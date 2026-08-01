La torre del terror: el estudiante brillante que durante 96 minutos convirtió la Universidad de Texas en un campo de batalla

La masacre de la Universidad de Texas en Austin comenzó el 1 de agosto de 1966, cuando Charles Whitman disparó desde la torre del reloj contra estudiantes y civiles en el campus

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De pronto, se escuchó un disparo. Luego otro. Y uno más. Eran las 11.48 de la mañana del 1 de agosto de 1966 y el calor del verano texano se imponía en el campus de la Universidad de Texas, en Austin. Miles de estudiantes caminaban entre las facultades, algunos se dirigían a clase, otros aprovechaban el mediodía para descansar bajo los árboles que rodeaban la emblemática torre del reloj.

Al principio, muchos creyeron que se trataba de una obra en construcción o de algún ruido aislado. Pero, en cuestión de segundos, varias personas comenzaron a caer al suelo. Algunas murieron en el acto. Otras, heridas de gravedad, intentaban arrastrarse desesperadamente mientras quienes estaban cerca buscaban refugio detrás de bancos, columnas, automóviles o cualquier objeto que pudiera protegerlos. Nadie sabía de dónde provenían los disparos. La respuesta estaba a casi noventa metros de altura.

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Desde la plataforma de observación de la torre, un hombre armado con fusiles de alta precisión y varias armas de fuego tiraba con una tranquilidad escalofriante contra cualquiera que entrara en su campo visual. Durante 96 minutos, el corazón de la universidad se convirtió en un auténtico campo de batalla.

Charles Whitman era un exinfante de marina y estudiante de la Universidad de Texas que se había destacado como tirador de élite por su precisión con armas de fuego

Cuando todo terminó, 14 personas habían muerto -años más tarde, una de las heridas fallecería por complicaciones derivadas del ataque, elevando el número de víctimas fatales reconocidas por algunos registros a 15 y 31 resultaron heridas, en una de las peores masacres ocurridas hasta entonces en un espacio público de Estados Unidos.

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El autor era Charles Joseph Whitman, un estudiante universitario de 25 años y exinfante de marina cuya historia, tan inquietante como compleja, sigue siendo analizada por criminólogos, psiquiatras e investigadores casi seis décadas después.

El hijo ejemplar que escondía una vida de violencia

Whitman nació el 24 de junio de 1941 en Lake Worth, Florida. A primera vista parecía el retrato del joven estadounidense exitoso: inteligente, disciplinado, con excelentes calificaciones escolares y una notable habilidad para el manejo de armas. Pero detrás de esa imagen había una realidad mucho más oscura. Su padre, Charles Adolph Whitman, era un empresario próspero, extremadamente autoritario y violento. Quienes conocieron a la familia describieron un hogar dominado por el miedo. Los episodios de maltrato físico y psicológico eran frecuentes y alcanzaban tanto a la esposa como a los hijos.

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Desde muy pequeño, Charles fue instruido en el uso de armas de fuego. Con apenas seis años ya era capaz de acertar blancos con una precisión que sorprendía incluso a instructores experimentados. Su padre fomentaba esa destreza con orgullo, convencido de que la disciplina y la puntería eran virtudes esenciales.

Paradójicamente, el niño también mostraba una inteligencia poco común. Obtuvo un coeficiente intelectual superior al promedio, participó activamente en los Boy Scouts -donde alcanzó la máxima distinción de Eagle Scout, un honor reservado para muy pocos jóvenes- y era considerado un alumno brillante. Sin embargo, la violencia doméstica dejaba marcas invisibles.

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El paso por los Marines

En 1959 decidió alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Allí encontró un ambiente que parecía adaptarse perfectamente a su personalidad: disciplina, entrenamiento intenso, exigencia permanente, y se destacó rápidamente como tirador. Sus superiores elogiaban su extraordinaria precisión con el fusil, una habilidad que más tarde tendría consecuencias devastadoras.

Gracias a una beca otorgada por los propios Marines ingresó a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Texas. Pero esa etapa tampoco estuvo exenta de problemas. Las malas calificaciones y algunos episodios disciplinarios provocaron la pérdida de la beca militar. Whitman regresó temporalmente al servicio activo antes de ser licenciado con honores.

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En 1962 volvió a Austin para continuar sus estudios universitarios. Con el tiempo consiguió empleo, se casó con Kathleen Frances Leissner, una profesora de biología conocida por todos como Kathy, y durante un tiempo pareció haber construido una vida estable. Nada hacía pensar que, pocos años después, protagonizaría una de las tragedias más impactantes de la historia estadounidense.

