Miguel Ángel Pichetto: “El Presidente va a tener una elección mucho más competitiva de la que imagina”

Miguel Ángel Pichetto sostuvo que Javier Milei enfrentará una elección presidencial más competitiva y un escenario de polarización

Guardar

Aunque falta más de un año para las elecciones presidenciales, el escenario político ya comenzó a moverse. La confirmación de Javier Milei de que buscará la reelección y de que ya tiene definido a su futuro compañero de fórmula aceleró una discusión que, para Miguel Ángel Pichetto, terminará ordenando nuevamente la política alrededor de dos grandes polos.

“En esa construcción de que no hay nadie enfrente es falsa. Les conviene decir eso porque también les permite instalar que, como Milei no tiene con quién pelearse, se pelea con Lula”, afirmó el diputado nacional durante una entrevista con Infobae al Regreso. “Va a haber un escenario de polarización”, resumió.

PUBLICIDAD

Desde esa mirada, sostuvo que el desafío del peronismo ya no pasa únicamente por resolver nombres propios sino por reconstruir una propuesta política capaz de competir con el oficialismo. “Estoy en el peronismo, estoy trabajando para un modelo de unidad, construcción de una candidatura”, aseguró.

En ese proceso ubicó a Axel Kicillof como uno de los dirigentes con aspiraciones presidenciales, aunque advirtió que cualquier proyecto deberá priorizar la cohesión interna. “El que quiere ser candidato a presidente tiene que hacer todos los esfuerzos para tratar de consolidar la unidad del conjunto, mostrar buena voluntad y generar expectativas”, señaló.

PUBLICIDAD

Pichetto afirmó que el peronismo necesita una estrategia de unidad y una candidatura capaz de competir con el oficialismo (Infobae en Vivo)

Pichetto tampoco descartó otras figuras. Mencionó al gobernador cordobés Martín Llaryora y sostuvo que Sergio Massa continúa siendo un actor con peso dentro del espacio. “No descartaría a Sergio Massa; está evaluando y analizando su destino. Kicillof ya anticipó su vocación de ser presidente”, dijo.

En ese tablero político también ubicó a Victoria Villarruel. Lejos de considerar que la ruptura con Javier Milei terminó con sus aspiraciones, evaluó que el conflicto podría fortalecer su perfil electoral.

PUBLICIDAD

“Probablemente, en función del rechazo, del desprecio, del resentimiento y del odio que ha generado este vínculo, la señora Villarruel sea candidata a presidente”, sostuvo. A su entender, la vicepresidenta conserva un electorado propio, “de cierta afinidad nacionalista, católico y con base ciertamente militar”, que le otorga una identidad diferenciada dentro de la derecha.

Al mismo tiempo, consideró que la experiencia del actual Gobierno obligará a Milei a elegir un compañero de fórmula con otro perfil en caso de competir por un nuevo mandato. “El presidente tiene que encontrar un vicepresidente o una vicepresidente que le garantice cierta lealtad y solidaridad”, afirmó. Incluso deslizó, en tono irónico, una hipótesis sobre Karina Milei: “Yo veo en ese lugar a la hermana, pero bueno, anótenlo por ahí en algún rincón”.

PUBLICIDAD

Pichetto evaluó que la ruptura entre Javier Milei y Victoria Villarruel podría fortalecer una candidatura presidencial de la vicepresidenta (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Al hablar del futuro del peronismo, Pichetto también se refirió a Cristina Fernández de Kirchner. “Hace quince días fui a ver a Cristina, después de la operación. Charlamos de la situación judicial. Charlamos de una condena que a mí me parece disparatada en términos de la inhabilitación especial perpetua, que es una pena de otro siglo”, relató.

Consultado sobre las alternativas jurídicas que aún podrían quedar abiertas, explicó que, una vez agotadas las instancias locales, el camino posible son los tribunales internacionales. “Frente a una condena firme de la Corte, queda una instancia ante los organismos internacionales, porque eso está previsto en la Constitución y en el Código Procesal Penal”, indicó.

PUBLICIDAD

En ese contexto, defendió la continuidad de las PASO y cuestionó cualquier intento de modificar las reglas electorales en la recta final del mandato presidencial. “Creo que hay que mantener las PASO. Modificar la ley electoral en el último año de un proceso de gobierno me parece totalmente equivocado”, afirmó, al tiempo que recordó que el propio Javier Milei utilizó ese mecanismo para consolidar su candidatura presidencial. “Fue un instrumento válido”, agregó.

Como horizonte político para la oposición, volvió a insistir con la necesidad de construir un frente amplio. “Miro la experiencia de Lula, que después de la cárcel armó un acuerdo con Fernando Henrique Cardoso y con sectores de la derecha económica para derrotar a Bolsonaro. El peronismo tiene que pensar en una construcción de esa naturaleza”, planteó.

PUBLICIDAD

Pichetto cuestionó la inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner y señaló que aún quedan instancias internacionales (Infobae en Vivo)

Además del análisis electoral, Pichetto dejó definiciones sobre algunas de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno. Rechazó una eventual reforma de la Carta Orgánica del Banco Central al considerar que modificar la ley sin cambiar la conducción del organismo carece de sentido. “Estoy en contra porque además es una trampa. Si mantenés a las mismas autoridades, no la toques, dejala”, sostuvo.

También respaldó la expulsión de extranjeros condenados por delitos, aunque tomó distancia del tono que, a su juicio, adoptó el oficialismo en el debate migratorio. “El extranjero que cometió delitos en la Argentina tiene que cumplir la condena y ser expulsado. Pero esta exageración, este chauvinismo, tampoco me lo compro. La prioridad deben ser los nacionales”, afirmó.

PUBLICIDAD

Finalmente, reiteró su rechazo a una eventual flexibilización de la Ley de Tierras. Advirtió que, si el Gobierno no consigue modificar la norma en el Congreso, podría intentar trasladar esa facultad a las provincias. “Estoy en contra. Si no tienen el número para cambiar la ley, van a buscar otro andarivel. Tan inconstitucional es como la ley de glaciares”, concluyó.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.