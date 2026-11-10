La conmovedora historia de Hachiko, el perro que esperó diez años al profesor que lo adoptó y que murió mientras daba clases

Hachiko

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Cada tarde, en la concurrida estación de Shibuya, en Tokio, Hachiko llegaba puntualmente para esperar al hombre que lo había adoptado. Observaba a los pasajeros que descendían de los trenes, recorría con la mirada los rostros de quienes atravesaban las puertas y permanecía allí hasta que el movimiento de la estación comenzaba a disminuir. Al día siguiente regresaba. Y al otro también. Así transcurrieron los años, bajo la lluvia, el frío y la nieve, sin que el perro abandonara la costumbre de esperar a su compañero.

En mayo de 1925, Hidesaburo Ueno, profesor del Departamento de Agricultura de la Universidad Imperial de Tokio, murió repentinamente a los 53 años, mientras daba clases en la Universidad Imperial de Tokio. Esa mañana, Hachiko, un perro de raza Akita de 18 meses, lo acompañó hasta la estación, como hacía todos los días. Por la tarde regresó para recibirlo, pero el profesor nunca volvió. Sin comprender su ausencia, el animal continuó acudiendo todos los días a Shibuya durante casi diez años, en el mismo horario en que solían reencontrarse.

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Al principio, su presencia llamó la atención de los trabajadores ferroviarios, los comerciantes y los vecinos de la zona, que conmovidos al entender qué sucedía lo alimentaban y cuidaban. Con el tiempo, su comportamiento llegó a los diarios, despertó la admiración de miles de personas y convirtió a Hachiko en un símbolo de fidelidad en Japón.

En 1934, el perro recibió un homenaje público con la inauguración de una estatua de bronce frente a la estación. En 2009, la película Siempre a tu lado, Hachiko, protagonizada por Richard Gere llevó la historia a Occidente y conmovió al mundo. Hoy, ese mismo lugar sigue siendo uno de los puntos más visitados de Tokio y conserva la memoria de un perro cuya espera atravesó generaciones.

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Hachiko esperando en la estación, alrededor de 1933 (dogsinhistory.org)

El comienzo de una amistad

Hachiko nació el 10 de noviembre de 1923 en una granja cercana a Odate, en la prefectura de Akita, al norte de Japón. Pertenecía a la raza Akita Inu, originaria de esa región, conocida por su contextura robusta, sus orejas erguidas y su característica cola enroscada. A comienzos de 1924, el cachorro viajó a Tokio porque Hidesaburo Ueno, profesor del Departamento de Agricultura de la Universidad Imperial de Tokio, quería a un perro de esa raza. Desde hacía tiempo lo buscaba.

El traslado en tren duró casi veinte horas. Cuando el pequeño llegó en una caja de madera a la estación de Shibuya, el propio profesor y sus asistentes creyeron que había muerto debido al frío y al encierro. Pero, al llegar a la casa, Ueno lo arropó y le ofreció para tomar un recipiente con leche tibia. El cachorro comenzó a recuperarse milagrosamente. Al observar sus patas delanteras, ligeramente desviadas, el profesor encontró una semejanza con la forma del carácter japonés utilizado para representar el número ocho. Por eso decidió llamarlo Hachi.

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El profesor Hidesaburo Ueno

Aún con el dolor reciente por la muerte de su perra anterior, Ueno pronto comenzó a tener un profundo cariño por el animal. Lo integró a su vida cotidiana y juntos construyeron una rutina que se repitió durante los meses 16 meses que compartieron. Cada mañana caminaban juntos hasta la estación de Shibuya, donde el profesor tomaba el tren rumbo a la universidad. Por las tardes, cerca de las 15, Hachi regresaba al mismo lugar para recibirlo cuando volvía del trabajo.

Los empleados ferroviarios y los comerciantes de los alrededores enseguida notaron la costumbre que habían adoptado. Era habitual ver al profesor llegar acompañado por su perro y despedirse de él antes de subir al vagón. También conocían la puntualidad de Hachi, que cada tarde esperaba su regreso. Esa escena se convirtió en parte del paisaje cotidiano de Shibuya.

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La relación entre ambos se afianzó durante esos meses de convivencia. Para Hachi, acompañar a Ueno hasta la estación y regresar por la tarde para recibirlo formaba parte de su vida diaria.

Hachiko en la estación de Shibuya

Una espera de casi diez años

El 21 de mayo de 1925 comenzó como cualquier otro día en la vida de Hidesaburo Ueno. El profesor se dirigió a la Universidad Imperial de Tokio, donde trabajaba como docente e investigador en ingeniería agrícola. Según las reconstrucciones históricas, esa mañana participó de una reunión del personal académico. Nada hacía prever que sería su último día de trabajo.

Poco después, mientras aún estaba en la universidad, Ueno sufrió una hemorragia cerebral y murió repentinamente, a los 53 años. Su ausencia alteró para siempre la rutina que compartía con Hachi. Esa misma tarde, el perro fue a la estación de Shibuya para esperarlo. Pero entre los pasajeros que bajaron de los trenes no apareció el hombre que buscaba.

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Al día siguiente volvió. Y al siguiente también. Durante los primeros días, quienes conocían al animal interpretaron su comportamiento como una reacción ante la ausencia del hombre. Pero, los días siguieron pasando y el regreso de Hachi se prolongaba mucho más allá de lo que cualquiera podía imaginar: se quedaba hasta que llegaba el último tren, bajaba el último pasajero y se apagaban las luces.