El día de su boda con Kathleen Frances Leissner, una profesora de biología

Crónica de un final anunciado

Durante 1965 y los primeros meses de 1966, familiares, amigos y compañeros empezaron a notar cambios preocupantes en su conducta. Whitman sufría intensos dolores de cabeza. Se mostraba irritable, agresivo y cada vez más imprevisible. En varias oportunidades confesó que experimentaba impulsos violentos que no lograba controlar.

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Preocupado por esas sensaciones, acudió al servicio de salud de la universidad. En una consulta con un psiquiatra manifestó que tenía fantasías relacionadas con disparar desde un lugar elevado contra desconocidos. El profesional registró la entrevista, aunque nunca imaginó que aquellas palabras anticipaban con tanta precisión lo que ocurriría semanas más tarde.

Mientras tanto, los conflictos personales también aumentaban. Su matrimonio atravesaba momentos difíciles, principalmente por los cambios de humor de Whitman y por la presión emocional que acumulaba desde hacía años. El joven parecía debatirse entre la imagen del hombre responsable que siempre había intentado proyectar y una creciente sensación de pérdida de control sobre sí mismo.

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Nadie, ni siquiera quienes convivían con él, alcanzó a comprender la magnitud de la tormenta que se estaba gestando, que comenzó durante la noche anterior al ataque. Porque antes de subir a la torre de la Universidad de Texas y abrir fuego contra decenas de personas, Charles Whitman tomó una decisión que demostraría que el horror había comenzado mucho antes del primer disparo sobre el campus.

La biografía de Charles Whitman estuvo marcada por la violencia doméstica de su padre, el aprendizaje temprano en el uso de armas y un historial de disciplina militar

La noche del 31 de julio de 1966, apenas unas horas antes de la masacre, Charles Whitman tomó una decisión que revelaba que el ataque ya estaba cuidadosamente planificado. Primero fue hasta la casa de su madre, Margaret Hodges Whitman, quien tiempo antes se había separado de su esposo cansada de años de violencia doméstica. Mientras ella dormía, la apuñaló y luego la golpeó hasta provocarle la muerte. Después dejó una nota en la que afirmaba que la amaba profundamente y que prefería quitarle la vida antes de que siguiera sufriendo.

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Más tarde regresó a su departamento. Su esposa, Kathleen “Kathy” Whitman, también dormía. La asesinó de la misma manera y volvió a escribir una carta. En ella aseguraba que no comprendía el origen de los pensamientos violentos que lo atormentaban desde hacía meses y pedía expresamente que, después de su muerte, le practicaran una autopsia para determinar si existía alguna causa médica que explicara el cambio que sentía en su personalidad. Aquellas hojas manuscritas se convertirían, con el paso de los años, en uno de los documentos más estudiados de la criminología moderna.

Antes de la masacre en Austin, Charles Whitman asesinó a su madre Margaret Hodges Whitman y a su esposa Kathleen Kathy Whitman, y dejó cartas sobre sus pensamientos violentos

El ascenso homicida a la torre

A la mañana siguiente cargó un baúl y varias valijas con un impresionante arsenal: fusiles de alta precisión, escopetas, pistolas, cientos de cartuchos, cuchillos, agua, alimentos y otros elementos que demostraban que estaba dispuesto a resistir durante horas si era necesario.

Poco antes del mediodía ingresó sin despertar sospechas en la Universidad de Texas. Subió hasta el piso superior de la torre del reloj y, antes de llegar a la plataforma de observación, asesinó al recepcionista Edna Townsley y a una visitante, Claudia Rutt, de 18 años, quien recorría el edificio junto con su novio.

Minutos después abrió la puerta que conducía al mirador. A partir de ese instante comenzó la pesadilla. Desde una posición privilegiada, Whitman tenía una visión casi completa del campus y de varias calles que lo rodeaban. Gracias a su entrenamiento como tirador de élite, fue alcanzando objetivos situados a cientos de metros de distancia con una precisión estremecedora. Estudiantes que corrían para ponerse a salvo caían heridos antes de encontrar refugio. Personas que intentaban auxiliar a las víctimas se convertían, a su vez, en nuevos blancos.

Las primeras patrullas policiales llegaron en pocos minutos, pero se encontraron con una situación para la que prácticamente nadie estaba preparado. Los agentes sabían que había un francotirador, aunque desconocían exactamente dónde estaba ubicado y con qué armas contaba. Mientras algunos policías trataban de evacuar a los heridos, otros respondían al fuego desde distintos puntos del campus, aunque la distancia y la altura de la torre hacían muy difícil acertar los disparos.

