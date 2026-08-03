Más de 1,800 personas fueron atendidas por la Cruz Roja durante la Romería 2026 en Costa Rica: no se reportan fallecidos

La Cruz Roja Costarricense atendió a 1,772 personas durante el Operativo de Romería 2026, sin reportar fallecidos. Crédito: Cruz Roja

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La Cruz Roja Costarricense informó que, durante el Operativo de Romería 2026, un total de 1,801 personas recibieron atención prehospitalaria entre el 25 de julio y el 2 de agosto, sin que se registraran personas fallecidas durante el despliegue especial organizado para atender a los miles de peregrinos que caminaron hacia la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago.

Las cifras reflejan que la mayoría de las intervenciones estuvieron relacionadas con casos médicos, principalmente derivados del esfuerzo físico, la deshidratación, el agotamiento y otros padecimientos propios de una caminata de largas distancias.

De acuerdo con el reporte, la institución contabilizó 1,578 casos médicos, lo que representa cerca del 88% de todas las atenciones realizadas. Además, se reportaron 174 casos traumáticos, 24 incidentes clasificados en otras categorías, nueve problemas cardíacos, cuatro problemas respiratorios, cuatro intoxicaciones, cinco quemaduras, dos accidentes de tránsito y un caso gineco-obstétrico.

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Uno de los aspectos más destacados del operativo fue que no se reportaron personas sin signos vitales, mientras que tampoco fue necesario atender casos de personas extraviadas.

El puesto ubicado en la Basílica de Los Ángeles concentró la mayor cantidad de atenciones, con 839 pacientes asistidos. Crédito: Cruz Roja

En cuanto a la capacidad de respuesta, la Cruz Roja desplegó más de 850 cruzrojistas y más de 145 vehículos de emergencia, distribuidos estratégicamente a lo largo de las principales rutas utilizadas por los romeros.

Durante el operativo fue necesario realizar 40 traslados a centros médicos. De ellos, seis pacientes fueron clasificados en condición crítica, 21 como urgentes y 13 en condición estable.

El punto con mayor demanda de atención fue el puesto instalado en la Basílica de Los Ángeles, donde se brindó asistencia a 859 personas, casi la mitad del total registrado durante toda la Romería.

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Le siguieron los puestos de Ochomogo, con 312 pacientes atendidos; Taras, con 230; Tres Ríos, con 107; El Fierro, con 105; La Galera, con 83; Conventillos, con 49; Rotativo, con 44; San Pedro, con nueve, y El Cristo, con tres atenciones.

Más de 850 cruzrojistas y 145 vehículos de emergencia participaron en el operativo especial desplegado durante la peregrinación Crédito: Cruz Roja

El reporte también evidencia que la inmensa mayoría de las personas atendidas fueron costarricenses. En total, 1,760 pacientes eran nacionales, mientras que únicamente cinco correspondían a personas extranjeras y en 36 casos no se registró el lugar de origen.

Respecto al perfil de los pacientes, las mujeres representaron la mayor cantidad de atenciones con 1,157 casos, frente a 640 hombres y cuatro personas registradas bajo otra categoría de sexo.

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Por grupos de edad, los adultos jóvenes fueron quienes más requirieron asistencia. El segmento entre 18 y 30 años registró 376 atenciones, seguido por las personas mayores de 61 años, con 314 casos; el grupo entre 41 y 50 años, con 311; las personas de 51 a 60 años, con 298; los adultos entre 31 y 40 años, con 305; los adolescentes de 11 a 17 años, con 170; y finalmente los menores de 10 años, con 27 pacientes.

Cada año, la Cruz Roja Costarricense desarrolla uno de los operativos de mayor magnitud del país para garantizar la atención oportuna de los miles de fieles que participan en la tradicional Romería hacia Cartago. El despliegue incluye personal de atención prehospitalaria, ambulancias, puestos médicos, unidades de rescate y coordinación permanente con otras instituciones de respuesta.

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La mayoría de las emergencias correspondieron a casos médicos relacionados con el desgaste físico de la caminata hacia Cartago. Crédito: Cruz Roja

Las estadísticas del operativo de este año muestran que, pese a la alta afluencia de peregrinos, la mayoría de las emergencias pudieron resolverse en los puestos de atención instalados a lo largo del recorrido, permitiendo que solo una pequeña proporción de pacientes requiriera ser trasladada a un centro hospitalario.