El jefe de estación y Yaeko (la esposa de Ueno) con Hachiko en la estación de Shibuya alrededor de 1933 (Wikipedia/ Dominio público)

La muerte de Ueno también modificó las condiciones de vida del perro. La familia del profesor se mudó y Hachi pasó por distintos hogares de conocidos y familiares. Finalmente, Kikusaburō Kobayashi, un jardinero que había trabajado para el profesor y conocía el vínculo entre ambos, comenzó a hacerse cargo de él. Su vivienda quedaba cerca de la estación, lo que permitió que el animal continuara regresando al lugar de siempre.

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Cada mañana y cada tarde, Hachi repetía su rutina y sus ojos no mentían: esperaba reencontrarse con su compañero. Todos los días se ubicaba cerca de la entrada y observaba a cada uno de los pasajeros. Con el paso del tiempo, los empleados ferroviarios y los comerciantes de la zona comenzaron a reconocerlo y a ofrecerle comida y cuidados. Algunos lo llamaban simplemente Hachi; otros empezaron a referirse a él como Chūken, expresión japonesa que significa “perro fiel”.

Los años pasaron y Hachi envejeció en las calles de Shibuya. Su aspecto cambió y su cuerpo comenzó a mostrar el desgaste del tiempo, pero siguió regresando.

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Cuando Hachiko murió fue despedido con amor y respeto: estuvo rodeado por la esposa del profesor Ueno (Yaeko), los trabajadores ferroviarios y los vecinos que lo cuidaron. Todos rezando y llorando por él

Japón conoce la historia del perro fiel

En 1932, siete años después de la muerte de Ueno, la historia de Hachi llegó a los principales diarios japoneses. El responsable fue Hirokichi Saito, investigador y defensor de la preservación de los perros japoneses, quien decidió dar a conocer su caso. El 4 de octubre de ese año, el diario Asahi Shimbun publicó una nota sobre el perro que continuaba esperando en Shibuya el regreso de su dueño fallecido.

La repercusión fue inmediata. Miles de lectores quedaron conmovidos y comenzaron a acercarse a la estación para conocerlo. Su historia apareció en otros medios y despertó un interés en todo el país. A partir de entonces, Hachi pasó a ser conocido como Hachikō, una denominación que incorporó el sufijo honorífico japonés “kō”, para demostrarle respeto, afecto y reverencia, y que quedó asociada para siempre con la fidelidad.

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Artículo sobre Hachiko publicado en el diario The Tokyo Asahi Shimbun, el 4 de octubre de 1932 (dogsinhistory.org)

La admiración popular impulsó una iniciativa para levantar una estatua en su honor. En 1934 se organizó una colecta pública y el escultor Teru Andō realizó una figura de bronce que se instaló frente a la estación de Shibuya. La inauguración tuvo lugar el 21 de abril de ese año y contó con un protagonista muy especial: el propio Hachiko asistió a la ceremonia. Su presencia permitió que el perro fuera testigo del homenaje que miles de personas le dedicaban.

Sin embargo, su salud se deterioraba. El 8 de marzo de 1935, Hachiko fue encontrado muerto en una calle cercana a la estación de Shibuya. Tenía poco más de once años. Su fallecimiento provocó una profunda conmoción en Japón. El 12 de marzo se realizó su funeral, al que asistieron ciudadanos, trabajadores ferroviarios y personas vinculadas a la familia Ueno. Sus restos fueron cremados y sus cenizas depositadas junto a la tumba del profesor, en el cementerio de Aoyama, para que estén juntos para siempre.

El artista Teru Ando con Hachi en la estación de Shibuya, 1934 (dogsinhistory.org)

Una historia que atravesó fronteras

La estatua original de Hachiko tampoco tuvo un destino sencillo. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno japonés dispuso la recolección de metales para destinarlos a la industria bélica y la escultura fue retirada y fundida. Pero nadie lo quito del recuerdo de los habitantes de Tokio. En 1948 se inauguró una segunda estatua, realizada por Takeshi Ando, hijo del escultor original. Esa es la que todavía se encuentra frente a la estación de Shibuya y se convirtió en uno de los puntos de encuentro más conocidos de Japón.

Con el paso de las décadas, Hachiko trascendió las fronteras y llegó a millones de personas a través del cine. En 1987 se estrenó Hachiko Monogatari, una película japonesa que reconstruyó su vida desde que era cachorro hasta su muerte. La producción tuvo una importante repercusión y contribuyó a difundir su historia entre nuevas generaciones.

Richard Gere en la película "Siempre a tu lado, Hachiko"

En 2009 llegó una adaptación estadounidense titulada Siempre a tu lado, Hachiko (Hachi: A Dog’s Tale), protagonizada por Richard Gere. La película trasladó los acontecimientos a Estados Unidos y a una época más moderna, pero conservó el eje del relato: el vínculo entre un hombre y su perro y la espera que continúa después de la muerte.

En 2023 se estrenó una nueva versión china, titulada Hachiko, que adaptó la historia a la realidad contemporánea de ese país. Su figura también inspiró homenajes en la televisión y la animación como Futurama y en Digimon Adventure, donde la estatua de Shibuya aparece como símbolo de fidelidad y amistad.

A pesar de los años, la figura de Hachiko es una de las más veneradas en Japón. Cada 8 de marzo, aniversario de su muerte, se realizan homenajes en su memoria.

La estatua en homenaje a Hachiko en la estación Shibuya (Instagram/city_shibuya_official)