa era un infarto de miocardio. Con ese documento, Belle se presentó en dos compañías de seguros para cobrar otras tantas pólizas que tenían como beneficiaria a la inconsolable viuda por un total de 8.000 dólares, una verdadera fortuna. La chica pobre de Noruega se convirtió así en una mujer rica.

Belle Gunness nació con el nombre de Brynhild Paulsdatter Størseth y pasó a la historia como Hell’s Belle (Belle del infierno) y también Lady Bluebeard (la señora Barbazul), por su costumbre de asesinar maridos, novios y amantes

Una granja y otro marido

La afligida viuda utilizó ese dinero, al que sumó el producto de la venta de la casa, para buscar otro destino. Tomó a sus tres hijas adoptivas y se trasladó a Indiana con el proyecto de instalar una granja. Allí encontró un lugar ideal, a muy bajo precio. Se trataba de una residencia ubicada en las afueras, con una buena extensión de campo, que hasta no hacía mucho había funcionado como prostíbulo. Al morir la madama y dueña del establecimiento, nadie había querido comprarlo debido a su mala fama, pero Belle vio en eso una oportunidad.

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No se equivocó, porque ella y sus hijas fueron muy bien recibidas por los vecinos, que vieron en esa familia y su emprendimiento campestre, una oportunidad para borrar el pasado vergonzante del lugar gracias al emprendimiento productivo que se iniciaba y que, además, generaría trabajo para los lugareños. Allí, Belle también conoció a un viudo con dos hijas llamado Peter Gunness, con quien se casó pocos meses después. Gunness —de quien adoptó el apellido para no dejarlo nunca— se mudó con sus hijas a la granja, donde conformaron una gran familia con cinco hijas.

Sin embargo, esa vida aparentemente idílica pronto se vio ensombrecida por una desgracia: no llevaban más de dos meses de convivencia cuando la hija menor de Peter falleció por causas misteriosas. Y esa no fue la única muerte, porque antes de cumplir el año de casados, Peter también falleció. La muerte parecía perseguir a los seres queridos de Belle.

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Las circunstancias en que Peter perdió la vida eran algo extrañas. Según el testimonio de Jenny —la hija mayor de Belle—, cuando estaba trajinando en la cocina escuchó un grito desgarrador de su madre en una de las habitaciones superiores de la casa. Subió las escaleras corriendo y encontró a su madre tapándose la cara con las dos manos y al bueno de su padrastro desparramado en el piso, con un charco de sangre alrededor de la cabeza rota. Su madre le dijo que la enorme picadora de carne que utilizaban en la granja se había caído y golpeado a Peter en la cabeza.

Pese a que el caso no estaba muy claro y el relato de la adolescente Jenny —casi calcado del de su madre— tenía ciertos puntos oscuros, la muerte quedó catalogada como un accidente. Unos días después, Belle cobró el seguro de vida que Peter había contratado a su favor apenas unas semanas antes. Eso hizo que la policía volviera sobre el caso e interrogara a la viuda, que repitió su versión. Cuando el sheriff quiso hablar con Jenny, la madre le dijo que ya no vivía con ella, que estaba estudiando en un colegio de San Francisco. A la chica nunca se la volvió a ver. No regresó a la granja ni se encontraron tampoco registros de su paso por el colegio que había dicho su madre adoptiva.

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Una postal de la morgue del condado de La Porte, donde actuó la asesina en serie Belle Gunness (Sociedad Histórica del Condado de La Porte)

Novios y jornaleros

La viuda hizo su duelo por un tiempo prudencial antes de comenzar a publicar avisos en los diarios, en la sección de “Corazones Solitarios”, buscando una nueva pareja. No era un anuncio cualquiera: quien quisiera tener una cita con ella debía ir a Indiana y llevar dinero para invitarla a salir y hacerle un regalo que demostrara su interés. Parecía pedir mucho, pero los meses siguientes se fueron presentando decenas de hombres. Sin embargo, Belle no parecía tener suerte porque, así como llegaban, no tardaban en desaparecer. A los vecinos, la viuda que quería rehacer su vida les decía que se habían ido.

