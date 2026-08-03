Tras diez días sin datos oficiales, Venezuela elevó a 6.125 la cifra de muertos por el doble terremoto

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La cifra de fallecidos por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 6.125, según el nuevo balance oficial presentado este lunes por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La actualización llegó después de varios días sin reportes sobre víctimas y mientras familiares continúan buscando a personas desaparecidas en las áreas más afectadas.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron graves daños estructurales en distintas zonas del país, con especial impacto en el estado costero de La Guaira, ubicado frente al mar Caribe y cercano a Caracas. De acuerdo con la cúpula chavista, al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos.

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El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que todavía permanecen cerca de 1.400 personas desaparecidas. El anterior registro oficial de víctimas había sido difundido el 24 de julio, cuando el número de fallecidos se ubicaba en 5.546.

Un hombre extrae de los escombros el cadáver de la madre de un amigo después de semanas de excavaciones realizadas por familiares y vecinos para localizar a desaparecidos tras los terremotos en La Guaira (REUTERS/Gaby Oraa)

Además de las construcciones colapsadas, se identificaron miles de inmuebles con daños que representan riesgos para sus habitantes. Un total de 6.433 viviendas fueron clasificadas como de “alto riesgo”, mientras que otras 9.866 quedaron bajo la categoría de “uso restringido”.

Como consecuencia de esta situación, miles de familias tuvieron que abandonar sus hogares. Cerca de 24.000 damnificados permanecen en refugios temporales instalados en Caracas y La Guaira, mientras otros afectados fueron recibidos por familiares y amigos.

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La emergencia continúa

Más de un mes después del terremoto, las labores de recuperación siguen concentradas en la remoción de escombros, la búsqueda de desaparecidos y la atención de quienes perdieron sus viviendas.

En La Guaira, equipos de emergencia continúan trabajando entre estructuras destruidas, calles afectadas y zonas donde los residentes permanecen cerca de sus antiguos hogares pese a los riesgos. Algunos familiares mantienen la esperanza de encontrar con vida a personas que quedaron atrapadas tras los derrumbes.

Familiares buscan los cuerpos de sus seres queridos entre los escombros, más de un mes después de los terremotos del 24 de junio que dejaron miles de muertos y desplazados en Caraballeda, estado La Guaira, Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

“Yo no sé si está viva, si está muerta, si está en un hospital o todavía debajo de los escombros”, declaró Mary Cruz Andueza, una mujer que continúa buscando a su madre desaparecida tras el colapso de una torre residencial.

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La acumulación de residuos derivados de los edificios destruidos también representa un desafío para las autoridades. Expertos estiman que los terremotos generaron alrededor de 1,2 millones de toneladas de escombros, que podrían contener restos de combustibles, pinturas, aceites, plásticos y otros materiales contaminantes.

El manejo de estos residuos requiere separar los materiales reutilizables de aquellos considerados peligrosos. El concreto y otros elementos de construcción pueden aprovecharse para futuras obras, mientras que sustancias como químicos, combustibles o materiales tóxicos deben recibir un tratamiento especializado.

La falta de viviendas y las condiciones de los refugios temporales incrementaron las preocupaciones sobre posibles problemas de salud pública. El acceso al agua potable, los sistemas de saneamiento y la atención médica son algunos de los principales desafíos tras la emergencia.

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Personal militar de Estados Unidos y rescatistas locales trabajan entre los escombros de una estructura colapsada en Venezuela tras el doble terremoto. (SOUTHCOM)

Especialistas sanitarios explicaron que los terremotos no generan directamente brotes de enfermedades, pero las condiciones posteriores al desastre pueden favorecer su aparición.

“Los terremotos no causan brotes por sí mismos. El riesgo viene de las condiciones posteriores al desastre”, afirmó el epidemiólogo Mauricio Cerpa, del Centro de Operaciones de Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud.

Entre los principales riesgos identificados están las enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias, problemas dermatológicos y enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue y malaria.

Los trabajadores humanitarios y voluntarios que participan en las tareas de rescate también han enfrentado problemas de salud debido a la exposición prolongada al polvo generado por los edificios derrumbados y a las largas jornadas de trabajo en condiciones difíciles.

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La recuperación de los servicios esenciales, la atención médica y la reconstrucción de viviendas serán parte de una etapa prolongada para las comunidades afectadas por los terremotos.

Fotografía que muestra escombros de edificios afectados por los terremotos del pasado 24 de junio, en Catia La Mar (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

“Las necesidades solo van a aumentar a partir de este momento”, señaló Alycia Clark, representante de la organización humanitaria Direct Relief.