Historias

El naufragio del Edmund Fitzgerald: una tormenta en los Grandes Lagos y 29 campanadas por los muertos cuyos cuerpos no se hallaron

La noche del 10 de noviembre de 1975, la colisión de un frente frío y otro cálido en el Lago Superior provocó una tempestad que causó el hundimiento de uno de los cargueros más seguros del transporte naval de Canadá y Estados Unidos. Los sistemas que fallaron, el silencio de radio y la canción que recuerda la tragedia

El Edmund Fitzgerald había sido botado en 1957 y llevaba más de 18 años de servicio cuando se hundió
El Edmund Fitzgerald había sido botado en 1957 y llevaba más de 18 años de servicio cuando se hundió
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“Cuando llegó la hora de la cena, el viejo cocinero subió a cubierta diciendo: / ‘Muchachos, el mar está demasiado agitado para darles de comer’. / A las 7 de la tarde, una escotilla principal se derrumbó, dijo: / ‘Muchachos, ha sido un placer conocerlos’. / El capitán telegrafió que estaba entrando agua / y el buen barco y la tripulación estaban en peligro. / Y más tarde esa noche, cuando sus luces se perdieron de vista, / llegó el naufragio del Edmund Fitzgerald”. Hay canciones que son verdaderas crónicas y “El naufragio del Edmund Fitzgerald”, del cantautor canadiense Gordon Lightfoot, es una casi perfecta, que relata paso a paso el hundimiento de ese carguero en el Lago Superior, que se extiende entre Estados Unidos y Canadá, durante la tormentosa noche del 10 de noviembre de 1975.

Lightfoot la compuso al año siguiente, cuando todavía estaba vivo el recuerdo de una de las mayores tragedias ocurridas en los Grandes Lagos, y contó que lo hizo después de leer un artículo de la revista Newsweek donde el nombre del barco estaba mal escrito (decía Edmond en lugar de Edmund), un error que sintió como una afrenta a la memoria de los 29 marineros que murieron en el naufragio.

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Botado en 1957, el Edmund Fitzgerald —bautizado con el nombre del presidente de Northwestern Mutual Life Insurance, su propietaria— llevaba más de 18 años de servicio cuando la tarde del 9 de noviembre de 1975 zarpó del puerto de Superior, en Wisconsin, con destino a una acería de Detroit. Con 222 metros de eslora, era uno de los buques de carga de agua dulce más grandes de la época y contaba con instalaciones de primera clase. Llevaba una carga de 26.000 toneladas de pellets de taconita, fabricados a partir de mineral de hierro de baja calidad, pulverizado y mezclado con arcilla. Hacía muy buen tiempo, con una temperatura de 21°C, vientos favorables y aguas calmas, aunque el Servicio Meteorológico anunciaba la aproximación de un sistema de baja presión que se desplazaba rápidamente trayendo aire seco y frío desde el noroeste, mientras desde el suroeste se aproximaba otro frente cargado de aire caliente y humedad. Si los dos sistemas chocaban, se produciría una tormenta, y de las fuertes.

Eso fue lo que ocurrió cuando los dos sistemas colisionaron la tarde del día siguiente y se desató una verdadera tempestad, mucho más poderosa de lo esperado, con violentas ráfagas de viento, que levantó olas gigantescas, que Lightfoot definió en su canción como “un huracán de viento del oeste” que azotó a los barcos que estaban navegando por el lago. En ese momento, el capitán del carguero, Ernest M. McSorley, considerado uno de los más experimentados de los Grandes Lagos, decidió navegar bien al norte, cerca de la costa canadiense, para proteger el barco del viento. Allí soportó bien la tempestad, pero cuando debió ponerse rumbo al sur, en dirección a Detroit, la situación cambió drásticamente porque el Fitz —como lo llamaban familiarmente sus tripulantes— enfrentó vientos de 112 kilómetros por hora y olas de casi diez metros de altura. Eran las 7.10 de la tarde del 10 de noviembre cuando McSorley se comunicó por radio con su colega Jesse Cooper, capitán del S.S. Arthur M. Anderson, que navegaba a unos 16 kilómetros de distancia.

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—Nos mantenemos a flote. Estamos aguantando —le informó con voz tranquila.

Con 222 metros de eslora, el Edmund Fitzgerald era uno de los buques de carga de agua dulce más grandes de la época y contaba con instalaciones de primera clase
Con 222 metros de eslora, el Edmund Fitzgerald era uno de los buques de carga de agua dulce más grandes de la época y contaba con instalaciones de primera clase

Tempestades de terror

Las tormentas en los Grandes Lagos son conocidas por su ferocidad. Cuando se avecina el mal tiempo, las condiciones para la navegación se deterioran rápidamente. Como el agua dulce es menos densa que la salada, las olas se comportan de manera diferente: son más pronunciadas y frecuentes que las del océano. También tienden a congelarse más rápido, lo que hace que el barco se vuelva más pesado por el hielo y corra el riesgo de quedar atrapado. Ese cóctel climático se ha cobrado un número inusitado de naufragios: se calcula que desde 1875 se han hundido unas seis mil embarcaciones con un saldo de más de treinta mil muertes.

