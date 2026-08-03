Se viralizaron fotos de Iván de Pineda a los 19 años modelando para Dolce & Gabbana y Armani en Vogue

Una cuenta de Instagram republicó la sesión de Iván de Pineda para L’Uomo Vogue de 1996 y las fotos se viralizaron en redes sociales

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Una cuenta de Instagram dedicada al archivo de la moda masculina de lujo republicó esta semana una sesión fotográfica de Iván de Pineda para L’Uomo Vogue de abril de 1996, y las imágenes del conductor de Pasapalabra (Telefe) no tardaron en circular masivamente en redes sociales.

La producción, titulada “Top Boy” y fotografiada por Bruce Weber, muestra a un De Pineda de apenas 20 años con el cabello engominado hacia atrás, pómulos marcados y la energía desafiante que lo llevaría a recorrer las pasarelas más exigentes del mundo. La publicación acumuló miles de “me gusta” en pocos días y decenas de comentarios de seguidores que no podían creer que el conductor de Pasapalabra hubiera sido ese joven que miraba a cámara con un cigarrillo entre los labios.

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La publicación de Instagram reunió miles de “me gusta” y reavivó el interés por el pasado de Iván de Pineda como modelo

La producción “Top Boy”, fotografiada por Bruce Weber para L’Uomo Vogue, mostró a Iván de Pineda cuando tenía 20 años

La sesión de moda contó con peinado de Guido Palau, maquillaje de Dick Page y edición de moda de Joe McKenna

La sesión fue un trabajo de equipo de primer nivel: peinado de Guido Palau, maquillaje de Dick Page y edición de moda de Joe McKenna, tres nombres que en los años 90 eran referencia en las principales publicaciones del mundo. Las imágenes en blanco y negro muestran a De Pineda con prendas de Dolce & Gabbana —camisa de seda y nylon, chaleco de seda, polo de algodón y lycra— y de Armani Jeans y Club Monaco, en poses que iban desde retratos frontales hasta tomas en movimiento con jeans de dobladillo vuelto y mocasines de Alberto Guardiani.

Las imágenes en blanco y negro mostraron a Iván de Pineda con prendas de Dolce & Gabbana, Armani Jeans y Club Monaco

Iván de Pineda contó que no había planeado ser modelo y que antes trabajó en una cocina, en data entry y pensó estudiar derecho o relaciones internacionales

Iván de Pineda inició su carrera en la moda en 1994 y desfiló en Nueva York, Milán, París y Londres para marcas como Versace, Gucci y Valentino

El contexto de esas fotos es el de una carrera que De Pineda nunca había planificado. En una entrevista de 2019 con Agustín “Rada” Aristarán, el modelo y presentador de 49 años recordó que antes de pisar una pasarela había trabajado en una cocina y en un centro de data entry, y que llegó a inscribirse en el CBC con la intención de estudiar derecho o relaciones internacionales. “Yo nunca quise ser modelo, nadie quiere ser modelo”, dijo De Pineda en esa charla. Según relató, todo comenzó como una broma que derivó en una oportunidad laboral y, desde allí, en una carrera internacional.

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Iván de Pineda con polo de algodón y lycra de Dolce & Gabbana y cigarrillo, en la producción "Top Boy" de L'Uomo Vogue

Iván de Pineda en un retrato de perfil sin camisa, en la producción "Top Boy" fotografiada por Bruce Weber para L'Uomo Vogue

Iván de Pineda inició su trayectoria en la moda en 1994 y en pocos años desfiló en Nueva York, Milán, París y Londres para algunas de las firmas más reconocidas del mundo: Versace, Gucci, Valentino, Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, Kenzo y Moschino, entre otras. También participó en producciones gráficas para Yves Saint Laurent y Guess, junto a supermodelos de la época. Su presencia en la portada de L’Uomo Vogue en 1996 fue una de las marcas más altas de ese período, en una publicación que por entonces era la biblia de la moda masculina italiana.

De Pineda con camisa y pantalón de blue denim de Armani Jeans, en la sesión "Top Boy" para L'Uomo Vogue de abril de 1996

Iván de Pineda con campera de denim de Armani Jeans, en un primer plano de la producción

Iván de Pineda con jeans de cinco bolsillos de Armani Jeans, en el cierre de la producción "Top Boy" fotografiada por Bruce Weber para L'Uomo Vogue

Lo que más llamó la atención de quienes vieron circular las imágenes esta semana no fue solo la calidad de la producción, sino el contraste entre ese joven modelo de 19 años y el conductor que hoy presenta ciclos de viajes y entretenimiento en la televisión argentina. De Pineda habló de esa dualidad en la misma entrevista de 2019: “Terminé haciendo algo que tenía que ver con interactuar con gente de distintos países, de ideologías, religiones, de maneras de pensar, de sentir, de relacionarse completamente diferente”, dijo, al reflexionar sobre lo que el modelaje le había dado más allá de las pasarelas.

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La producción de L’Uomo Vogue fue republicada por la cuenta @scannedfashionworldneo, que se dedica a escanear y difundir editoriales de moda masculina de archivo. La publicación incluyó 12 imágenes de la sesión completa, todas en blanco y negro, con De Pineda en distintos looks que alternaban entre la estética rockabilly de los años 50 y la moda italiana de los 90. La actriz Barbara Lombardo fue una de las primeras en comentar la publicación con un escueto “Iconnnnn”, que resumió la reacción general de los seguidores.