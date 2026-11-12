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“Los mínimos errores se van a pagar caro”: Christiansen advierte sobre el desafío de enfrentar a Curazao

El entrenador destacó la experiencia de Dick Advocaat y la capacidad ofensiva de un rival que terminó invicto en la fase de grupos.

Thomas Christiansen confirmó las bajas de Daivis Murillo y Giovany Herbert para el encuentro de ida de los cuartos de final en Willemstad. Tomada de Instagram
Thomas Christiansen confirmó las bajas de Daivis Murillo y Giovany Herbert para el encuentro de ida de los cuartos de final en Willemstad. Tomada de Instagram
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El entrenador de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, advirtió que los errores podrían resultar determinantes en el enfrentamiento de este jueves 12 de noviembre contra Curazao, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el seleccionador destacó el crecimiento del conjunto caribeño bajo la dirección del neerlandés Dick Advocaat y reconoció que Panamá deberá mantener la concentración para conseguir un resultado favorable como visitante antes de definir la eliminatoria en casa.

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“Es un partido donde los detalles, los mínimos errores se van a pagar caro”, manifestó Christiansen, quien destacó la combinación de futbolistas experimentados y jóvenes dentro de la convocatoria, además de la competencia interna por un puesto en la alineación.

El técnico confirmó que Daivis Murillo y Giovany Herbert quedaron fuera de la nómina para el encuentro, una decisión que atribuyó a la disponibilidad de jugadores experimentados en sus posiciones y, en el caso de Herbert, a su incorporación tardía a la concentración.

La selección centroamericana disputará el primer encuentro como visitante y definirá la eliminatoria el domingo en el estadio Rommel Fernández. Tomada de Instagram
La selección centroamericana disputará el primer encuentro como visitante y definirá la eliminatoria el domingo en el estadio Rommel Fernández. Tomada de Instagram

Christiansen también reconoció las dificultades de preparar el compromiso con un solo entrenamiento del grupo completo, debido a la llegada escalonada de los futbolistas, una situación que obligó al cuerpo técnico a complementar la preparación mediante instrucciones individuales y trabajos tácticos.

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Por su parte, el internacional panameño José Luis Rodríguez expresó su malestar ante las reiteradas preguntas sobre un posible fracaso si Panamá no consigue avanzar. “Sinceramente, en lo personal, estoy cansado de que estén preguntando de fracaso”, manifestó el jugador durante la conferencia.

Rodríguez reconoció que los anteriores enfrentamientos en territorio caribeño fueron complicados, pero destacó la calidad del plantel panameño y la preparación realizada durante los últimos días. “Venimos aquí con un solo objetivo, que es ganar”, afirmó el futbolista.

Christiansen resaltó el desempeño de Curazao durante la fase de grupos, particularmente la remontada por 4-3 ante Costa Rica, después de estar en desventaja por tres goles, y la victoria por 6-1 sobre Nicaragua, resultados que evidencian su capacidad ofensiva.

José Luis Rodríguez expresó su malestar ante las reiteradas preguntas sobre un posible fracaso y aseguró que el equipo llega motivado para conseguir la victoria. Tomada de Instagram
José Luis Rodríguez expresó su malestar ante las reiteradas preguntas sobre un posible fracaso y aseguró que el equipo llega motivado para conseguir la victoria. Tomada de Instagram

El seleccionador también manifestó su confianza en José Fajardo, Josué Vergara y Kadir Barría, destacando las alternativas disponibles en el ataque y la necesidad de aprovechar las oportunidades de gol, mientras Rodríguez aseguró que buscará facilitar el trabajo de los delanteros.

La convocatoria original de 25 futbolistas incluyó a los porteros Orlando Mosquera, Marcos De León y Eddie Roberts, además de los defensores César Blackman, Jorge Gutiérrez, Andrés Andrade, Amir Murillo, Omar Valencia, Martín Krug, José Córdoba y Jiovany Ramos.

En el mediocampo fueron convocados Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey y Cristian Martínez, junto con José Luis Rodríguez, Víctor Griffith, Daivis Murillo, Azarías Londoño, Manuel Morán, Giovany Herbert y Yoel Bárcenas, mientras el ataque incluyó a Ismael Díaz, José Fajardo, Josué Vergara y Kadir Barría.

Panamá accedió directamente a los cuartos de final por ocupar el cuarto lugar del ranking de Concacaf utilizado para establecer los emparejamientos, mientras Curazao consiguió su clasificación tras finalizar invicto y convertirse en el mejor ganador de grupo de la Liga A.

Kadir Barría regresa a la selección panameña después de quedar fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y de la posterior gira asiática. REUTERS/Aris Martinez
Kadir Barría regresa a la selección panameña después de quedar fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y de la posterior gira asiática. REUTERS/Aris Martinez

El primer encuentro se disputará este jueves a las 7:00 p. m., hora panameña, en el estadio Ergilio Hato de Willemstad, mientras la vuelta está programada para el domingo 15 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La eliminatoria se definirá mediante el marcador global de ambos encuentros, con aplicación de la regla del gol de visitante en caso de igualdad, mientras los cuatro ganadores de cuartos de final asegurarán su clasificación directa a la Copa Oro de 2027.

Panamá también buscará alcanzar por cuarta ocasión consecutiva el Final Four de la competición regional, cuya próxima edición se celebrará del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras los eliminados disputarán una fase preliminar de la Copa Oro.

Los otros enfrentamientos de cuartos de final serán Canadá contra Guatemala, Estados Unidos frente a Haití y México ante Jamaica, en una jornada internacional que definirá los cuatro aspirantes al título de la quinta edición de la Liga de Naciones de Concacaf.

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