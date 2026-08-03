Un brazo tatuado con la palabra “caos” y un secreto policial: la historia del hombre que desmembró a su novia tras denunciar su desaparición

Los restos humanos de Natalie Clubb aparecieron en bolsas de plástico en una estación de bombeo y en una planta de tratamiento de agua de Hull (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pasaron casi 30 años, pero el asesinato de Natalie Clubb aún permanece fijo en la memoria colectiva en Reino Unido. Un brazo amputado, con un pequeño tatuaje azul que decía “caos” y diversos restos de la mujer fueron los primeros indicios que llegaron a una estación de bombeo de agua en Hull, al noreste de Reino Unido, el 30 de julio de 1998.

Más allá del horror y la incertidumbre, la identificación de la víctima se confirmó por una huella dactilar y el tatuaje, dato que los detectives mantuvieron en reserva, según The Sun. La investigación policial avanzó apoyada en pruebas forenses y en el relato de un preso.

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La sorpresa fue el puntapié de una historia que reunió no solo aspectos macabros, por las características del asesinato y la sangre fría del homicida, sino también por los pasos que dieron los investigadores, la voz de los testigos y los allegados, y las trampas que permitieron que el agresor, finalmente, fuera culpado del aberrante hecho.

El hallazgo de los restos, junto con la declaración, permitió acusar a Darren Adams de asesinato y a Michael Larvin de encubrimiento, cerrando el caso meses después de la denuncia original por desaparición.

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El hallazgo macabro: un brazo flotando en el río

Un brazo humano, envuelto en una bolsa de plástico, emergió entre los residuos arrastrados por la corriente en un desagüe de la estación de bombeo de agua. Fue un trabajador quien realizó el hallazgo. Sorprendido, no tardó en dar aviso a las autoridades, quienes se hicieron con el paquete mientras aún flotaba a la deriva hasta apresado en una de las rejillas.

Un trabajador encontró un brazo humano en una bolsa de plástico en un desagüe de la estación de bombeo de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poco a poco, se amplió la zona de búsqueda y no tardaron en dar con una segunda bolsa negra. Dentro, una cabeza humana en avanzado estado de descomposición. El olor era tan imponente que, según relataron, no podían respirar. Los restos, aislados y ocultos, parecían haber sido dispuestos para dificultar cualquier identificación.

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Una denuncia, un origen, una pista

Era mayo cuando Darren Adams, novio y proxeneta de Natalie, denunció la desaparición de la joven. Declaró que la vio por última vez en el barrio rojo de la ciudad. Con este dato, la policía de Hull no tardó en relacionar el caso con otros dos asesinatos recientes de trabajadoras sexuales en la región, aún sin resolver. El patrón de violencia se repetía.

Ante las insistentes consultas de la prensa, el oficial investigador principal, Paul Davison, solo podía afirmar que el hallazgo de la cabeza era una de las peores escenas que había presenciado durante su carrera, según lo explicó The Sun.

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La impaciencia ganaba espacio entre los agentes; esperaban ansiosos los resultados de la autopsia y el examen forense. Buscan alguna pista que permitiera reconstruir las últimas horas de la víctima y, sobre todo, confirmar de una vez por todas su identidad. Hasta ese momento, cada nueva evidencia parecía abrir más interrogantes que respuestas.

La policía confirmó la identidad de Natalie Clubb por una huella dactilar y por el tatuaje azul hallado en el brazo desmembrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras revisaban los testimonios recogidos durante la indagación, uno de ellos recordó un comentario que había escuchado de una persona cercana a la mujer. Según aquel relato, la víctima llevaba tatuada la palabra “caos”.

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No era un diseño elegido al azar ni una simple expresión estética. Quien la conocía aseguraba que ese tatuaje representaba a la perfección su personalidad: decía que el caos era precisamente lo que provocaba allí donde iba; detrás de ella parecían acumularse los conflictos, las discusiones y los secretos.

Cómo avanzó la búsqueda forense

Aún sin nombre, los restos de Natalie siguieron apareciendo, y la búsqueda continuó al amanecer del segundo día en la planta de tratamiento de agua. Los investigadores avanzaban entre montañas de residuos con la esperanza de encontrar alguna pista que permitiera reconstruir el rompecabezas. Una tras otra, fueron apareciendo nuevas bolsas de basura y una a una llegaron a la morgue para ser examinadas.

