Desarrollan un “tatuaje inteligente” que utiliza señales de calor para detectar el cáncer de piel

El “tatuaje inteligente” utiliza microneedles y nanopartículas para detectar el calor generado por tumores incipientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos en Canadá desarrolló una plataforma experimental que funciona como un "tatuaje inteligente" capaz de detectar melanoma en etapas tempranas mediante el análisis de señales de calor bajo la piel.

El avance conocido como SMEAR-ULM y podría ofrecer a los médicos una herramienta para identificar uno de los cánceres de piel más letales antes de que aparezcan señales visibles. Los resultados iniciales, publicados en la revista ‘Nature Sensors’, se obtuvieron tras pruebas en modelos de laboratorio y apuntan a diagnósticos anticipados.

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Cómo funciona el “tatuaje inteligente”

El sistema SMEAR-ULM, diseñado por investigadores del Institut national de la recherche scientifique y la Université de Montréal, combina micronanotecnología, nanopartículas y técnicas de imagen ultrarrápida para identificar cambios térmicos sutiles asociados a tumores en fase inicial. El procedimiento se basa en un pequeño parche de micronanoagujas que se aplica de manera indolora sobre la piel.

SMEAR-ULM identifica melanomas microscópicos días antes de que aparezcan signos visibles en la piel. (Universidad de Montreal)

Estas agujas depositan nanopartículas de tierras raras justo debajo de la superficie cutánea, lo que genera un “tatuaje inteligente” —así lo denominó el equipo— temporal. Las partículas actúan como sensores microscópicos de temperatura: cuando los científicos iluminan la zona con luz infrarroja cercana, las nanopartículas emiten luz visible cuya duración varía según la temperatura local. El sistema SMEAR-ULM registra esa señal en una sola imagen ultrarrápida y la convierte en un mapa térmico detallado.

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Ventajas frente a los métodos tradicionales

La principal ventaja de SMEAR-ULM frente a métodos convencionales radica en su capacidad para detectar melanomas microscópicos cuatro días después de su formación en modelos animales, antes que los sistemas de imagen térmica actuales. Los métodos tradicionales dependen de exámenes visuales y biopsias, lo que puede llevar a pasar por alto lesiones agresivas en sus fases más tempranas o a realizar procedimientos innecesarios en manchas benignas.

El investigador Jinyang Liang, especialista en imagen ultrarrápida y biofotónica, explicó: “Nuestro objetivo es proporcionar una herramienta mínimamente invasiva para detectar melanomas muy pequeños pero agresivos”. Liang subrayó que muchos melanomas peligrosos permanecen invisibles para el ojo humano durante revisiones rutinarias, lo que expone a los pacientes a tumores que siguen creciendo sin ser advertidos.

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Investigadores del Institut national de la recherche scientifique lideraron el desarrollo del nuevo método. (AIM at Melanoma)

El calor como señal del cáncer

El enfoque de SMEAR-ULM parte de una característica conocida en oncología: las células cancerosas consumen energía más rápido que los tejidos sanos, lo que genera diferencias térmicas en la superficie de la piel. Aunque este fenómeno se estudia desde hace años, las cámaras térmicas convencionales carecen de la precisión necesaria para convertirlo en una herramienta diagnóstica fiable.

El sistema desarrollado por los canadienses supera límites de dispositivos tradicionales, que suelen identificar tumores solo cuando ya superan los cinco milímetros de tamaño. “Capturamos toda la información necesaria para un mapa de temperatura instantáneo en una sola toma”, explicó Yingming Lai, miembro del equipo. Lai remarcó que el método mantiene su estabilidad incluso en condiciones biológicas complejas.

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Pruebas en modelos animales y posibles aplicaciones futuras

La investigación empleó modelos murinos modificados genéticamente con mutaciones similares a las observadas en melanomas humanos. Sylvain Meloche, integrante del grupo científico, afirmó: “Aunque este estudio se realizó en ratones, el modelo animal replica los cambios genéticos presentes en los melanomas humanos”.

El avance podría reducir la necesidad de biopsias innecesarias durante los controles dermatológicos. (MSD)

El equipo considera que la tecnología podría avanzar hacia ensayos clínicos con personas. Además, los investigadores creen que el sistema podría evolucionar para monitorizar otras señales biológicas, como los niveles de pH o la concentración de iones, lo que abriría nuevas aplicaciones en el campo de la imagen biomédica.

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