Historias
Agregar Infobae enGoogle

La foto acertijo: ¿Quién es este joven que abandonó la medicina para convertirse en una estrella de la comedia?

Nació en una familia numerosa de los suburbios de Chicago, trabajó como caddie, cantó en una banda y, a los 20 años, fue detenido con más de cuatro kilos de marihuana en un aeropuerto. Aquel episodio terminó de cambiar el rumbo de su vida

Fotografía en blanco y negro de un hombre joven sonriendo, de frente, con pelo corto, chaqueta, camisa y corbata
Un retrato en blanco y negro del actor en su juventud en el que se ganaba la vida como caddy
Guardar

Nació el 21 de septiembre de 1950 en Evanston, Illinois, y creció en Wilmette, en los suburbios de Chicago, dentro de una numerosa familia católica de ascendencia irlandesa. Fue el quinto de nueve hermanos. Su padre era vendedor de madera; su madre, Lucille, trabajaba como empleada de correos. Tres de sus hermanos —Brian Doyle, Joel y John— también se dedicarían a la actuación, mientras que su hermana Nancy se convertiría en monja.

Durante su adolescencia estudió en Loyola Academy, un colegio jesuita para varones. Para ayudar a pagar sus estudios, trabajó como caddie de golf junto con varios de sus hermanos. Pero el deporte no era su única pasión: también cantaba como vocalista de la banda The Dutch Masters y participaba en obras de teatro escolares y comunitarias. El golf, la música y la actuación serían tres constantes que lo acompañarían durante toda su vida.

PUBLICIDAD

A los 17 años sufrió un golpe que marcaría su juventud: su padre murió en 1967, a los 46 años, por complicaciones derivadas de la diabetes. Dos años después, el joven intentó encontrar un rumbo profesional y se inscribió en Regis College, en Denver, para estudiar materias vinculadas con la medicina. Pero su futuro como médico duraría poco.

El 21 de septiembre de 1970, cuando cumplía 20 años, estaba en el aeropuerto O’Hare de Chicago a punto de regresar a Denver. Mientras esperaba para embarcar, hizo una broma a otro pasajero: le dijo que llevaba una bomba en su equipaje.

PUBLICIDAD

Un agente de la aerolínea escuchó el comentario y avisó a las autoridades. Los agentes revisaron la valija y no encontraron explosivos, pero sí 4,5 kilos de marihuana. El joven fue detenido y acusado de posesión de drogas. El episodio terminó en los diarios y, aunque por tratarse de su primera infracción recibió una condena de cinco años de libertad condicional y evitó la cárcel, su futuro universitario quedó prácticamente terminado.

Aquel escándalo, paradójicamente, terminó empujándolo hacia una vida completamente diferente. Después de abandonar sus estudios, comenzó a formarse en improvisación cómica y se incorporó a The Second City, la legendaria compañía de teatro de Chicago. Allí encontró un espacio donde su humor imprevisible podía convertirse en una profesión.

En 1973 se trasladó a Nueva York y John Belushi lo convocó para participar de The National Lampoon Radio Hour, un programa de humor por el que también pasaron nombres como Dan Aykroyd y Gilda Radner. Su carrera comenzó a tomar velocidad y, pocos años después, llegaría el salto que lo convertiría en una estrella de la televisión estadounidense.

En 1977 se incorporó oficialmente al elenco de Saturday Night Live, durante la segunda temporada del programa, después de la salida de Chevy Chase. Permaneció allí hasta 1980 y construyó algunos de los personajes que comenzaron a definir su particular estilo: una combinación de ironía, absurdo, apatía aparente y una capacidad para convertir cualquier situación en algo inesperado.

Su debut cinematográfico había llegado en 1979, con Meatballs, una comedia dirigida por Ivan Reitman en la que interpretaba a un monitor de un campamento de verano. Después vendrían Caddyshack, Stripes y, en 1984, la película que lo transformaría definitivamente en una estrella internacional: Los Cazafantasmas.

