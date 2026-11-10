Historias

Fue custodio de Juan Pablo II durante su visita a la Argentina y reveló el protocolo secreto que debía cumplir

Fabio Bergese tenía 21 años cuando integró el equipo de seguridad que protegió al pontífice durante su estadía en el Arzobispado de Córdoba, en 1987

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La visita de Juan Pablo II a la Argentina, en 1987, dejó durante una noche al Arzobispado de Córdoba bajo un dispositivo de seguridad que se había preparado durante dos meses. Entre los agentes argentinos encargados de la custodia interna hubo un joven policía que debía vigilar los movimientos del pontífice, coordinarse con el personal vaticano y hasta probar su cena antes de que llegara a la mesa papal.

Fabio Bergese, ex custodio de Juan Pablo II, tenía 21 años y llevaba cuatro en la Policía cuando integró ese grupo. En una entrevista con Infobae en Vivo A las Nueve, reconstruyó las horas que pasó junto al papa dentro del Arzobispado porteño, desde su llegada hasta la partida de la mañana siguiente.

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La preparación había comenzado mucho antes de la visita. Bergese y otros tres efectivos trabajaron con la Guardia Suiza y el Servicio Secreto del Vaticano en la revisión de los espacios, los recorridos y los protocolos previstos para el pontífice. Esa tarea previa, según explicó, hizo que el vínculo entre los equipos se volviera directo en las jornadas decisivas.

La custodia interna quedó formada por Bergese, dos agentes de la Policía Federal y un efectivo de la Policía de la Provincia. No fue una elección individual ni una designación de último momento: la Guardia Suiza solicitó que esos cuatro policías permanecieran dentro del Arzobispado porque ya habían trabajado con sus integrantes y conocían el esquema de seguridad.

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El dispositivo de seguridad en el Arzobispado de Córdoba para la visita de Juan Pablo II en 1987 requirió dos meses de preparación previa (captura de video)
El dispositivo de seguridad en el Arzobispado de Córdoba para la visita de Juan Pablo II en 1987 requirió dos meses de preparación previa (captura de video)

El expolicía sostuvo que los custodios vaticanos contaban con información precisa sobre cada desplazamiento de Juan Pablo II y trasladaban sus requerimientos al resto del operativo. También recordó que varios de ellos manejaban distintos idiomas, una condición que facilitaba el intercambio con delegaciones y autoridades en cada escala del viaje.

Dentro del edificio, la misión del grupo argentino era acompañar y proteger al pontífice durante la noche y hasta la salida del día siguiente. Bergese recordó que entonces no alcanzaba a medir la dimensión histórica de la tarea: su atención estaba puesta en que el dispositivo funcionara y en evitar cualquier situación que comprometiera la seguridad del visitante.

La ausencia de tecnología obligaba a reforzar la vigilancia presencial

Los atentados que Juan Pablo II había sufrido antes de llegar al país pesaban sobre cada decisión del operativo. Por eso, los controles en el Arzobispado se diseñaron con especial atención, en un tiempo en que no había teléfonos celulares, drones ni cámaras disponibles para seguir en tiempo real los movimientos alrededor de una comitiva.

Bergese comparó aquella logística con los recursos actuales y destacó el peso de la preparación previa y de la reacción de los agentes apostados en el lugar.

El ex custodio explicó que las decisiones se tomaban con rapidez porque cualquier alteración en el entorno podía modificar un traslado. La vigilancia física, el conocimiento de los accesos y la coordinación entre los equipos eran, en ese contexto, los recursos centrales para proteger al papa durante su estadía en Córdoba.

Juan Pablo II saluda a la multitud desde la Casa Rosada en la primer visita de un papa a la Argentina
Juan Pablo II saluda a la multitud desde la Casa Rosada en la primer visita de un papa a la Argentina

Bergese probó la cena del pontífice antes de que fuera servida

La noche en el Arzobispado incluyó una cena que Bergese conserva entre sus recuerdos más particulares. Antes de que Juan Pablo II recibiera el plato, el agente probó la comida preparada como parte de la prevención ante un posible envenenamiento y esperó unos 20 minutos para confirmar que no existía riesgo.

El menú consistía en ruletes de pollo con papas a la crema. Bergese relató que asumió ese control con la preocupación propia de una tarea que no admitía errores y que la precaución también se vinculaba con las versiones sobre la muerte por envenenamiento de Juan Pablo I, un tema mencionado durante la entrevista.

Durante esas horas, el policía pudo conversar y permanecer cerca del pontífice. Con el paso de los años, ubicó aquella experiencia entre los momentos más significativos de su vida personal, detrás del nacimiento de sus tres hijas, por la cercanía que tuvo con una figura que marcó a millones de católicos.

La llegada de León XIV a la Argentina, según contó Bergese, reactivó las imágenes de 1987. El ex custodio volvió a recordar la entrada de Juan Pablo II al Arzobispado y la mañana en que lo acompañó hasta su salida, casi cuatro décadas después de aquella noche de guardia.

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