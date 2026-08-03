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Calgaco, el misterioso líder que enfrentó al Imperio romano con un discurso que sobrevivió 2.000 años

National Geographic reconstruye la historia del guerrero cuya arenga antes de la batalla del monte Graupius, transcripta por un senador del propio bando enemigo, se convirtió en una de las críticas más feroces al expansionismo jamás registradas en la Antigüedad

Hombre con barba, lanza, escudo redondo, capa roja sobre una roca, observa un ejército en un valle. Detrás de él, más guerreros. Montañas nubladas.
Tácito atribuyó a Calgaco un discurso contra Roma antes de la batalla del monte Graupius, en la campaña romana del norte de Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el año 83 o 84 d.C., durante la campaña romana en el norte de Inglaterra, Tácito atribuyó a Calgaco, un jefe de Caledonia, un discurso contra Roma antes de la batalla del monte Graupius. Es la única fuente escrita sobre un personaje cuya existencia histórica sigue en debate.

Calgaco no era un monarca hereditario, sino un caudillo elegido para unificar a una coalición de tribus del norte de Inglaterra, entre las que figuraban los vacomagos, los venicones y otros pueblos mencionados por el geógrafo Ptolomeo.

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Durante años, esas tribus habían eludido el enfrentamiento directo con las legiones mediante una guerra de desgaste, atacando por sorpresa y retirándose hacia los territorios boscosos y pantanosos de las Tierras Altas.

La estrategia resultó eficaz hasta que Agrícola cambió de táctica y ordenó marchar sobre los principales depósitos de grano de las tribus. Con el invierno escocés a pocas semanas de distancia, la maniobra dejó a los caledonios ante una disyuntiva brutal: combatir o morir de hambre.

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La batalla del monte Graupius

El choque final se produjo en el monte Graupius, un topónimo cuya localización precisa permanece sin resolver. Algunos investigadores apuntan a la cordillera de los montes Grampianos; otros señalan la colina de Bennachie, en Aberdeenshire.

Legiones romanas en formación con escudos y lanzas enfrentan a guerreros caledonios en un paisaje montañoso con niebla bajo un cielo nublado.
Calgaco fue un caudillo elegido para unir a una coalición de tribus del norte de Inglaterra frente a las legiones romanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las crónicas de Tácito recogidas por National Geographic, Calgaco reunió a unos 30.000 guerreros, mientras que Agrícola disponía de aproximadamente 20.000 efectivos entre legionarios y tropas auxiliares, entre ellas las célebres cohortes bátavas y tungras.

Los caledonios ocuparon las laderas del monte para aprovechar la ventaja del terreno elevado, con sus carros de guerra desplegados en la vanguardia. Las formaciones romanas aguardaron en la llanura. Antes de que comenzara el combate, Calgaco tomó la palabra.

“Hacen un desierto y lo llaman paz”

La arenga que Tácito atribuye a Calgaco constituye, según detalla National Geographic, una crítica al imperialismo puesta por escrito.

En ella, el jefe caledonio denunció la codicia sin límites de Roma con una elocuencia que no perdió vigencia en 20 siglos: “Son los saqueadores del mundo; ahora que ya han devastado todas las tierras, miran al mar: si el enemigo es rico, son avaros; si es pobre, ambiciosos (...). Robar, asesinar, saquear es su definición para ese falso imperio; donde hacen un desierto, lo llaman paz”.

Hombre con túnica y armadura en una colina eleva un brazo frente a una multitud de guerreros con lanzas, escudos y armaduras en un campo.
La frase de Calgaco sobre Roma, "Hacen un desierto y lo llaman paz", concentró la crítica al imperialismo romano que Tácito puso por escrito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según National Geographic, la crítica más aguda del expansionismo romano fue redactada por un senador romano. Tácito usó la figura de Calgaco como un recurso literario para denunciar la tiranía que Roma padecía bajo el emperador Domiciano, contraponiendo la entereza de los pueblos bárbaros.

Una derrota que Roma no pudo capitalizar

La batalla fue una masacre. La superioridad táctica de las legiones y el uso de tropas auxiliares entrenadas destrozaron las líneas caledonias. Tácito cifró en 10.000 los guerreros pictos muertos y en 360 las bajas romanas. Los supervivientes se dispersaron en la espesura de los bosques del norte.

Tras el enfrentamiento, Calgaco desaparece por completo de los registros históricos. No figura entre los muertos, ni entre los prisioneros trasladados a Roma.

Ese final abrupto llevó a varios historiadores modernos a cuestionar si existió como individuo real o si Tácito lo construyó como un arquetipo literario, una amalgama de varios líderes tribales cuya grandeza servía para magnificar el triunfo de Agrícola.

Guerreros con armadura y armas en un bosque observan un valle con un río, montañas y un campamento romano con tiendas y soldados.
La victoria romana en el monte Graupius no aseguró el dominio del norte de Inglaterra y décadas después el Imperio levantó el Muro de Adriano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero la victoria romana fue efímera en términos estratégicos. Tal como recoge National Geographic, las legiones que proclamaron la conquista total de Inglaterra acabaron retirándose hacia el sur.

Décadas después, el Imperio trazó el célebre Muro de Adriano para separarse definitivamente de los pueblos del norte que nunca logró someter. El propio Tácito cerraría el relato con una frase que condensa la contradicción de toda aquella campaña: "Inglaterra fue completamente conquistada e inmediatamente abandonada“.

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