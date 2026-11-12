Cuba

La ONU asiste a más de un millón de personas en Cuba para paliar la escasez de agua y alimentos

Naciones Unidas envía cargamentos con techos, alimentos y equipos de bombeo a las provincias más afectadas, mientras la población enfrenta extensos cortes de luz y un agudo declive del sistema productivo

Dos manos sostienen un bidón blanco bajo el chorro de agua de un grifo metálico, junto a una estructura azul con el logotipo de Unicef.
Una persona llena un bidón de plástico con agua corriente en una estación de bombeo señalizada con el logotipo de Unicef. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que mantiene un operativo de asistencia de emergencia para más de un millón de personas en Cuba, una intervención destinada a cubrir necesidades elementales de alimentación, agua potable e insumos médicos frente a la crisis generalizada que atraviesa el país.

La movilización internacional procura mitigar el impacto del deterioro socioeconómico mediante recursos que, hasta septiembre, alcanzaron a 1.7millones de habitantes, según los balances de la delegación en La Habana.

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El coordinador residente de la ONU en la isla, Pablo Ruiz, señaló en un pronunciamiento público que el organismo despliega labores cotidianas para contener las carencias más urgentes.

Este esquema de auxilio forma parte de un Plan de Acción diseñado para atender a dos millones de ciudadanos, el cual requiere USD 94 millones y ha recaudado hasta el momento USD 47.6 millones. La ayuda internacional se ha distribuido en 46 municipios, con especial énfasis en las provincias orientales de:

  • Granma
  • Santiago de Cuba
  • Guantánamo, zonas golpeadas previamente por el huracán Melissa.

En esas regiones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entregó 6,415 módulos de techo, más de 20 mil colchones y equipamiento técnico para centros sanitarios. Al mismo tiempo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) donó siete equipos de bombeo hidráulico para abastecer a 100 mil residentes en territorio granmense, una medida paliativa ante una avería estructural que priva del servicio de agua regular a más de 2.4 millones de cubanos.

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Hueco con agua en medio de La Habana en Cuba se convierte en un oasis para sus habitantes
Hueco con agua en medio de La Habana en Cuba se convierte en un oasis para sus habitantes. (Infobae Cuba/Cortesía Alina Sardiñas)

La asistencia del organismo multilateral responde a un escenario de desabastecimiento crónico y quiebre de la infraestructura básica. Aunque el régimen de Cuba atribuye las privaciones al embargo impuesto por Estados Unidos y a las penalizaciones financieras internacionales, analistas y sectores sociales apuntan a la ineficiencia acumulada de la gestión estatal.

Los apagones diarios y el colapso de los servicios esenciales profundizan la precariedad bajo el régimen de Cuba

La incapacidad gubernamental para asegurar el suministro de combustible ha llevado al sistema electroenergético a un déficit superior a los 2,000 megavatios, lo cual deja a poblaciones enteras a oscuras durante jornadas que superan las 30 horas continuas.

Los cortes eléctricos masivos paralizan las estaciones de bombeo de agua potable, inutilizan la conservación de alimentos y alteran las cadenas de frío indispensables para los medicamentos en policlínicos y centros hospitalarios.

La salida constante de servicio de termoeléctricas envejecidas como Felton, Antonio Guiteras y Carlos Manuel de Céspedes ha provocado reiterados colapsos del sistema eléctrico en todo el territorio nacional, lo que obliga a las familias a recurrir al carbón vegetal o la leña para cocinar sus alimentos en horas de la madrugada.

ARCHIVO: El encarecimiento desmedido de los productos básicos pulveriza el poder adquisitivo de los salarios estatales y las pensiones de los jubilados. REUTERS/Stringer
ARCHIVO: El encarecimiento desmedido de los productos básicos pulveriza el poder adquisitivo de los salarios estatales y las pensiones de los jubilados. REUTERS/Stringer

El declive de la producción nacional y la falta de divisas forzaron una contracción económica acumulada del 11% desde 2019, agravada por la caída drástica del turismo internacional, que antes constituía la principal fuente de divisas para el Estado.

La isla importa más del 80% de los víveres que consume y la inflación interanual supera el 20%. En los comercios informales, un cartón de 30 huevos supera los 4,000 pesos (unos USD 4.35 en el mercado informal de divisas), una cifra que excede el salario mínimo mensual fijado por el régimen de Cuba en 3,210 pesos (alrededor de USD 3.48) y las pensiones de 3,056 pesos (cerca de USD 3.32) que perciben miles de jubilados

Ante la parálisis productiva, amplios sectores de la población sobreviven gracias a las remesas familiares provenientes del exterior o a las donaciones internacionales para sobrellevar la escasez cotidiana.

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