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Fue entonces cuando el horror se completó: en el interior de una de aquellas bolsas apareció el torso. El estado en que se encontraba evidenciaba el paso del tiempo, pero guardaba las respuestas que los forenses estaban buscando.

Los detectives centraron la búsqueda en el círculo más cercano de Adams a medida que avanzó la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autopsia permitió reconstruir parte de los últimos instantes de la víctima. Según Davison, el patólogo concluyó que la mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca en el pecho; además, se revelaron indicios de que, antes del ataque, había recibido un fuerte golpe o una patada que probablemente la hizo caer al suelo, en donde la sujetó e inmovilizó para luego apuñalarla varias veces.

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Para el investigador, esa información era demasiado valiosa como para hacerla pública. Decidió mantener en secreto cómo fue el asesinato. Estaba convencido de que ese detalle podría convertirse en una pieza clave para desenmascarar al asesino. Si alguien confesaba el crimen o aseguraba conocer lo ocurrido, solo quien hubiera estado allí podría describir los hechos.

La declaración que desbloqueó el caso

A medida que la búsqueda avanzaba, los detectives comenzaron a centrar su atención en las personas que habían formado parte del círculo más cercano del novio denunciante, Adams.

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Uno de los nombres que apareció con fuerza fue el de Neil Pattison, propietario de la vivienda donde la pareja había convivido durante un tiempo. Según los investigadores, él mantenía una buena relación con Natalie e, incluso, sentía un especial aprecio por ella.

Sin embargo, cuando los agentes fueron a buscarlo para interrogarlo, descubrieron que ya no estaba en libertad. Pattison estaba en prisión preventiva por presunto asesinato de una anciana durante un robo. El escenario había cambiado, pero el protagonista era el mismo y no tenía dónde escapar. El detective Andy Marshall fue el encargado de entrevistarlo.

Los investigadores mantuvieron en secreto cómo murió Natalie para verificar la credibilidad de confesiones y testimonios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apenas comenzó la conversación, el expropietario dejó caer una frase que cambió por completo el rumbo del encuentro. “Sáquenme de esta cárcel, métanme bajo custodia policial y hablaremos...”. Sus palabras despertaron inmediatamente el interés de los investigadores.

Si Pattison estaba dispuesto a colaborar, debía tener información importante. El traslado se realizó a los pocos días y los interrogatorios que lo siguieron fueron largos e intensos. Los detectives estaban convencidos de que, detrás de aquel aparente pacto, podía esconderse la pieza que faltaba para acercarse al asesino. Neil terminó rompiendo el silencio. Lo que contó dejó a los investigadores en absoluto silencio.

Un testimonio, un viaje al horror

Según su testimonio, el novio de la víctima le había confesado que todo comenzó con una fuerte discusión la noche anterior. La pelea fue subiendo de tono hasta que, finalmente, tomó un arma blanca y apuñaló a Natalie.

Para el detective Andy Marshall, la declaración no era una simple acusación. Había un detalle que la convertía en una pieza de enorme valor para la averiguación: jamás se había revelado cómo había muerto la víctima.

El detective Shawn Weir observó a Adams durante los interrogatorios y concluyó que era un hombre frío y calculador (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa exacta de la muerte se había mantenido bajo el más estricto secreto, precisamente para comprobar la credibilidad de cualquier confesión o testimonio que pudiera surgir. Si Pattison conocía ese dato, solo existían dos posibilidades: Adams realmente se lo había contado o había participado de algún modo.

Mientras los investigadores analizaban aquella revelación, otro equipo seguía de cerca cada movimiento de Darren. Más que sus palabras, les interesaba su comportamiento. Querían descubrir si, en algún momento, la máscara de calma que mostraba terminaría resquebrajándose.

El detective Shawn Weir fue uno de los encargados de observarlo durante los interrogatorios. Con el paso de las horas llegó a una conclusión inquietante: Adams era un hombre extraordinariamente frío y calculador. Parecía medir cada gesto y cada respuesta, como si hubiera decidido no conceder a los investigadores ni la más mínima ventaja.

