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Kicillof reunió a sus legisladores: apoyo a proyectos propios y expectativa por las reelecciones indefinidas

El mandatario juntó a diputados y senadores provinciales, además de representantes nacionales. Les contó de los plenarios del Movimiento Derecho al Futuro en distintas secciones y el acto que planea para septiembre. Antes habrá movilizaciones contra el gobierno de Milei y por San Cayetano

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Gobernación.
Kicillof sumó a los legisladores del MDF a su estrategia de expansión política (Aglaplata)
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, juntó este lunes a diputados y senadores bonaerenses que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) e integran los bloques de Fuerza Patria en la legislatura provincial, además de los diputados nacionales Hugo Moyano (h) y Jorge Taiana. Reunidos en la gobernación, el mandatario contó los próximos pasos políticos del MDF e incluyó a los legisladores en la estrategia de expansión que largará a partir del sábado que viene. Además, se hizo un repaso de los distintos temas de agenda que restan por discutir en las cámaras legislativas antes de fin de año, entre los que aparecen los cambios a la ley que limita las reelecciones de intendentes. Un tema que para el Ejecutivo asoma como prioridad, pero por el que -por el momento- no están los acuerdos políticos para avanzar.

En una reunión que duró más de dos horas, llegaron a reunirse con Kicillof las diputadas Ana Luz Balor, Silvina Nardini, Romina Barreiro; los diputados Alejandro Acerbo, Diego Nanni y José Galván; la senadora Ayelén Durán y el senador Jorge “Pitingo” Paredi. También estuvieron la vicegobernadora, Verónica Magario, y la Secretaria General de Gobernación, Agustina Vila.

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Kicillof contó el plan de plenarios seccionales que iniciará el MDF. Como adelantó Infobae, el primer encuentro será este sábado en Alberti, para reunir a toda la dirigencia y militancia con la que cuenta el kicillofismo en la Cuarta sección electoral. Luego, el sábado 16 será el turno de la Segunda sección electoral. Se continuará con la Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima sección electoral. En lo que respecta a la Primera y la Tercera sección —conurbano—, se trabajará en la constitución de dos mesas políticas. Se espera que los plenarios culminen con un gran acto político, con fecha y lugar a definir que —a priori— sería el sábado 19 de septiembre. La fecha sería cerca del aniversario de la victoria electoral del peronismo en la elección provincial del 7 de septiembre de 2025.

Axel Kicillof cierra el plenario del Movimiento Derecho al Futuro
Kicillos planea un acto para septiembre

Además, ante la presencia de los diputados nacionales que integran el MDF, se hizo un repaso de la agenda legislativa a nivel nacional. Se acordó movilizar el próximo jueves al Congreso cuando se discuta la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que deroga la Ley de Tierras y habilita la compra de tierras en manos extranjeras por encima del 15% que regula la actual legislación.

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El MDF también participará de la marcha por San Cayetano, el próximo sábado. La peregrinación irá desde la basílica de Liniers hasta Plaza de Mayo. Bajo la insignia “Tierra, Techo y Trabajo”, un mensaje profesado por el Papa Francisco. Los organizadores hablan de que será la “marcha más convocante de la historia”.

Entre la agenda legislativa por la que pide Kicillof hay varios proyectos que fueron enviados al Senado provincial y empezarán a discutirse. La creación de una empresa estatal para la producción de medicamentos, el sistema integrado de salud, la regulación para trabajadores de aplicaciones son algunas de las iniciativas que, en lo que va del año, el mandatario giró a la Legislatura y aguardan su debate en comisiones. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, adelantó que está dispuesto a ir a defender las iniciativas ante legisladores de la oposición.

Se espera que Kicillof también gire el proyecto de reforma integral de seguridad que incluiría la reglamentación para crear fuerzas policiales de responsabilidad municipal. Es un tema pedido por los intendentes y ya finalizó la ronda de consultas con jefes comunales. Un tema que, en la interna del PJ, ofrece sus matices.

Re-reelecciones 2027

Hay un tema latente que merodea cada conversación política en la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, con miras al armado electoral para las elecciones del año que viene: las reelecciones indefinidas para intendentes. El oficialismo, a partir de una senadora de Kicillof, tiene un proyecto presentado desde el año pasado: se trata de la iniciativa de Ayelén Durán que presentó como contraparte a la iniciativa del entonces senador y actual diputado del peronismo, Luis Vivona, que permitía la reelección indefinida solo de legisladores. El espíritu de esa iniciativa se resumía en que la situación vigente impone restricciones a los cargos legislativos, lo que contrasta con la intención manifestada por los Constituyentes durante la reforma de la Constitución provincial de 1994. En esa oportunidad, la interpretación adoptada fue no establecer límites a la permanencia en los cargos electivos. No se trata de un olvido, ya que los Constituyentes incluyeron de manera explícita la limitación para ejercer el Poder Ejecutivo provincial en el artículo 123. Luego, apareció la iniciativa de Durán.

Diez personas, ocho hombres y dos mujeres, posan frente a un edificio de fachada clara con arcos, ventanas y dos faroles
Los intendentes de La Liga, apuestan a que Kicillof mueva en la Legislatura las reelecciones indefinidas

En las últimas semanas, Kicillof volvió a hablar sobre el tema. Consultado en el marco de una gira de gestión por Tapalqué, dijo sobre la posibilidad de revertir el actual techo que tienen los intendentes de acceder solo a una reelección, sin posibilidad de ir por un tercer mandato consecutivo: “Es muy infrecuente que el pueblo no pueda votar a dirigentes cercanos”.

Lo cierto es que la posición del Ejecutivo es ir por un proyecto de ley que habilite las reelecciones indefinidas de intendentes. Es una iniciativa que estará en la mesa en el marco de una negociación estructural con el resto de los sectores del peronismo como el kirchnerismo, el Frente Renovador de Sergio Massa y, ahora, la flamante Liga de Intendentes; además, claro, de un sector de la oposición que se requiere para mover el tema en las cámaras legislativas.

Se trata de una discusión que podría darse de la mano con otros temas, como el acuerdo o no para un posible desdoblamiento electoral el año que viene y las vacantes de la Corte. De momento, los legisladores de Kicillof aguardan la orden para avanzar. Entienden que será una decisión del mandatario y que está atada a los acuerdos políticos que pueda alcanzar.

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