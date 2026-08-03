Nicole Neumann se pronunció en el debate por la regulación de los criaderos y la venta online de perros: “Es un horror”

La modelo se sumó a la controversia por el proyecto de Karen Reichardt, en medio del escándalo por su pelea en LAM con Matilda Blanco, y pidió priorizar la adopción (Video: Primicias Ya/ América TV)

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Nicole Neumann se sumó al debate por la regulación de criaderos y refugios de mascotas como parte del proyecto de ley que presentó la diputada Karen Reichardt, en el marco de la escandalosa pelea en vivo que tuvo con Matilda Blanco en LAM (América TV). Al ser consultada sobre el proyecto impulsado por la exactriz, la modelo defendió la labor de los refugios y criticó la equiparación legal con los criaderos comerciales, en medio de una polémica que sacude al Congreso y al movimiento proteccionista.

Las palabras de Neumann se dieron tras la pelea mediática entre la asesora de moda y la legisladora en el ciclo de Ángel de Bruito, que reflotó viejas tensiones entre quienes promueven la adopción, quienes exigen regulación y quienes denuncian la lógica de mercado detrás de la cría de animales de raza.

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“No creo que la vida se regale, se adopta. No es un producto que se vende”, aseguró Nicole Neumann (Instagram)

En diálogo con el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró, Nicole Neumann fue tajante al rechazar el funcionamiento de criaderos: “Yo creo que los criaderos no deben existir más porque las perras no son máquinas de parir, está mal”. Diferenció el rol de los refugios, a los que definió como espacios de cuidado para animales sin dueño y víctimas de la irresponsabilidad social: “Los refugios son otra cosa, son gente que cuida animales que están en la calle, que no tienen dueño, que son irresponsabilidad un poco de todos, de los que no castran, de los que no se hacen cargo”.

La animadora consideró fundamental la labor de los refugios y fomentar la adopción de perros abandonados: “Eso sí, hay que apoyarlos y hay que fomentar la adopción de perritos de la calle”. Al ser consultada sobre la los criaderos, Neumann fue rotunda: “Los criaderos son un negocio, más vale, porque explotan perras a parir y parir para sacar plata de esos cachorros”. Señaló que la lógica comercial perpetúa el sufrimiento animal y obstaculiza la adopción.

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“Los criaderos son un negocio, explotan a las perras a parir y parir para sacar plata de esos cachorros”, aseveró la modelo

El proyecto de Reichardt habilita la venta online de mascotas para criaderos registrados, una opción que Neumann rechazó de plano: “¿Venta por Internet de perros? Ay, no, me parece un horror. No creo que la vida se regale, se adopta. No es un producto que se vende”. Nicole admitió no estar involucrada en los detalles técnicos del proyecto, pero reclamó que el debate cuente con asesoramiento profesional

Al referirse al rol del Estado en la fiscalización, sostuvo que la tarea debería recaer en organismos o entidades especializadas, del mismo modo que existen certificaciones cruelty free para productos no testeados en animales.

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El proyecto de ley 3401-D-2026 presentado por Karen Reichardt prevé la creación de un registro nacional obligatorio para criaderos, refugios y hogares de tránsito, así como exigencias edilicias, sanitarias y éticas para todos los establecimientos. Sin embargo, la iniciativa desató el rechazo de agrupaciones proteccionistas, que denuncian la equiparación legal entre criaderos comerciales y refugios solidarios, y advierten sobre el riesgo de clausura o desfinanciamiento de estos últimos.

El cruce entre Matilda Blanco y Karen Reichardt que terminó con la diputada abandonando el estudio: “Sos una bruta”

El núcleo de la propuesta ha encontrado el rechazo frontal de organizaciones animalistas, rescatistas y profesionales veterinarios, que acusan a la norma de equiparar realidades opuestas bajo un mismo paraguas legal.

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Estas agrupaciones advierten que el texto legislativo coloca en pie de igualdad a los criaderos comerciales de animales de raza y a las asociaciones sin fines de lucro dedicadas al rescate y la rehabilitación de animales vulnerables. Este punto ha desatado la mayor controversia, ya que, según los colectivos proteccionistas, ignora la diferencia fundamental entre quienes lucran con la vida animal y quienes buscan su protección.

La polémica escaló tras la discusión televisiva entre Reichardt y Matilda Blanco, y sumó la voz de figuras públicas como Nicole Neumann, que sostienen una postura de abolición de los criaderos y promoción exclusiva de la adopción.

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