En uno de aquellos encuentros, Weir colocó sobre la mesa las fotografías recuperadas durante la investigación. Primero apareció la imagen del torso. Después, la de la cabeza. Finalmente, las del cuerpo desmembrado.

Las pruebas llevaron a los investigadores a concluir que la vivienda de St John’s Grove no fue un simple lugar de paso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cualquier persona habría apartado la mirada o habría mostrado una mínima expresión de angustia. Adams, en cambio, permaneció inmóvil.

Observó cada fotografía con el mismo rostro inexpresivo, sin pestañear, sin alterarse, sin pronunciar una sola palabra. Solo cuando la última imagen quedó frente a él ocurrió algo distinto: bajó lentamente la cabeza.

Fue un gesto casi imperceptible, apenas unos segundos de silencio. Pero para los detectives, que llevaban días estudiando cada una de sus reacciones, esa mínima fisura en su aparente indiferencia resultó más elocuente que cualquier palabra.

Las pruebas y las condenas

Con las nuevas declaraciones sobre la mesa, los investigadores regresaron a St John’s Grove convencidos de que allí se escondía la verdad. Cuanto más analizaban las pruebas, más claro tenían que esa vivienda no había sido un simple lugar de paso: todo apuntaba a que allí se había cometido el crimen.

Pattison afirmó que Adams y Michael Larvin estaban en la vivienda con el torso desnudo y junto a varias sierras para metales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que encontraron al cruzar la puerta era desolador. El detective Davison describió la casa como un lugar sumido en el abandono absoluto: la basura se acumulaba en distintas habitaciones, había agujas esparcidas por el suelo y los muebles estaban empapados de orina.

El ambiente era asfixiante, una escena de decadencia que hacía aún más perturbadora la posibilidad de que, entre aquellas paredes, Natalie hubiera vivido sus últimos momentos. Consciente de la importancia del lugar, la policía acordonó la vivienda y prohibió el acceso a cualquier persona. Durante varios días, la casa permaneció sellada mientras los investigadores preparaban una inspección minuciosa junto al equipo de científicos forenses.

Cuando finalmente comenzaron a examinar cada rincón, las palabras de Neil Pattison empezaron a cobrar sentido. En el suelo de la cocina aparecieron marcas que parecían haber sido dejadas por el arrastre de un cuerpo con manchas de sangre cerca. Aquellos indicios reforzaban la hipótesis: el asesinato no había ocurrido en un lugar desconocido, sino dentro de aquella casa, donde alguien había intentado borrar las huellas de un crimen que, poco a poco, la ciencia y la investigación estaban reconstruyendo.

Los análisis forenses no dejaron lugar a dudas. La sangre hallada en el suelo de la cocina pertenecía a Natalie y ya no quedaban dudas de la escena del crimen: la vivienda de St John’s Grove. Pero aún quedaba una declaración que estremecería a los detectives.

El juicio en el Tribunal de la Corona de Sheffield condenó a Darren Adams por asesinato y a Michael Larvin por encubrimiento del crimen de Natalie Clubb (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los interrogatorios, Pattison aseguró que, al entrar en la casa, encontró el cuerpo sin vida en la bañera. Según su relato, en la vivienda también estaban Adams y Michael Larvin. Ambos se encontraban con el torso desnudo y, cerca de ellos, varias sierras para metales.

La escena, según describió Pattison, era tan perturbadora como difícil de olvidar. Cuando intentó comprender lo que estaba ocurriendo, los dos hombres le dejaron claro que ya formaba parte de aquello. Le advirtieron que guardara silencio y que no revelara a nadie lo que había visto. A partir de ese momento, aseguró, vivió con el peso de un secreto que acabaría siendo determinante para la investigación.

Con las pruebas forenses, los testimonios y el resto de las evidencias reunidas durante meses de trabajo, la Fiscalía llevó el caso ante el Tribunal de la Corona de Sheffield. Adams fue acusado del asesinato de Natalie, mientras que Michael Larvin respondió por el delito de encubrimiento.

Tras el juicio, el jurado los declaró culpables. El tribunal condenó al asesino a una pena con un mínimo de 25 años de prisión antes de poder optar a la libertad condicional. Larvin, por su parte, fue sentenciado a 6 años de cárcel.