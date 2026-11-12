Economía

En Brasil sigue subiendo el dólar y el real ya se devaluó un 12% tras el triunfo de Lula

El dólar en Brasil sube a 5,61 reales por unidad, su precio más alto desde mayo de 2025. El índice Bovespa cae 0,9% y acumula un descenso de 17% desde las elecciones. La relación comercial y cambiaria con Argentina

Las acciones brasileñas se desplomaron hasta 40% tras el triunfo de Lula.
Las acciones brasileñas se desplomaron hasta 40% tras el triunfo de Lula.
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Las variables financieras en Brasil no termina de estabilizarse desde que el actual presidente Lula da Silva ganó la segunda vuelta electoral sobre su contrincante Flávio Bolsonaro el 25 de octubre último, un triunfo sorpresivo que lo habilita a un cuarto mandato.

Este jueves el dólar en Brasil sube tres centavos o 0,5%, a 5,61 reales por unidad, su precio más alto desde mayo de 2025. La devaluación del real alcanzó el 12% a partir del resultado electoral tres semanas atrás.

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En el mismo sentido, se perpetúa el castigo para las cotizaciones de las acciones brasileñas. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo cae 0,9%, en los 170.800 puntos, para ampliar la pérdida a 17% tras la segunda vuelta presidencial.

Evolución del dólar en Brasil en el último mes.
Evolución del dólar en Brasil en el último mes.

Las acciones de Petrobras se hundieron un 32% en Wall Street desde el triunfo de Lula, tanto por la incertidumbre financiera por la continuidad del gobierno de PT (Partido dos Trabalhadores) como por el reciente retroceso del precio del petróleo crudo. La minera Vale acumula una pérdida de 17% y Bradesco anota un desplome de 40% en dólares. Otras compañías representativas como Banco Itaú (-26%) y Nu Holdings (-25%) también exhiben amplias caídas en las últimas tres semanas.

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Este movimiento también trae consecuencias para la economía argentina. Una devaluación del real siempre adiciona un factor extra para las presiones devaluatorias sobre el peso argentino. También en el plano comercial, la caída de precios relativos de los productos brasileños son una condición que o se puede ignorar dado que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina.

El desplome del índice Bovespa de la Bolsa paulista luego de las elecciones del 25 de octubre.
El desplome del índice Bovespa de la Bolsa paulista luego de las elecciones del 25 de octubre.

En este sentido, el Índice de Tipo de Cambio Real Bilateral con Brasil que mide el BCRA alcanza los 77 puntos -sobre una base de equilibrio teórico en los 100 puntos-, el nivel más bajo desde el 8 de mayo de 2025.

No obstante, un informe de la consultora Abeceb proyectó que el déficit comercial de la Argentina con Brasil cerraría 2026 en menos de la mitad del nivel registrado el año pasado, en un escenario marcado por la caída de las compras al principal socio comercial del Mercosur. El rojo bilateral anual se ubicaría en torno a los USD 2.300 millones, frente a los USD 5.201 millones de 2025.

Este jueves, el dólar sube frente a la mayoría de las divisas regionales, después de que los datos de inflación y los comentarios agresivos de los responsables de la Fed (Reserva federal de los EEUU) avivaran las apuestas de que el organismo subirá el costo del crédito el mes que viene.

Los mercados descuentan la probabilidad de un alza de tasas un cuarto de punto porcentual en diciembre. El rango objetivo actual de la tasa de los fondos federales se sitúa entre el 3,75% y el 4% anual. Los operadores también esperan que la Fed la vuelva a subir las tasas a finales de enero.

El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis grandes monedas, avanzaba alrededor de un 0,7%, tras ganar un 0,6% en la ronda previa.

Este fenómeno reciente, de apreciación del índice dólar (Dollar Index o DXY) y depreciación del real no está reflejándose por el momento en el tipo de cambio oficial de la Argentina, donde el dólar mayorista operaba a $1.547, para acumular una ganancia de solo 92 pesos o 6,3% en el recorrido de 2026, frente a una inflación que se aproxima al 26% desde el inicio del año.

En materia de inflación, “sigue siendo muy difícil romper la barrera psicológica del 2%, llevamos casi dos años en el mismo nivel y la gente empieza a internalizar esa cifra en sus decisiones, lo que le da inercia al proceso. Un mes ajustan regulados, otro mes estacionales, otro mes alimentos, y sin un shock externo -como podría ser una baja fuerte del petróleo si se confirma lo de los últimos días- parece difícil que el proceso no vaya a estirarse por algún tiempo más”, explicó Joaquin Aranguiz, economista de Fundación Libertad.

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