La policía de Austin detuvo al francotirador en la torre de la Universidad de Texas cuando los oficiales Ramiro Martínez y Houston McCoy, con ayuda de Allen Crum, lo abatieron a las 13.24

En medio del caos también hubo gestos de enorme valentía. Civiles completamente desarmados arriesgaron su vida para rescatar heridos que permanecían tendidos en espacios abiertos. Conductores utilizaron sus vehículos como improvisados escudos y varios estudiantes aprovecharon cualquier momento de silencio para sacar a las víctimas del radio de acción del tirador.

Entretanto, un reducido grupo de policías decidió que la única manera de detener la masacre era subir hasta la torre. Entre ellos estaban los oficiales Ramiro Martínez y Houston McCoy, acompañados por el empleado universitario Allen Crum, quien se ofreció voluntariamente para guiarlos por el edificio. Escalera por escalera avanzaron hacia la plataforma mientras Whitman seguía disparando contra el campus.

Cuando finalmente llegaron al último nivel, Martínez sorprendió al atacante desde un costado y abrió fuego. Whitman intentó responder. En ese momento McCoy efectuó varios disparos con su escopeta. El atacante cayó herido de muerte. Eran las 13.24 horas. Después de 96 minutos, la masacre había terminado.

Una autopsia reveladora

El autor murió el mismo día del ataque, por lo que las investigaciones posteriores se concentraron exclusivamente en reconstruir sus motivaciones y establecer si alguna enfermedad podía explicar su conducta. La respuesta comenzó a aparecer pocas horas después. Tal como él mismo había solicitado en su carta, los médicos realizaron una autopsia completa. El examen reveló la presencia de un glioblastoma, un tumor cerebral que comprimía áreas cercanas a la amígdala, una estructura vinculada con el procesamiento de las emociones, el miedo y las respuestas agresivas.

El hallazgo provocó un intenso debate. Algunos especialistas sostuvieron que esa lesión pudo haber influido en la aparición de los impulsos violentos y en el progresivo deterioro psicológico que Whitman había manifestado durante los meses previos. Otros fueron mucho más cautos. Si bien reconocieron que el tumor podía haber alterado parcialmente su conducta, señalaron que nunca fue posible demostrar de manera concluyente que hubiera sido la causa directa de los asesinatos.

Décadas después, la comunidad científica mantiene una posición similar: el tumor probablemente desempeñó algún papel, pero no alcanza por sí solo para explicar una masacre de semejante magnitud. Más allá del horror provocado por el ataque, la masacre de la Universidad de Texas modificó profundamente la manera en que las fuerzas de seguridad estadounidenses enfrentaban este tipo de situaciones.

El ataque en la Universidad de Texas duró 96 minutos, dejó 14 muertos en el momento y 31 heridos, y algunos registros elevaron luego a 15 la cifra de víctimas fatales

Hasta entonces, el procedimiento habitual consistía en rodear el lugar y esperar refuerzos especializados. Lo ocurrido en Austin demostró que esa estrategia podía costar decenas de vidas. A partir de aquel caso comenzaron a desarrollarse protocolos orientados a neutralizar al agresor lo antes posible, una filosofía que décadas más tarde daría origen a los equipos de respuesta inmediata frente a tiradores activos, hoy utilizados por cuerpos policiales de todo Estados Unidos y adoptados, con distintas variantes, en numerosos países.

La tragedia también impulsó nuevas investigaciones sobre salud mental, evaluación de amenazas y prevención de hechos de violencia extrema. Sesenta años después, el nombre de Charles Whitman sigue apareciendo cada vez que Estados Unidos vuelve a enfrentarse a un ataque masivo.

No porque haya sido el primero en la historia, sino porque su acción marcó un punto de inflexión. Demostró que una sola persona, armada y ubicada en una posición dominante, podía sembrar el terror durante más de una hora en un lugar repleto de civiles y obligó a replantear por completo la preparación de las fuerzas policiales.

Pero, por encima de cualquier análisis, permanecen las víctimas. Los estudiantes que aquella mañana caminaban hacia sus clases sin imaginar que el campus se convertiría en un campo de batalla. Los profesores que intentaron proteger a sus alumnos. Los ciudadanos que arriesgaron su vida para rescatar desconocidos. Y las familias que, en cuestión de minutos, vieron cómo una jornada cualquiera se transformaba en una tragedia irreparable.