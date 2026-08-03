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Por qué se aplazó el juicio por lavado contra exalcalde hondureño y narcotraficante Alexander Ardón

Una incapacidad clínica obligó a mover la audiencia y a reajustar el calendario completo en la Sala II en Tegucigalpa, justo cuando se alistaban declaraciones, informes y análisis técnicos de ambas partes

Alexander Ardón (izquierda), exalcalde de El Paraíso en Honduras, fue detenido y enviado a Estados Unidos por narcotráfico. Es uno de los testigos principales en la investigación al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (centro).
Alexander Ardón (izquierda), exalcalde de El Paraíso en Honduras, fue detenido y enviado a Estados Unidos por narcotráfico. Es uno de los testigos principales en la investigación al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (centro).
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El juicio contra Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso y narcotraficante confeso que fue testigo clave en la condena del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, no comenzó este lunes como estaba previsto en Tegucigalpa.

La ausencia por incapacidad médica de una de las juezas del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción obligó a reprogramar el debate para el miércoles 5 de agosto.

La postergación la confirmó a periodistas el abogado defensor Marlon Duarte. El proceso se ventilará en la Sala II del mismo tribunal y se extenderá durante toda la semana, con presentación de pruebas testificales, documentales y periciales de ambas partes.

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Qué se juzga y cuánto dinero está en juego

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) acusa a Ardón y a su hermano Hugo Alfredo Ardón de no poder justificar un patrimonio que supera los 50 millones de lempiras, unos USD 1.8 millones, presuntamente acumulado a través del tráfico de drogas y el lavado de activos.

Según la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, los hermanos operaron desde aproximadamente 2003 bajo la estructura del llamado cartel AA, que controló las rutas del narcotráfico en los departamentos de Copán y Ocotepeque, en el occidente de Honduras.

Con esas ganancias habrían adquirido residencias de lujo, vehículos de alta gama y múltiples propiedades rurales.

Ardón, conocido por el alias Chande, ejerció como alcalde de El Paraíso en dos períodos consecutivos, entre 2006 y 2014, y consolidó una influencia política regional mientras, según las autoridades, mantenía activa su red criminal.

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De testigo en Nueva York a acusado en Tegucigalpa

Ardón llegó a Honduras en abril de 2025, deportado desde Estados Unidos tras ser condenado ese mismo año a “tiempo cumplido”, es decir, la pena equivalió exactamente al tiempo que ya había pasado en prisión preventiva, y a 10 años de libertad supervisada, luego de declararse culpable de cargos por narcotráfico.

Antes de su deportación, fue uno de los testigos centrales en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York.

Sala de tribunal con jueces, abogados, acusado, periodistas y cámaras. Bandera de Honduras, documentos, monitores con infografía de lavado de activos y periódico.
Un tribunal de Tegucigalpa juzga a Hugo Alfredo Ardón por lavado de activos, presuntamente acumulados del narcotráfico por 50 millones de lempiras (1.8 millones de dólares). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante ese tribunal, declaró que el Cartel de Sinaloa entregó USD 1 millón para financiar la campaña presidencial de Hernández en 2013 y afirmó que contó con respaldo político para sostener sus actividades ilícitas.

Las autoridades también lo señalan como responsable de 56 asesinatos y como líder del cartel AA.

Los vínculos de los hermanos Ardón no se limitaban al ámbito local. Según las investigaciones, establecieron “alianzas criminales” con el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y con el guatemalteco Mario Ponce para ampliar sus operaciones en Honduras.

El regreso de Hernández como telón de fondo

El juicio contra Ardón coincide con otro capítulo judicial en Honduras. El propio Hernández, condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, recuperó la libertad el 1 de diciembre de 2025 gracias a un indulto total concedido por el presidente Donald Trump, quien argumentó que el caso había sido un “montaje” de la administración de Joe Biden.

El exmandatario regresó a Honduras el 26 de julio en un vuelo privado procedente de Miami y aterrizó en el aeropuerto de Palmerola, a unos 75 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández camina por los exteriores de la Corte Suprema tras comparecer ante un juez por cargos de fraude y lavado de dinero, después de que un indulto del presidente estadounidense Donald Trump lo liberara de una condena de 45 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos; Tegucigalpa, Honduras, 3 de agosto de 2026. REUTERS/Fredy Rodríguez
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández camina por los exteriores de la Corte Suprema tras comparecer ante un juez por cargos de fraude y lavado de dinero, después de que un indulto del presidente estadounidense Donald Trump lo liberara de una condena de 45 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos; Tegucigalpa, Honduras, 3 de agosto de 2026. REUTERS/Fredy Rodríguez

Su retorno fue posible después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol en su contra, para permitirle presentarse de forma voluntaria ante la justicia hondureña este lunes 3 de agosto, por cargos de fraude y lavado de activos relacionados con el desvío de fondos públicos para su campaña de 2013.

Así, el mismo día en que Ardón debía sentarse en el banquillo en Tegucigalpa, su exprotegido político más poderoso debía comparecer ante otro juez en la misma ciudad.

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