El incómodo momento que protagonizó un jugador brasileño cuando un grupo de hinchas lo sorprendió en el control antidoping: “¿Te conozco?”

Matheus Pereira fue sorprendido por hinchas dentro del control antidopaje y dejó una postal que se volvió viral

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La escena más comentada del empate sin goles entre Chapecoense y Cruzeiro por los octavos de final de la Copa de Brasil se trasladó a los pasillos del Arena Condá cuando el estadio ya estaba casi vacío. Un pequeño grupo de hinchas protagonizó un episodio singular que involucró a Matheus Pereira, mediocampista de la Bestia Negra, y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La noche avanzaba y las tribunas se apagaban, pero cuatro hinchas se resistían a abandonar el recinto. Mientras deambulaban por la zona baja del estadio, descubrieron una puerta con la leyenda “antidoping”, ubicada detrás de uno de los arcos. El hallazgo despertó la curiosidad del grupo, que no dudó en registrar el momento en video. “Gente, estamos aquí en el estadio, en el Arena Condá. Me colé en la zona de control antidopaje. Aquí está el crack, el número diez del Cruzeiro, Mateus Pereira. ¿Será que logramos entrar...?”, relató uno de ellos, mezclando humor y nerviosismo ante la posibilidad de encontrarse con el futbolista.

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Matheus Pereira se volvió tendencia por un cruce incómodo durante el antidopaje tras el 0-0 por la Copa de Brasil (REUTERS/Cris Mattos)

Mientras uno de los hinchas intentaba controlar la ansiedad y sugería esperar tranquilamente, la emoción los llevó a abrir lentamente la puerta. Del otro lado los esperaba una escena inesperada: Matheus Pereira, aún con la vestimenta del partido y una toalla en los hombros, con su teléfono en mano estaba parado en medio de la sala de control. La reacción del jugador, sorprendido y desorientado, fue el detalle que más comentarios generó en las redes tras la publicación del video.

El intercambio fue breve pero llamativo. El hincha que llevaba el teléfono saludó: “Hola, crack. Pasamos por donde está esa policía solo para sacarnos una foto contigo, rapidito”. El jugador, todavía atónito, solo atinó a responder: “¿Te conozco?”, dejando en claro que no comprendía la situación. Cuatro aficionados irrumpieron en un sector restringido, desatando un momento incómodo tanto para Pereira como para el personal del club.

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El pedido de una selfie fue interrumpido por un miembro de la institución, que tomó el celular del hincha y le pidió que se retirara. Al revisar el dispositivo, intentó asegurarse de que no quedaran imágenes del episodio. Otro empleado de Cruzeiro se sumó para insistir en que el grupo saliera del área. Aunque Matheus Pereira mostró disposición para la foto, la directiva fue clara: la imagen debería tomarse fuera de la sala, una vez terminado el procedimiento. Los seguidores aceptaron y esperaron afuera, no sin antes disculparse por el atrevimiento.

El futbolista fue interrumpido por cuatro hinchas tras el partido y la directiva pidió que esperaran en el exterior con el estadio vacío (REUTERS/Sergio Moraes)

El hecho se produjo tras el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Brasil, que terminó igualado sin goles. El resultado dejó la serie abierta para el encuentro de vuelta, pero la anécdota del vestuario cambió el foco futbolístico.

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Matheus Pereira ocupa actualmente la posición de enganche en Cruzeiro. Se ha convertido en una de las piezas clave del equipo para generar juego ofensivo y acumula 10 goles convertidos en el año. Aunque durante el partido ante Chapecoense, jugó hasta el minuto 68.

A pesar de su notoriedad en el fútbol brasileño, la carrera del mediocampista se desarrolló principalmente en Europa y Asia. Su formación profesional tuvo lugar en el Sporting de Lisboa, en Portugal. Posteriormente, fue cedido a equipos como el Nuremberg en Alemania y el West Bromwich Albion en Inglaterra, club que en 2020 pagó cerca de 9 millones de dólares por su pase.

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Tras una campaña en la Premier League, el destino de Pereira cambió de continente. El mediocampista fue transferido al Al-Hilal de Arabia Saudita, donde obtuvo cuatro títulos y más tarde pasó a préstamo al Al-Whada de Emiratos Árabes. Su regreso a Brasil se dio en 2023, cuando fue cedido al Cruzeiro por el club saudita. Al año siguiente, la institución brasileña adquirió su ficha en una operación cercana a los 5 millones de dólares.