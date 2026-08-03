Pidieron la expulsión de Insaurralde por taparse la boca en Sarmiento-Independiente Rivadavia: la curiosa explicación del defensor

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En el marco de la tercera jornada del Torneo Clausura, Sarmiento de Junín logró un triunfo clave por 2-1 sobre Independiente Rivadavia (que cedió terreno en la cima de la Tabla Anual) para escapar de la zona del descenso. El desarrollo del partido pudo tener un punto de inflexión insólito cuando Juan Manuel Insaurralde estuvo a punto de ver la roja por taparse la boca al hablar con un rival, una conducta punible que la Liga Profesional incorporó tras el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La llamativa escena sucedió a los 19 minutos del primer tiempo, cuando varios jugadores de la Lepra mendocina rodearon al árbitro principal Pablo Echavarría. Lo curioso, según indicaron desde la transmisión oficial, es que el Chaco Insaurralde pareció taparse para acomodarse el bucal, algo que utiliza regularmente en todos los partidos. Incluso, las cámaras oficiales lograron capturar el momento en el que el defensor se le explica al réferi con el bucal en la mano.

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Finalmente, la revisión no avanzó. Más allá de que Echavarría demoró el reinicio del partido mientras aguardaba las indicaciones del VAR, a cargo de Sebastián Habib y de Lucas Germanotta (AVAR), ambos le comunicaron que la jugada no ameritaba análisis en pantalla y el juego se reanudó.

El episodio remitió a una de las modificaciones reglamentarias más sensibles que empezó a aplicar la AFA en el Clausura 2026. La norma prevé la posibilidad de sancionar con tarjeta roja a un jugador o integrante del cuerpo técnico que se cubra la boca durante una confrontación para ocultar una expresión discriminatoria o gravemente ofensiva.

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El momento en el que Insaurralde le explicó a Echavarría que se estaba acomodando el bucal

Esa disposición es conocida de manera informal como la “ley Prestianni”, en alusión a un episodio atribuido al delantero argentino con Vinícius Júnior en la UEFA Champions League. En el Mundial 2026 se aplicó en el partido que Paraguay le ganó a Turquía, donde Miguel Almirón fue expulsado por taparse la boca al hablar con un rival. Piero Hincapié, defensor de Ecuador, también vio la roja en el duelo contra México por una acción similar.

La situación de Insaurralde mostró una de varias reformas que la AFA adoptó desde el inicio del campeonato. El objetivo es aumentar el tiempo efectivo de juego, reducir demoras y ampliar las herramientas del arbitraje. Entre los cambios aparece el límite de 5 segundos para las reanudaciones. Ese plazo rige tanto para el saque de banda como para el saque de meta: si hay demora deliberada en el primero, la posesión pasa al rival; si el arquero no ejecuta el segundo en término, el árbitro concede tiro de esquina al adversario.

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También cambió el régimen de sustituciones. El jugador reemplazado debe salir del campo en 10 segundos y, si supera ese tiempo, el sustituto no podrá ingresar hasta la primera interrupción posterior a un minuto de juego efectivo, salvo situaciones excepcionales. La atención médica dentro del campo también quedó alcanzada por la reforma. Si la lesión no proviene de una infracción sancionada disciplinariamente, el futbolista atendido debe permanecer un minuto fuera del terreno antes de reingresar.

El protocolo del VAR se amplió para corregir errores de identidad, revisar una segunda amonestación claramente incorrecta que derive en expulsión y corregir un tiro de esquina concedido de manera errónea, siempre que sea posible intervenir antes de la reanudación. También entrarán en vigencia la regulación del doble toque accidental en un penal, el nuevo criterio del balón a tierra y ajustes en la aplicación de la ventaja.

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Más allá de la confusión reglamentaria, el equipo de Facundo Sava se quedó con un triunfo de peso por la tercera fecha. El conjunto de Junín se impuso con goles de Mauricio Martínez y Julián Mavilla, mientras que Matías Fernández convirtió para Independiente Rivadavia.

El primer tanto llegó a los 11 minutos. Caramelo Martínez ejecutó un tiro libre por fuera de la barrera y venció a Nicolás Bolcato para abrir el marcador. Más tarde, a los 27 minutos, El equipo de Alfredo Berti encontró el empate con un penal sancionado por una mano de Santiago Salle y convalidado tras la intervención del VAR. El arquero Thiago Ayala tapó el remate inicial de Fernández, pero el delantero aprovechó el rebote y marcó el 1-1.

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Cerca del cierre del primer tiempo, Mavilla volvió a adelantar a Sarmiento con un golazo que terminó definiendo el resultado. El segundo tiempo tuvo menos ritmo. El equipo local sostuvo la ventaja con una defensa firme ante los intentos del conjunto mendocino, cuya ocasión más clara en ese tramo fue un cabezazo de José Florentín que volvió a controlar Ayala.

La victoria dejó a Sarmiento en la 23° posición con 22 puntos, un registro que le permitió alejarse del descenso. Independiente Rivadavia, en cambio, perdió la posibilidad de quedar como único líder de la Tabla Anual y quedó igualado con Argentinos Juniors en 38 puntos.

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Sarmiento volverá a jugar como visitante ante Atlético Tucumán el sábado 8 de agosto a las 14:45. Independiente Rivadavia recibirá en Mendoza a Estudiantes de Río Cuarto el viernes 7 a las 21:45 y luego viajará a Brasil para enfrentar a Fluminense el martes 11 a las 19:00, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.