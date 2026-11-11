Historias

Casi 600 kilómetros de devastación y un colapso que cambió el mapa para siempre: la historia del monte St. Helens

El 18 de mayo de 1980, un terremoto provocó el derrumbe de la ladera norte del volcán y una explosión que devastó parte de la región. La nube de ceniza atravesó varios estados, mientras las fallas en la zona de evacuación expusieron a decenas de personas al peligro

El colapso del monte St. Helens en 1980 transformó el paisaje del estado de Washington en cuestión de minutos (USGS)
El colapso del monte St. Helens en 1980 transformó el paisaje del estado de Washington en cuestión de minutos (USGS)
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El 18 de mayo de 1980, la erupción del monte St. Helens transformó el paisaje del noroeste de Estados Unidos en cuestión de minutos. A las 8:32 de la mañana, un terremoto de magnitud 5,1 precedió el derrumbe de la ladera norte del volcán, seguido por una explosión lateral y una columna de ceniza que afectó a cuatro estados. Murieron 57 personas, mientras la cima de la montaña perdió más de 400 metros de altura.

Ubicado en el estado de Washington, el volcán ya mostraba señales de inestabilidad. Durante los dos meses anteriores se habían producido pequeñas explosiones de vapor y una sucesión de sismos. Esa presión interna había desplazado el flanco norte unos 80 metros, una deformación visible que anticipaba un episodio mayor, aunque no permitía calcular su alcance.

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El monte, conocido durante años como la “Fujiyama de América” por su perfil simétrico, pasó de medir 2.950 metros a unos 2.549. El colapso arrancó buena parte de su cara norte, expulsó gases, rocas y material volcánico, y provocó el mayor deslizamiento de tierra registrado en tiempos históricos. El lago Spirit quedó cubierto por escombros y el valle del río Toutle fue alcanzado por avalanchas y flujos de lodo.

La explosión devastó una superficie de alrededor de 596 kilómetros cuadrados, con bosques enteros que fueron derribados por la fuerza de la onda expansiva y el calor, mientras los cursos de agua cambiaron de dirección bajo toneladas de sedimentos. La erupción modificó la geografía de la zona y dejó a comunidades enteras aisladas.

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La erupción del 18 de mayo de 1980 redujo la altura del monte St. Helens, modificó valles y cubrió la región con ceniza (USGS)
La erupción del 18 de mayo de 1980 redujo la altura del monte St. Helens, modificó valles y cubrió la región con ceniza (USGS)

Las alertas existían, pero la evacuación no cubrió a todas las víctimas

La actividad del volcán no había tomado por sorpresa a los científicos. Charles Richter, creador de la escala de magnitud sísmica que lleva su apellido, había advertido sobre la secuencia de terremotos en una entrevista publicada 24 horas antes del desastre. Durante meses, alrededor del monte St. Helens se habían registrado casi a diario movimientos de magnitud 3 o superior.

Sin embargo, los especialistas no lograban determinar qué tipo de erupción ocurriría ni hasta dónde llegaría su impacto. De acuerdo con National Geographic, la potencia de la explosión lateral superó las previsiones de la época. Los geólogos no contaban con antecedentes de un fenómeno de esa magnitud, lo que condicionó la delimitación inicial de las áreas de peligro.

Las autoridades de los condados cercanos establecieron zonas de exclusión, pero sus límites generaron tensiones entre científicos, funcionarios y empresas madereras que operaban en la región. De las 57 personas que murieron, solo tres se encontraban dentro del perímetro oficial de peligro, de acuerdo con la reconstrucción citada por National Geographic.

Una propuesta para ampliar la zona de evacuación llegó al despacho de la entonces gobernadora de Washington, Dixy Lee Ray, durante ese fin de semana. La medida no fue firmada antes de la erupción. Tras el estallido, la discusión sobre las decisiones oficiales se concentró en el alcance de los límites fijados y en las personas que habían permanecido fuera de ellos.

La nube de ceniza del volcán atravesó varios estados después de la erupción que cambió la geografía de Washington (USGS)
La nube de ceniza del volcán atravesó varios estados después de la erupción que cambió la geografía de Washington (USGS)

En las inmediaciones de Spirit Lake, el caso de Harry R. Truman se convirtió en uno de los símbolos de la tragedia. El dueño de un hospedaje, de 83 años, se negó a abandonar la propiedad pese a las órdenes de desalojo. Su lodge y el resto de las construcciones de la zona quedaron enterrados bajo unos 60 metros de escombros. Nunca se encontraron rastros del edificio.

A unos 135 kilómetros del volcán por carretera, la comunidad rural de Toutle también sufrió el avance de los flujos de lodo y las crecidas. El agua descendió por el valle del río Toutle, derribó árboles, dañó puentes y cortó caminos, según The Chronicle.

La ceniza convirtió el desastre en una crisis regional

Mientras los equipos de rescate buscaban sobrevivientes, la nube volcánica avanzó hacia el este. Unas 540 millones de toneladas de ceniza fueron expulsadas a la atmósfera, de acuerdo con National Geographic. El material oscureció el cielo, obligó a encender el alumbrado público a cientos de kilómetros y afectó amplias áreas de Washington, Oregón, Idaho y Montana.

El 20 de mayo de 1980, The New York Times informó que la pluma se desplazaba unos 800 kilómetros hacia el este, atravesaba las Montañas Rocosas y ya era visible en Wyoming, Colorado y Nuevo México. En varias ciudades del noroeste cerraron rutas, escuelas y comercios; además, se suspendieron vuelos y servicios ferroviarios.

Más de cuatro décadas después, el cráter del monte St. Helens continúa bajo monitoreo por su actividad volcánica (Wikimedia Commons)
Más de cuatro décadas después, el cráter del monte St. Helens continúa bajo monitoreo por su actividad volcánica (Wikimedia Commons)

Las autoridades advirtieron sobre los riesgos de la ceniza para las personas con enfermedades respiratorias, los cultivos y las fuentes de agua. La preocupación se extendió por la posible afectación al ganado y por la acumulación de partículas en caminos, viviendas y sistemas de transporte.

La destrucción forestal fue otra de las huellas visibles del episodio. La erupción destruyó cerca de 4.000 millones de pies de tablas de madera, según los registros de la época. Con el tiempo, el área se convirtió en un laboratorio natural para estudiar el regreso de plantas y animales. Sectores cubiertos por nieve o hielo conservaron pequeñas especies que reaparecieron cuando el terreno comenzó a estabilizarse.

El volcán registró nueva actividad entre 2004 y 2008, cuando reconstruyó un domo de lava dentro del cráter formado en 1980. Ese territorio integra desde 1982 el Monumento Nacional Volcánico Mount St. Helens. La montaña continúa bajo monitoreo geológico: permanece inactiva, aunque forma parte de una cadena volcánica activa y puede volver a entrar en erupción sin que exista una fecha posible para anticiparlo.

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