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La lesión que sufrió Santiago Ascacibar ante Defensa y Justicia: sería preservado ante Banfield por Copa Argentina

El mediocampista de Boca Juniors sufrió un esguince y se cuidará para la final de la Sudamericana del sábado 21 de noviembre

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Santiago Ascacibar fue uno de los puntos altos de los últimos partidos de Boca Juniors y también de los más destacados del equipo en el duelo definitorio ante Defensa y Justicia que llevó a los del Vasco Arruabarrena a la consagración en la Tabla Anual. Por mala fortuna, padeció una lesión en la última jugada de ese encuentro justo después de neutralizar el último ataque rival. Ahora quedó en duda para el choque de este sábado ante Banfield por las semifinales de la Copa Argentina.

A la espera de confirmación oficial desde el departamento médico de Boca, desde ESPN informaron que el Ruso sufrió un esguince grado 1 de rodilla derecha. Si bien desde el medio citado remarcaron que todavía no está descartado para el compromiso de este sábado en Mendoza ante el Taladro, lo cierto es que el cuerpo técnico no lo expondría a una lesión peor y lo preservaría pensando en la final de la Sudamericana del sábado 21 de noviembre en Barranquilla ante Atlético Mineiro.

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Este no es el único “tocado” que tiene Arruabarrena de cara al enfrentamiento del sábado (arrancará a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza). Leandro Paredes arrastra molestias musculares desde hace varios partidos y de hecho pidió el cambio a falta de algunos minutos en el match ante Defensa y Justicia. Es posible que también sea preservado contra Banfield o tenga minutos desde el banco de suplentes. Idéntica situación es la de Lautaro Blanco, uno de los jugadores con más minutos en el ciclo del Vasco. El lateral izquierdo igualmente sería de la partida.

El Vasco Arruabarrena tiene que definir varios puestos de cara al match contra Banfield (@BocaJrsOficial)
El Vasco Arruabarrena tiene que definir varios puestos de cara al match contra Banfield (@BocaJrsOficial)

Enner Valencia es otro que sufrió un golpe contra Defensa, aunque no le impedirá dar el presente en la cita de semis de Copa Argentina. Quien se ausentará nuevamente es Rodrigo Battaglia, con alguna molestia en el tendón de Aquiles que se había operado a principios de año. Vale recordar que el sábado pasado en la Bombonera se produjo el retorno oficial del juvenil Tomás Aranda, quien estuvo un par de meses fuera de las canchas por una fractura de peroné. El 10 inclusive tiene chances de ser titular este fin de semana. Y quien comenzó a trabajar a la par del grupo es Adam Bareiro, que no actúa en partidos oficiales desde mayo pasado producto de un fuerte desgarro que antecedió a un pinzamiento en la zona lumbar.

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A esta hora es una incógnita el once por el que apostará Arruabarrena frente a Banfield este sábado, en busca del pase a la final de la Copa Argentina, instancia en la que ya espera Platense. Según pudo averiguar Infobae, el encuentro decisivo de esta competición será el miércoles 2 de diciembre y las sedes con más chances de albergar el cotejo son Rosario, Mendoza y Santiago del Estero. A la espera de confirmaciones, la alineación probable es con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Paredes o Williams Alarcón, Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Boca ya abrochó el título de Tabla Anual y aseguró su presencia en la próxima Copa Libertadores. Ahora le apuntará a la Copa Argentina, la Sudamericana y el Clausura. Si le gana a Banfield, accederá al duelo definitorio contra Platense. En tanto, puede volver a saborear la gloria continental desde 2008 (Recopa Sudamericana ante Arsenal de Sarandí) en Barranquilla, cuando se mida contra Atlético Mineiro el sábado 21. Inmediatamente luego de esa final, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Clausura, cita pautada para el miércoles 25/11. El Xeneize tachó uno de sus cuatro objetivos en la recta final del año, sumando como bonus extra que si se queda con el Clausura, también disputará una hipotética quinta estrella contra Belgrano de Córdoba por el Trofeo de Campeones.

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