Donald Trump le dijo a JD Vance que deje de ocuparse de Irán: “No necesitamos un acuerdo”

Donald Trump y JD Vance en la ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, el miércoles. Un día después, Trump le pidió al vicepresidente que deje Irán y se ocupe de la “corrupción” en estados demócratas. (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que su país no necesita un acuerdo con Irán y que pidió al vicepresidente, JD Vance, que deje de ocuparse de Teherán para concentrarse en lo que describió como “corrupción y criminalidad” en estados gobernados por demócratas.

“No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos días ya pasaron. Tenemos su dinero, centenares de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, en referencia a las sanciones contra Teherán y al estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte del petróleo mundial.

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En el mismo mensaje, dijo que pidió a Vance que concentre “toda su atención, completa y absoluta” en la “enorme corrupción y criminalidad” de las ciudades y estados gobernados por demócratas. Citó Minnesota, California e Illinois, que dijo que están “mal administrados” e insistió en que son “desastres corruptos”.

El papel de Vance con Irán

JD Vance habla en Islamabad tras 21 horas de conversaciones con Irán, el 12 de abril, junto a Jared Kushner y Steve Witkoff. No hubo acuerdo. Foto: Jacquelyn Martin/Pool vía REUTERS (archivo)

Vance fue la cara de la diplomacia con Teherán. En abril, semanas después de los primeros ataques masivos contra Irán, en febrero, encabezó en Islamabad, la capital de Pakistán, una delegación con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner. Tras unas 21 horas de conversaciones con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el canciller, Abbas Araghchi, no hubo acuerdo. Vance dijo que Irán rechazó los términos de Washington, entre ellos un compromiso firme de no desarrollar armas nucleares.

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Medios estadounidenses informaron en las últimas semanas de que el vicepresidente buscaba reanudar los contactos. Según The Wall Street Journal, Vance escribió una carta a Mohsen Rezaei, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, para revivir las negociaciones, por indicación de Trump según una de las fuentes. Axios informó el 6 de noviembre de que Vance impulsa un nuevo acuerdo en segundo plano. El mismo Trump dijo hace unas semanas que no negociaba con Irán y que “algo va a pasar, de una forma u otra”, y que Irán quizá espera las elecciones.

El grupo de trabajo sobre fraude

Trump encargó también a Vance dirigir un grupo de trabajo ministerial sobre supuesto fraude de dinero público en ayudas sociales, programas sanitarios y pensiones. La oposición demócrata cuestiona esas investigaciones. En septiembre, el Departamento de Justicia anunció registros y acusaciones contra la organización Home at Last, que recibió millones para programas para personas sin hogar en California. En Chicago, las pesquisas se centran en contratos para construir viviendas y en la empresa eléctrica Commonwealth Edison.

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El mensaje llega después de que los demócratas recuperaran el control del Congreso y ampliaran su poder en varios estados en las elecciones del 3 de noviembre, un duro revés para Trump.

Advertencia a México

En otro mensaje, Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si no frena las caravanas de migrantes de América Central. “México debe detenerlos, ahora, y si no lo hace, los aranceles serán duplicados inmediatamente”, escribió, y habló de una “invasión”. El domingo, una caravana de unos 1.000 migrantes cruzó de Guatemala a México; las fuerzas mexicanas detuvieron a decenas. El 29 de octubre, el Departamento de Estado retiró visas a 15 organizadores de caravanas.

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