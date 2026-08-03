Incertidumbre sobre el futuro de Icardi: un ofrecimiento y una contundente respuesta

Icardi, en los festejos por el último título que logró con el Galatasaray

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Cuatro años, cuatro títulos de la Süper Lig y 77 goles después, Mauro Icardi se fue del Galatasaray sin que nadie supiera todavía adónde. Si bien su agente descartó un regreso a Argentina, hubo algunos coqueteos. Pero apuntó a Europa como destino y, en medio del silencio, alguien intentó colocarlo en el lugar menos pensado: el Beşiktaş, el eterno rival del club que lo vio brillar en Turquía.

La maniobra no prosperó. Según publicó el diario turco Sabah, intermediarios acercaron el nombre del delantero argentino a la dirigencia blanquinegra, que respondió sin rodeos: “No estamos pensando en nada relacionado con Icardi”. La puerta aseguran que no quedó entreabierta: quedó cerrada con llave.

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La relación de Icardi con el Beşiktaş tiene un antecedente estadístico que no pasa desapercibido en el fútbol turco: el argentino convirtió 5 goles en 7 partidos ante el equipo de Estambul durante su etapa en el Galatasaray. En total, anotó 8 goles en 15 encuentros ante los dos grandes rivales del club —Fenerbahçe y Beşiktaş—, lo que hace aún más llamativa la posibilidad de que vista la camiseta negra y blanca.

El representante del jugador, Elio Pino, había dejado en claro la posición de su cliente en declaraciones a ESPN: “Icardi no tiene planes de regresar a Argentina. Quiere seguir su carrera en Europa”. No obstante, en las últimas horas, su nombre sonó en Boca Juniors, antes lo había hecho en River Plate y en Estudiantes, y hasta en Platense, que juega Copa Libertadores, pensaron en él.

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De acuerdo con Sabah, el atacante de 33 años no tiene apuro por firmar y aguarda una propuesta que se ajuste a sus expectativas. El Como de la Serie A italiana, donde brilla Nico Paz, como la mejor alternativa disponible por el momento. El equipo disputará la próxima Champions League.

El historial que deja en Estambul no es menor. En sus cuatro temporadas con la camiseta amarillo-roja, Icardi disputó 134 partidos, anotó 77 goles, repartió 25 asistencias y se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del Galatasaray. A esos números se suman cuatro títulos consecutivos de la Süper Lig, una Copa de Turquía, una Supercopa y el galardón de goleador del torneo.

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Mientras el jugador evalúa sus opciones, el presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, reveló que el club había preparado un acto de despedida en su honor, que ya se lo habían comunicado al futbolista y que aguardaban su respuesta, que nunca llegó.

Según informó Fanatik, el jugador le habría confesado a su círculo íntimo su malestar con la forma en que se gestionó su salida del equipo amarillo-rojo: “No merecía lo que me hicieron. Estoy muy decepcionado con el presidente y el entrenador”. El atacante tampoco publicó ningún mensaje de despedida en sus redes sociales hacia el Galatasaray, un silencio que en el ambiente futbolístico turco se lee como una señal elocuente de su descontento.

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El lazo entre Icardi y el Galatasaray terminó con una tensión que se extendió más allá de lo deportivo. El club publicó un comunicado oficial para anunciar el fin del vínculo, luego de que las charlas por la renovación colapsaran.