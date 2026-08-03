Un choque, una caída a un pozo con agua y la muerte de 21 estudiantes: así fue la tragedia escolar de Alton

La tragedia escolar de Alton ocurrió en 1989, cuando un camión embistió a un colectivo escolar y murieron 21 estudiantes en Texas (Captura de video)

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El 21 de septiembre de 1989, 21 alumnos perdieron la vida en lo que fue uno de los peores accidente escolares en la historia de Estados Unidos. Ocurrió en Alton, una pequeña localidad del estado de Texas, cuando un camión ignoró una señal y embistió a un colectivo. El vehículo, que llevaba 81 estudiantes a bordo, de entre 12 y 19 años, salió de la avenida y cayó en un pozo de caliche que tenía casi 3 metros de agua.

Esa mañana, 19 estudiantes fueron declarados muertos en el lugar. Dos más fallecieron días después en el hospital a causa de complicaciones por asfixia. La primera llamada de emergencia llegó a las 7:34, apenas cuatro minutos después del impacto, y fue reportada por un vecino que escuchó el golpe desde su casa.

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Cómo fue el accidente

Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, el colectivo número 6 circulaba con la última tanda de estudiantes recién subidos. En un cruce, un camión de reparto conducido por Rubén Pérez, de 26 años, ignoró una señal de tránsito de detención. El vehículo, completamente cargado, impactó contra la parte trasera izquierda del autobús a 72 kilómetros por hora.

El colectivo escolar de Alton transportaba a 81 alumnos de entre 12 y 19 años cuando cayó a un pozo de caliche con casi 3 metros de agua (Captura de video)

El chofer del vehículo escolar, Gilberto Pena, intentó dirigirlo hacia un lugar seguro, pero el impulso del golpe fue demasiado. Tras el choque salieron de la calle, se precipitó por el borde del terreno y cayó de frente a un pozo de caliche lleno de agua. Aterrizó en posición vertical durante unos segundos y luego volcó sobre su lado izquierdo.

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Según el informe de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), el vehículo tardó menos de un minuto en hundirse por completo, con el agua ingresando por las ventanas parcialmente abiertas y las grietas del parabrisas.

El interior del autobús pasó en segundos del bullicio de una mañana escolar al caos. Los estudiantes cayeron al suelo con el impacto, el agua comenzó a inundar el vehículo y la visibilidad era casi nula. La salida de emergencia trasera se trabó y la puerta delantera quedó dañada por el choque. La única opción que quedó fue escapar por las ventanas laterales, de apenas 23 centímetros de alto por 61 centímetros de ancho.

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El autobús escolar se hundió en menos de un minuto, según la NTSB, por el ingreso de agua por las ventanas abiertas y las grietas del parabrisas (NTSB)

“Estaba muy oscuro. El agua estaba turbia. Parecía que los asientos flotaban. Intentaba averiguar qué estaba pasando", declaró Cynthia Cantu del Bosque, estudiante de último año de preparatoria, en declaraciones recogidas por ValleyCentral.

La huida se complicó por el agua sucia, las trabas de las ventanas que se bloqueaban al abrirse y los estudiantes que intentaban salir por un hueco al mismo tiempo. Alex De Leon, de 18 años, fue uno de los pocos que permaneció consciente tras el impacto. Junto a su hermana menor de 12 años, Virginia Jones, comenzaron a sacar compañeros por las ventanas una vez que lograron escapar y se ubicaron encima del autobús sumergido.

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La salida de emergencia trasera se trabó y la puerta delantera quedó dañada, por lo que los estudiantes solo pudieron escapar por ventanas laterales estrechas (The University of Texas Rio Grande Valley)

Cantu del Bosque llegó a rendirse. Tras varios intentos fallidos de salir, empezó a rezar hasta que un compañero la jaló del cabello a través de una ventana. Al llegar a la superficie, se unió a otros compañeros para seguir ayudando a otros estudiantes.

A las 7:47, 13 minutos después de la primera llamada, un bombero voluntario de Alton fue la primera persona en saltar al pozo. Poco después llegaron equipos de rescate de todo el Valle del Río Grande. De los 81 pasajeros, tres sufrieron heridas graves, 46 heridas leves y 11 salieron ilesos, de acuerdo con el informe de la NTSB..

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Consecuencias y qué pasó después

Los días que siguieron estuvieron marcados por homenajes, vigilias y ceremonias. El centro Veterans Memorial Gardens de Mission cedió parcelas gratuitas para los 21 estudiantes. En la Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle-Santuario Nacional se celebró un rosario en procesión, el primero de su tipo en la historia de la iglesia.

Rubén Pérez enfrentó 21 cargos de homicidio involuntario por la tragedia escolar de Alton, pero fue absuelto por falta de pruebas suficientes (Captura de video)

En el plano legal, el conductor Pérez enfrentó 21 cargos de homicidio involuntario. Fue puesto en libertad bajo una fianza de 75.000 dólares y finalmente absuelto por falta de pruebas suficientes. La empresa de transporte del camión cubrió los gastos funerarios, médicos y de tratamiento psiquiátrico de las familias. La Blue Bird Company, fabricante del colectivo, pagó 23 millones de dólares en indemnizaciones.

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La NTSB determinó que la dificultad para escapar y la falta de salidas adecuadas contribuyeron directamente al número de muertos. Al menos 55 estudiantes escaparon por ventanas que no estaban diseñadas como salidas de emergencia. Como resultado, el gobierno federal actualizó en 1990 las normas para autobuses escolares, incorporando mejoras en las salidas de emergencia.

En 1991, la legislatura de Texas aprobó una ley que obliga a cercar cualquier pozo abierto cerca de carreteras, bajo pena de multas de 10.000 dólares, aplicada por la Comisión Ferroviaria de Texas. Hoy, en el lugar del accidente, se erige una cruz por cada una de las 21 víctimas.

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