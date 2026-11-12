Quedó fuera del equipo de sus sueños, desafió la obsesión por ganar y conquistó la gloria olímpica: “A veces, solo hacerlo ya vale una historia”

Becky Kennedy y Elana Meyers Taylor abordaron la tolerancia a la frustración en la crianza infantil durante el podcast The Good Inside (YouTube/@Juegos Olímpicos)

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Antes de llegar a los Juegos Olímpicos en bobsleigh, Elana Meyers Taylor fue una chica a la que le costaba relacionarse con otros niños. En The Good Inside Podcast with Dr. Becky, la psicóloga Becky Kennedy retomó ese recorrido.

Conversó con la piloto sobre una pregunta frecuente en la crianza: qué podían aprender los chicos cuando se les permitía intentar, equivocarse y volver a empezar.

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La experiencia de la deportista, que dejó el sóftbol y luego compitió en cinco Juegos Olímpicos de Invierno, sirvió para abordar la frustración sin presentarla como una garantía de victoria. El episodio formó parte de la miniserie Challenge Accepted.

Kennedy propuso una idea que ordenó la charla: preparar a los hijos para el camino, en lugar de intentar preparar el camino para ellos. Meyers Taylor relató cómo el juego, una prueba fallida y la experiencia de ser madre modificaron su manera de entender el éxito.

El deporte organizado ofreció a Meyers Taylor una estructura de reglas y rutinas para relacionarse con sus pares en la infancia (YouTube/@goodinside)

El juego le dio una forma de relacionarse con otros

Meyers Taylor recordó que durante su infancia le resultaba difícil vincularse con otros niños. Los adultos le parecían más previsibles, mientras que sus pares le generaban temor.

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“Me interesaba probar cosas nuevas, pero las personas me aterrorizaban. Relacionarme con otros chicos no tenía sentido para mí”, afirmó durante la entrevista.

El deporte le ofreció una estructura que no encontraba en esos vínculos. Las reglas, los objetivos comunes y la rutina le permitieron aprender a participar con otros.

También disfrutaba moverse, ir a la biblioteca y hacer actividades artísticas. De chica se deslizaba en patineta por las pendientes de su barrio; sobre ese impulso, recordó: “Solo quería ir rápido. ¡Vamos!”.

Meyers Taylor experimentó dificultades durante su infancia para entablar relaciones con otros niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezar tarde le exigió practicar y tolerar errores

A los ocho años comenzó a jugar al sóftbol. Aunque otras niñas ya tenían experiencia, ella no interpretó esa diferencia como un límite definitivo. A los nueve años decidió que quería ser olímpica y creyó que esa disciplina sería el camino para lograrlo.

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Su confianza no surgió de dominar el juego desde el inicio, sino de aceptar el tiempo que requería aprenderlo.

“Cuando empecé era malísima, como la mayoría de los chicos. Pero tenía la confianza para decirme: ‘Solo necesito trabajar un poco más. Voy a entenderlo’”, explicó. Sus padres acompañaron ese interés y le mostraron que mejorar dependía de la práctica, no de obtener resultados inmediatos.

El resultado de las pruebas de selección universitaria cerró el camino de Meyers Taylor dentro del sóftbol olímpico (YouTube/@goodinside)

No clasificar la obligó a buscar otra posibilidad

En la Universidad George Washington, Meyers Taylor se consolidó en el sóftbol y proyectó su vida alrededor de ese deporte. Esperaba integrar el equipo olímpico, ganar una medalla y luego dedicarse a entrenar.

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Pero la prueba de selección cambió ese plan. “Fue, objetivamente, la peor prueba de selección de la historia”, dijo.

La atleta lloró con su padre después de aquella jornada y sintió que el proyecto que había construido desde niña había terminado. Él le aconsejó: “Esto ocurrió por una razón. Tienes que seguir trabajando; algo pasará”.

Meyers Taylor volvió a entrenarse, aun sin saber para qué disciplina se preparaba, y la posterior exclusión del sóftbol de los Juegos Olímpicos cerró la posibilidad de otra oportunidad en ese deporte.

La atleta comenzó la práctica del sóftbol a los nueve años con el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ser principiante le abrió la puerta al bobsleigh

Sus padres le sugirieron probar el bobsleigh, una disciplina de descenso en trineo por una pista de hielo, porque buscaba atletas con fuerza y potencia. Después de no haber clasificado en sóftbol, la propuesta dejó de representar un examen definitivo. “Ya sabía cómo era no clasificar, así que podía entrar y ver qué pasaba”, explicó.

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La primera bajada la sorprendió por el ruido y las vibraciones, pero aceptó repetirla. Necesitó prácticas para aprender la técnica, manejar el trineo y conocer su mantenimiento.

“Creo que soy muy buena siendo principiante. Necesitaba muchas repeticiones, muchas bajadas y muchas oportunidades para intentarlo. Una vez que lo entiendo, puedo seguir adelante”, afirmó.

Para Kennedy, esa disposición mostró que la formación de los chicos no debía apuntar solo a destacar en algo, sino también a sentirse cómodos frente a lo desconocido.

Los padres de la deportista sugirieron su ingreso al bobsleigh debido a los requerimientos de fuerza y potencia de esa disciplina (REUTERS/Brendan Mcdermid)

La crianza le cambió la medida del éxito

Meyers Taylor relató que la maternidad amplió esa perspectiva. Sus dos hijos eran sordos y el mayor también tenía síndrome de Down.

Durante los controles pediátricos se encontró con listas de hitos del desarrollo que ellos no siempre alcanzaban dentro de los plazos previstos. “La definición de logro cambia por completo”, dijo.

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Esa experiencia también modificó la forma en que evaluaba su carrera deportiva. “Si puedo estar orgullosa del trabajo que hice y de mi preparación para esa carrera, entonces tuve éxito”, sostuvo.

Al referirse a los desafíos que enfrentaban sus hijos, evitó anticipar un resultado y centró su criterio en el acompañamiento que podía ofrecerles.

La piloto necesitó numerosas repeticiones en pista para asimilar la técnica y el mantenimiento del trineo de bobsleigh (Instagram/Elana Meyers Taylor)

El desafío dejó de depender de ganar

Para la deportista, el lema de la miniserie no equivalía a ganar. Al recordar un consejo de su esposo, planteó otra posibilidad frente a un reto: “Puedes hacerlo y, en el peor de los casos, tendrás una buena historia; o puedes no intentarlo”.

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Esa idea también influyó cuando decidió competir después del nacimiento de su segundo hijo, pese a una recuperación difícil. Kennedy y Meyers Taylor no presentaron el fracaso como un objetivo ni como una experiencia que siempre produjera un beneficio.

Meyers Taylor retomó la competencia tras el nacimiento de su segundo hijo con un enfoque centrado en la preparación y el esfuerzo (REUTERS/Brendan Mcdermid)

El planteo de Kennedy y Meyers Taylor se concentró en otra cuestión: los chicos podían necesitar oportunidades para probar, frustrarse y persistir sin que su identidad quedara definida por un resultado. “A veces, solo hacerlo ya vale una historia”, concluyó la atleta.