Respuesta: el adolescente de la foto es Bill Murray

Temas Relacionados

La foto acertjioBill Murray

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Yves Saint Laurent, el diseñador que rompió las reglas: el esmoquin femenino como símbolo de poder y una nueva idea de belleza

Nació el 1 de agosto de 1936 en Argelia y su revolución fue más allá de la estética. Creó el esmoquin femenino, llevó el arte a la alta costura y fue uno de los primeros grandes modistos en hacer desfilar a modelos africanas y asiáticas

Yves Saint Laurent, el diseñador que rompió las reglas: el esmoquin femenino como símbolo de poder y una nueva idea de belleza

La torre del terror: el estudiante brillante que durante 96 minutos convirtió la Universidad de Texas en un campo de batalla

El 1 de agosto de 1966, Charles Whitman, un exinfante de marina subió a la torre del reloj de la Universidad de Texas y desató una de las peores masacres en un espacio público de la historia de Estados Unidos. Estudiantes y profesores quedaron atrapados bajo una lluvia de disparos. Asesinó a 14 personas y otras 31 resultaron heridas antes de que el atacante fuera abatido por la policía. Su historia familiar de violencia sigue generando interrogantes

La torre del terror: el estudiante brillante que durante 96 minutos convirtió la Universidad de Texas en un campo de batalla

Cuando George Harrison y sus amigos decidieron socorrer a un pueblo devastado: a 55 años del concierto de Bangladesh

El 1 de agosto de 1971 el exbeatle y muchos otros músicos famosos subieron al escenario del Madison Square Garden para realizar dos presentaciones con el fin de recaudar fondos para ayudar a la población de Bangladesh, devastada por un ciclón y una guerra sangrienta. Las negativas de John Lennon y Paul McCartney, la generosidad de Ringo Starr, las dudas de Bob Dylan, el mal momento de Eric Clapton y la trastienda del primer megaconcierto solidario de la historia

Cuando George Harrison y sus amigos decidieron socorrer a un pueblo devastado: a 55 años del concierto de Bangladesh

La noche que el cielo cayó sobre Lockerbie: la tragedia aérea que marcó a Escocia

Una bomba oculta a bordo de un vuelo entre Londres y Nueva York provocó la muerte de 270 personas y dejó una huella imborrable en las vidas de una pequeña comunidad, que aún recuerda el horror de aquel 21 de diciembre de 1988

La noche que el cielo cayó sobre Lockerbie: la tragedia aérea que marcó a Escocia

Fueron diseñados para jeques que soñaban con un cuento de hadas turco, pero hoy son ruinas virales: los 732 castillos de Burj Al Babas

La urbanización de lujo concebida en las colinas de Bolu para millonarios del Golfo Pérsico colapsó con la quiebra del Grupo Sarot en 2018 y dejó a cientos de compradores sin sus propiedades y sin fecha de resolución

Fueron diseñados para jeques que soñaban con un cuento de hadas turco, pero hoy son ruinas virales: los 732 castillos de Burj Al Babas

DEPORTES

Una pasión que cumple un siglo: los 100 años del SSC Napoli

Una pasión que cumple un siglo: los 100 años del SSC Napoli

El mercado de pases de San Lorenzo: cinco refuerzos, los que se fueron y el mundialista que podría emigrar

El golazo del Chino Benítez en el Monumental que hace medio siglo fue clave para el primer título del Toto Lorenzo en Boca

A 50 años del espeluznante accidente de Niki Lauda en la F1: quiénes fueron los héroes que le salvaron la vida

La lista de futbolistas que están apartados en Boca Juniors y no serán tenidos en cuenta por Arruabarrena

TELESHOW

Brian Buley vuelve a la actuación: “No por ser de talla baja voy a dejar lo que me hace feliz”

Brian Buley vuelve a la actuación: “No por ser de talla baja voy a dejar lo que me hace feliz”

Llega Ellos, el nuevo ciclo de Luli Fernández que invita a los varones a mostrar su lado más humano y vulnerable

Alejandra Perlusky, una vida atravesada por la danza, el teatro y los grandes musicales: “El arte puede salvar el alma”

El festejo íntimo de Rosalía en un bodegón de Chacarita antes de su show: postres, vino y figuras de cisnes

El tierno reencuentro de Alex Caniggia con Melody Luz y su hija: besos, juegos y risas

INFOBAE AMÉRICA

Alerta en Bolivia por una nueva ola de violencia: sicarios asesinaron a siete personas en dos días

Alerta en Bolivia por una nueva ola de violencia: sicarios asesinaron a siete personas en dos días

Tras el violento temporal en Chile, un nuevo frente provocó desalojos en varias zonas del país: hay más de 600 evacuados

El Ejército de Kuwait anunció que sus defensas respondieron a un ataque de Irán con drones

Los rebeldes hutíes de Yemen forzaron la detención de ocho petroleros sauditas en el estrecho de Bab el Mandeb

Un proyectil impactó contra un buque cisterna frente a las costas de Omán y causó daños en la sala de máquinas