La afligida Belle tampoco parecía tener suerte con los jornaleros que, uno por uno, iba contratando para trabajar en la granja. Todos desaparecían antes de un mes. Sobre ellos, la viuda solía decir que se habían ido o que los había despedido porque no eran buenos para el trabajo.

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La viuda seguía sin pareja estable en la primavera de 1907 cuando contrató a un carpintero de 30 años llamado Ray Lamphere para que la ayudara en la granja. El hombre no sólo encontró trabajo sino también vivienda, porque se quedó a vivir allí. Era bastante más joven que la viuda y, según se jactaba ante otros hombres en sus noches de copas, se convirtió en el amante de Belle. Para reafirmar sus dichos, solía mostrarles los regalos que ella le hacía, desde un costoso reloj hasta trajes y sombreros. Pero Lamphere pronto sufrió una dura desilusión. Luego de un corto viaje, Belle volvió a Indiana acompañada por otro hombre y anunció que se iban a casar. Se llamaba Andrew Helgelein, era más joven que la viuda y, además, adinerado.

De la noche a la mañana, Belle despidió a Lamphere diciéndole que sus servicios ya no hacían falta y el carpintero, despechado, se fue prometiendo venganza, mientras la pareja preparaba todo para el casamiento. Sin embargo, Belle y Andrew nunca llegaron a dar el sí. Una semana después, el pretendiente se esfumó y la novia, llorosa, dijo que la había dejado. Solo tiempo después se supo que, antes de llegar a la granja y anunciar la boda, Helgelin había sacado todo el dinero que tenía en un banco de Dakota del Sur.

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A todo esto, la granja tenía que seguir funcionando y en enero de 1908 Belle contrató a otro jornalero para que la ayudara. Se llamaba Joe Maxson y pronto se quedó a vivir también en la casa. Era un hombre amable, buen trabajador y además solía amenizar las veladas de la viuda y sus hijas tocando el violín.

Los restos del incendio que inició el misterio de la desaparición o muerte de Belle Gunnes

¿Muerte o plan de fuga?

Por esos días Belle también comenzó a mostrarse preocupada frente a los vecinos, a quienes les dijo que su anterior empleado, Lamphere, seguía amenazándola. No se conformó con eso: primero presentó una denuncia policial y el 27 de abril visitó a un abogado para hacer su testamento. Al hombre de leyes le dijo que temía que Lamphere acabara con su vida y que creía que cualquiera de esas noches le incendiaría la casa para matarla.

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En el testamento dejó sus propiedades a sus hijos o, en caso de su muerte, al orfanato Orphan’s Home. El abogado le indicó que ese no era el nombre oficial del orfanato y que necesitaba un día o dos para conseguir el verdadero nombre. Sin embargo, la viuda le dijo con desesperación: “¡No hay tiempo para esperar!”. Aunque no muy convencido, el abogado consintió hacer el documento y colocó su nombre junto al de Belle al pie, para certificarlo.

Entonces los hechos se precipitaron. La mañana del 28 de abril de 1908 la granja de Belle Gunness comenzó a ser devorada por las llamas de un fuego intencionado. En ella se encontraban Belle, de 48 años, y sus hijas. Joe Maxson, que estaba trabajando en el campo, trató de salvar a la madre y las chicas, pero no los encontró ni respondieron a sus gritos. Dos vecinos, Clifford y Humphrey, corrieron ayudarlo, pero ya nada se podía hacer: la vivienda estaba siendo consumida por el fuego y nadie podría salir con vida de adentro. Cuando todo quedó en cenizas, se encontraron los cuerpos de las tres hijas de Belle y el de una mujer sin cabeza que los policías no pudieron identificar, aunque supusieron que se trataba de la viuda. Ese pareció ser el triste final de la vida de Belle Gunness.

