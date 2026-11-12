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Segundo día de falsas alertas de bomba en escuelas de Italia: un protocolo pide no desalojar sin un peligro concreto

Tras la cancelación de clases en cientos de colegios el miércoles, Palazzo Chigi indicó que recibir un mensaje masivo no basta para evacuar. Los prefectos podrán ordenarlo si surgen elementos específicos

Policías frente a la escuela primaria A.B. Cairoli, en Roma, evacuada el miércoles por una alerta de bomba. El jueves, el Gobierno pidió no desalojar escuelas por correos masivos. Foto: REUTERS/Francesco Fotia (archivo)
Policías frente a la escuela primaria A.B. Cairoli, en Roma, evacuada el miércoles por una alerta de bomba. El jueves, el Gobierno pidió no desalojar escuelas por correos masivos. Foto: REUTERS/Francesco Fotia (archivo)
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Italia vivió este jueves un segundo día de falsas amenazas de bomba en escuelas, mientras el Gobierno intentó contener el pánico del miércoles y fijó una línea común: la sola recepción de un correo masivo no justifica evacuar un edificio.

“Sin ninguna prueba concreta que sugiera un peligro real más allá de la recepción de un correo masivo, no deben evacuarse los edificios”, señaló el Ejecutivo en un comunicado. Según Palazzo Chigi, el protocolo ya está en vigor y lo ultimará una reunión técnica del Comité Interministerial para la Seguridad de la República (CISR). Los prefectos, representantes del Estado en cada provincia, mantienen la facultad de ordenar un desalojo si aparecen “elementos concretos”.

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La segunda ola

Policías recorren el interior de la escuela primaria A.B. Cairoli, en Roma, evacuada el miércoles. Este jueves llegaron unas 1.800 nuevas amenazas por correo a escuelas de Italia. Foto: REUTERS/Francesco Fotia (archivo)
Policías recorren el interior de la escuela primaria A.B. Cairoli, en Roma, evacuada el miércoles. Este jueves llegaron unas 1.800 nuevas amenazas por correo a escuelas de Italia. Foto: REUTERS/Francesco Fotia (archivo)

La nueva ola de correos llegó a unas 1.800 escuelas, según una cifra provisional de Palazzo Chigi (1.803), con mensajes firmados por “Mikhail Andropov”, el mismo nombre del miércoles. Hubo desalojos en Palermo, Génova, la Riviera ligur, Turín, Nápoles, Molise y Bérgamo, entre otras zonas. En Puglia se suspendieron clases para hacer controles, sin evacuaciones. Un colegio de Palermo recibió un correo que hablaba de una “masacre” a las 10:50 y fue evacuado.

La prensa italiana indica que los mensajes de este jueves salieron de varias direcciones con dominios de Filipinas. Un correo habría llegado también a Palazzo Chigi y anunciaba un atentado, pero fuentes del Gobierno lo consideraron una “falsa alarma”.

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El miércoles, el Ministerio de Educación informó de que el mensaje llegó a unas 6.000 escuelas, y el ministro Giuseppe Valditara habló después de unas 6.300 de las 7.476 escuelas estatales. Unas 300 activaron evacuaciones o controles. La prensa local atribuyó el envío a una cuenta de un ex alumno de la universidad Dayeh, en Taiwán, que parece haber sido vulnerada. La universidad dijo que suspendió la cuenta. Eso no implica a Taiwán ni a la universidad.

El texto del mensaje incluye la frase “venimos a aniquilarlos” y dice que hay un explosivo con detonador a distancia; también amenaza a Meloni y pide su renuncia.

Investigación y reacciones

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el Palacio Chigi, el 28 de octubre. Dijo que los correos con amenazas de bomba buscan “infundir miedo” y que no se encontró nada en las escuelas. Foto: REUTERS/Francesco Fotia (archivo)
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el Palacio Chigi, el 28 de octubre. Dijo que los correos con amenazas de bomba buscan “infundir miedo” y que no se encontró nada en las escuelas. Foto: REUTERS/Francesco Fotia (archivo)

La fiscalía antiterrorista de Roma, a cargo de Francesco Lo Voi, investiga por “procurato allarme” (alarma injustificada) y amenazas agravadas, y revisará los envíos desde servidores extranjeros. Fiscalías de L’Aquila y Génova abrieron otras causas por escuelas de Abruzzo y Liguria.

Meloni dijo que los mensajes buscan “infundir miedo”. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, pidió cautela antes de atribuirlos a una única organización, y el de Defensa, Guido Crosetto, dijo que cualquiera podría enviar un mensaje así. El embajador ruso en Roma, Alexey Paramonov, ofreció asistencia a las autoridades italianas, según la prensa local.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en Dublín que no hay “elementos suficientes para atribuir” las amenazas, y que no puede decirse si potencias extranjeras están detrás.

Las alertas se suman a las amenazas contra vuelos y medios de la semana pasada y a los ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados. Hay una creciente preocupación en Europa por una posible campaña de guerra híbrida.

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