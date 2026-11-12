Gustavo Alfaro habló sobre el escándalo del Ueno Bank que desató una crisis en Paraguay: “Todos nos vimos atravesados por esta situación”

Gustavo Alfaro habló de la crisis económica en Paraguay

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Gustavo Alfaro respaldó a los jugadores de la selección de Paraguay y reclamó justicia por la crisis financiera de Ueno Bank, que afectó a millones de paraguayos, antes del amistoso contra Singapur por la Fecha FIFA de noviembre. El entrenador afirmó que también fue alcanzado por el caso y que integra el grupo de tres millones de personas perjudicadas.

“Paraguay está pasando un momento complejo, difícil. Nosotros lo vivimos con mucha preocupación y mucho dolor. Desde lo personal, estoy al lado de los jugadores que se expresaron en un comunicado de cuál era el sentimiento que ellos tenían. Por quellos, más allá de luchar por lo que les pertenece, pusieron en primer lugar a los más necesitados, a la gente que más necesidad tenía”, declaró Alfaro durante la conferencia previa al partido en el Estadio Nacional de Singapur.

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El estratega añadió: “Todo lo que la selección de Paraguay me enseñó a lo largo de este tiempo es fundamentalmente los valores de los cuales no solamente la selección sino el país están formados. Siento que estos jugadores son la representación más cabal y elocuente de lo que es el ser nacional, el paraguayo de pura cepa, el guaraní de pura cepa. Me sentí y siento orgulloso de ser parte. Por los valores que tienen, por la manera de defenderlos, por el orgullo que sienten cuando defienden este escudo. Por el modo y compromiso que tienen por saber que ellos representan a los trabajadores de a pie, que todos los días sufren, porque ellos vienen y venimos de esos lugares. Somos la representación más genuina de ese pueblo”.

Alfaro rompió el silencio sobre la crisis financiera en Paraguay (REUTERS/Mike Segar)

El cierre de Ueno Bank por orden del Banco Central de Paraguay impactó de lleno en el fútbol local: jugadores de la selección, clubes como Olimpia y Cerro Porteño, empleados y entidades deportivas tenían allí cuentas, depósitos salariales y ahorros. La Conmebol, por su parte, mantenía cerca de USD 15 millones —el 2,4% de sus fondos administrados— en la entidad. Los futbolistas de la Albirroja difundieron un comunicado en el que se declararon también víctimas de la crisis, reclamaron una actuación inmediata y transparente de la Justicia y priorizaron la situación de las familias paraguayas afectadas.

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El gremio Futbolistas Asociados del Paraguay inició un relevamiento para determinar la cantidad de jugadores alcanzados y advirtió que sería un porcentaje alto de la liga. Además, el abogado Rodrigo Codas prepara una demanda colectiva junto a al menos diez integrantes de la selección, con un reclamo que podría superar los USD 10 millones. Aunque la normativa permitiría un anticipo limitado a los depositantes una vez aprobado el proceso, persiste la incertidumbre por los fondos retenidos y por la situación de quienes dependen de ese dinero para vivir.

“Obviamente que estamos atravesados por el dolor, fuimos alcanzados y estamos dentro de los tres millones de personas, pero este problema aqueja a todo el país. Y, como bien dijeron los jugadores, no tengo ninguna duda, que después de haber visto a Paraguay no enfrentar sino superar y volver de situaciones desgarradoras a lo largo de su historia, esto va a movilizar a este pueblo para reclamar la justicia que le corresponde y para que todos como país estemos a la altura de las circunstancias”.

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El equipo de Alfaro se medirá mañana ante Singapur y el próximo martes contra Japón (REUTERS/Pilar Olivares)

Alfaro respaldó a sus dirigidos: “Tienen el derecho, como tenemos todos los que nos vimos atravesados por esta situación, a solicitar y reclamar lo que nos corresponde y lo que por derecho cada uno ha obtenido. Ellos se han puesto del lado de la justicia. Más allá de que yo no soy paraguayo, hay cosas el comunicado expresa muy bien y obviamente tengo que respetarlas aunque las siento de la misma manera”.

El seleccionador, de 64 años, dijo que la selección continuará reclamando desde su lugar y se pondrá a disposición de la población: “Estamos al lado de cada paraguayo que está sufriendo, estamos del lado de ellos, estamos al servicio de ellos. Nuestra misión aquí es luchar por ellos también. Uno espera como todos los que fuimos alcanzados por esta situación que Paraguay como país dé una muestra de grandeza, de superación, de madurez”.

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“Lo único que podemos hacer es seguir respetando esta selección, este sentimiento, este escudo, de la manera que sabemos hacer. En cada pelota que disputemos, en cada partido que juguemos, en cada instancia que emprendamos, vamos a tener el sentimiento de todo un país que está sufriendo y palpitando con nosotros, que nos ayudó y nos está ayudando. Hoy sentimos que somos nosotros los que nos tenemos que poner al servicio y ayudar. ¿De qué manera? Reclamando justicia, estando al lado de los que más necesitan, poniendo a ellos en primer lugar y haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es jugar al fútbol y representar a la selección nacional". Y concluyó: “Ojalá estuviese en nuestras manos la solución de esas cuestiones. Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando desde nuestro lugar, justicia. Justicia para todos”.

CÓMO SIGUE EL CASO DEL UENO BANK

La Fiscalía de Paraguay allanó Mburuvicha Róga, la residencia presidencial, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank, una crisis financiera que afecta a cerca de 2,94 millones de clientes. El operativo fue encabezado por la fiscal Silvia González y se produjo después de la destitución y prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. El perjuicio patrimonial estimado por la causa asciende a USD 815 millones e incluye recursos públicos, previsionales, fondos de garantía de depósitos y pérdidas de clientes privados.

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La investigación también derivó en procedimientos en la casa de Peña y en la sede de Ueno Bank, donde se encontraron cajas fuertes, una de ellas oculta en un baño utilizado por el CEO Miguel Vázquez, detenido e imputado. Además, fue arrestado el superintendente de Bancos, Holger Insfrán, mientras que el extitular del Banco Central, Carlos Carvallo, quedó acusado de varios delitos y se entregó a la Justicia tras renunciar. La intervención de Ueno, iniciada el 3 de noviembre, dejó a miles de personas sin acceso a sus fondos y desató reclamos en todo el país.