El Lago Superior es el mayor de todos ellos y uno de los espejos de agua dulce más extensos del planeta, con una superficie de 82.100 kilómetros cuadrados que se extiende entre Canadá y Estados Unidos, con límite norte en la provincia canadiense de Ontario y sur con los estados de Minnesota, Wisconsin y Michigan. Sus aguas son famosas por tener fuertes corrientes, ser azotadas por vientos repentinos y por la velocidad con que se forman las tormentas.

La del 10 de noviembre de 1975 fue una de esas tormentas extremas, pero la tempestad por sí sola no fue la causa del naufragio del Edmund Fitzgerald. Se le sumaron problemas de mantenimiento y fallas estructurales del carguero que hicieron que no pudiera resistir el embate de las monstruosas olas y los fuertes vientos. “Fue una serie de consecuencias no deseadas”, sostiene John U. Bacon, autor de The Gales of November: The Untold Story of the Edmund Fitzgerald, una investigación publicada el año pasado al cumplirse medio siglo del hundimiento.

Edmund Fitzgerald
El naufragio del Edmund Fitzgerald marcó un antes y un después en las normas de seguridad en los Grandes Lagos, con el mejoramiento de las cartas de navegación y las exigencias de mantenimiento, y llevó también a la modernización de los sistemas de alarma y comunicación en los cargueros

Un naufragio silencioso

Cuando el capitán McSorley le dijo que el barco estaba aguantando a su colega del S.S. Arthur M. Anderson, el Edmund Fitzgerald navegaba a ciegas luego de perder tanto los sistemas de radar cortos como los largos, probablemente debido a la acción del viento y de las olas. Solo se mantenía en contacto radial con el otro barco, donde el capitán Cooper supervisaba el avance del Fitz hacia Whitefish Bay, una ensenada protegida. El S.S. Arthur M. Anderson tampoco la estaba pasando bien, luego del impacto de tres olas seguidas de altura gigantesca, pero aun así resistía mejor, con sus sistemas de radar intactos.

Poco después del mensaje radial de McSorley, el capitán Cooper se alarmó cuando su radar mostró que el Fitz navegaba sobre Six Fathom Shoal, un peligroso afloramiento rocoso en el lado canadiense del lago Superior. Intentó entonces advertírselo por radio a McSorley, pero ya no obtuvo respuesta. El Edmund Fitzgerald estaba en silencio. A las 8.20 de la noche, el carguero desapareció del radar del S.S. Arthur M. Anderson. Sin perder un minuto, el capitán Cooper se comunicó con la guardia costera para informar que ya no tenía señales del Fitz y que era probable que hubiera naufragado. No se equivocaba, para entonces ya estaba en el lecho del lago, a 163 metros de profundidad.

Al día siguiente, cuando la tormenta amainó, se iniciaron las tareas de rescate. Flotando en las aguas del lago solo se encontraron algunos botes salvavidas destrozados, pero ningún cuerpo. Cuarenta y ocho horas después, los buzos encontraron al Edmund Fitzgerald en el fondo del lago: estaba partido en dos y entre sus restos tampoco había cadáveres. Los restos de los tripulantes nunca fueron hallados. “Lo que fuera que pasó, pasó rápido. No hubo SOS. No hubo tiempo para botes salvavidas ni chalecos salvavidas. Las familias pueden consolarse sabiendo que no hubo un sufrimiento prolongado”, sostiene Bacon en su libro sobre el hundimiento.

Las investigaciones posteriores encontraron varias escotillas defectuosas, por las cuales seguramente había entrado agua, sobrecarga y fatiga de materiales. Se reconoció también que el mal mantenimiento pudo haber contribuido al desastre. Los constantes golpes de las olas durante una tormenta tan violenta podrían haber debilitado las soldaduras del casco hasta romperlas.

El naufragio del Edmund Fitzgerald marcó un antes y un después en las normas de seguridad en los Grandes Lagos, con el mejoramiento de las cartas de navegación y las exigencias de mantenimiento, y llevó también a la modernización de los sistemas de alarma y comunicación en los cargueros, como las balizas de posicionamiento electrónico para identificar la ubicación, que fueron posteriormente sustituidas por el GPS.

Todos los años, cada 10 de noviembre, el Great Lakes Shipwreck Museum de Whitefish Point recuerda la tragedia haciendo sonar 29 veces la campana rescatada del barco, una por cada marinero perdido. Es un homenaje que también rescata Gordon Lightfoot en su crónica musical sobre el naufragio en tres versos que dicen: “En la catedral de los marineros, / la campana sonó hasta veintinueve veces / una por cada hombre en el Edmund Fitzgerald”.

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