Debido a que el cuerpo de la mujer apareció decapitado, la policía, los periodistas locales y la Justicia coincidieron en que se había tratado de un asesinato seguido de un incendio intencional para borrar los rastros. Con la denuncia de Belle en sus manos, la policía encontró enseguida al presunto culpable: el despechado Ray Lamphere, que había clamado a los cuatro vientos que se vengaría de ella. Lo detuvieron y, aunque el hombre juró inocencia con la misma vehemencia con que había prometido venganza, lo llevaron a juicio acusado de cuatro asesinatos. Todo parecía estar claro, pero durante el juicio empezaron a surgir muchas preguntas: ¿Por qué tantos pretendientes de Belle habían llegado a la ciudad y habían desaparecido dejando atrás sus pertenencias personales? ¿Dónde estaba Jennie? ¿Por qué no había aparecido para reclamar su herencia?

A esos interrogantes se sumó la aparición de Asle Helgelein, el hermano mayor de Andrew. El hombre había leído en los diarios sobre el incendio y la muerte de Belle Gunness y quería saber qué había ocurrido con su hermano. Citado como testigo, relató que Andrew se había puesto en contacto con Belle a través de la columna de “Corazones solitarios” de The Skandinaven, donde las mujeres inmigrantes escribían para encontrar marido. En sus cartas, Belle se presentaba como “una buena mujer noruega” que deseaba un fiel marido, amante y proveedor para ella y sus hijas. También mostró una carta en la que Belle le escribía a Andrew que no enviara dinero en efectivo a través de un banco, sino que llevara sus fondos cosidos en su ropa interior y que no comentara nada con nadie. “Ni siquiera a su pariente más próximo. Que esto sea un secreto entre nosotros dos y nadie más. Probablemente habrá otros muchos más secretos, ¿no le parece?”, le decía.

Personal policial investiga los restos de la casa de la familia Gunness, que se quemó el 28 de abril de 1908. Allí aparecieron cuatro cadáveres: las hijas de Belle y un torso sin cabeza (Sociedad Histórica del Condado de La Porte)

Muchos cadáveres y un misterio

Asle Helgelein, no solo se presentó a testimoniar, sino que decidió investigar por su cuenta. Con la ayuda de Joe Maxson, comenzaron una excavación en los terrenos de la granja y no tardaron en encontrar botas, ropas, un reloj… y un cuerpo desmembrado. “¡Ese es mi hermano!”, gritó Asle al verlo, horrorizado. Después de ese hallazgo, un equipo policial se hizo cargo de seguir excavando. Pronto aparecieron cuatro cuerpos más. Los de dos hombres y dos mujeres, una de las cuales fue identificada como Jennie, que no había ido a estudiar a San Francisco, sino que había sido asesinada por su madre adoptiva. Poco a poco fueron apareciendo nuevos cadáveres. Algunos pertenecían a esos pretendientes que habían desaparecido sin dejar rastros, otros a jornaleros que supuestamente Belle había despedido. Los descubrimientos causaron una conmoción sin precedentes en el pueblo de La Porte, Indiana, que pronto se esparció por todo el país.

El caso de Hell’s Belle, o la señora Barbazul, como empezaron a llamarlo los medios, además de espanto abría nuevos interrogantes. El cadáver decapitado que había aparecido en la casa incendiada era el mayor misterio de todos: ¿Pertenecía a Belle o a otra mujer que la propia viuda había matado para que la creyeran muerta y así poder escapar? La cabeza nunca apareció. Sin embargo, el dentista de Gunness, Ira Norton, dijo que si encontraban entre los escombros la dentadura postiza de Belle él podía identificarla. Le había hecho, hacía unos meses un juego de seis dientes de porcelana apoyados en oro. Unos días después localizaron la dentadura de Belle, pero eso tampoco permitió identificarla con seguridad. Una criminal tan hábil y despiadada —porque los cadáveres encontrados en la granja no dejaban dudas sobre eso— bien pudo haber dejado allí la dentadura para reforzar su intención de que la creyeran muerta.

Más de un siglo después de la muerte o la fuga de Belle Gunness su destino final sigue siendo un enigma que ha dado lugar a libros de ficción, como Levende pcer (traducida al castellano como Mis Hombres), una novela psicológica de la escritora noruega Victoria Kielland, y a trabajos de investigación, entre los que se destaca Hell’s Belle: The True Story of Belle Gunness, donde la periodista Lindsay Garrett reconstruye los crímenes de la primera asesina en serie de la historia criminal estadounidense.