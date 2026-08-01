La foto acertijo: ¿Quién es este joven que abandonó la medicina para convertirse en una estrella de la comedia?

Un retrato en blanco y negro del actor en su juventud en el que se ganaba la vida como caddy

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Nació el 21 de septiembre de 1950 en Evanston, Illinois, y creció en Wilmette, en los suburbios de Chicago, dentro de una numerosa familia católica de ascendencia irlandesa. Fue el quinto de nueve hermanos. Su padre era vendedor de madera; su madre, Lucille, trabajaba como empleada de correos. Tres de sus hermanos —Brian Doyle, Joel y John— también se dedicarían a la actuación, mientras que su hermana Nancy se convertiría en monja.

Durante su adolescencia estudió en Loyola Academy, un colegio jesuita para varones. Para ayudar a pagar sus estudios, trabajó como caddie de golf junto con varios de sus hermanos. Pero el deporte no era su única pasión: también cantaba como vocalista de la banda The Dutch Masters y participaba en obras de teatro escolares y comunitarias. El golf, la música y la actuación serían tres constantes que lo acompañarían durante toda su vida.

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A los 17 años sufrió un golpe que marcaría su juventud: su padre murió en 1967, a los 46 años, por complicaciones derivadas de la diabetes. Dos años después, el joven intentó encontrar un rumbo profesional y se inscribió en Regis College, en Denver, para estudiar materias vinculadas con la medicina. Pero su futuro como médico duraría poco.

El 21 de septiembre de 1970, cuando cumplía 20 años, estaba en el aeropuerto O’Hare de Chicago a punto de regresar a Denver. Mientras esperaba para embarcar, hizo una broma a otro pasajero: le dijo que llevaba una bomba en su equipaje.

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Un agente de la aerolínea escuchó el comentario y avisó a las autoridades. Los agentes revisaron la valija y no encontraron explosivos, pero sí 4,5 kilos de marihuana. El joven fue detenido y acusado de posesión de drogas. El episodio terminó en los diarios y, aunque por tratarse de su primera infracción recibió una condena de cinco años de libertad condicional y evitó la cárcel, su futuro universitario quedó prácticamente terminado.

Aquel escándalo, paradójicamente, terminó empujándolo hacia una vida completamente diferente. Después de abandonar sus estudios, comenzó a formarse en improvisación cómica y se incorporó a The Second City, la legendaria compañía de teatro de Chicago. Allí encontró un espacio donde su humor imprevisible podía convertirse en una profesión.

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En 1973 se trasladó a Nueva York y John Belushi lo convocó para participar de The National Lampoon Radio Hour, un programa de humor por el que también pasaron nombres como Dan Aykroyd y Gilda Radner. Su carrera comenzó a tomar velocidad y, pocos años después, llegaría el salto que lo convertiría en una estrella de la televisión estadounidense.

En 1977 se incorporó oficialmente al elenco de Saturday Night Live, durante la segunda temporada del programa, después de la salida de Chevy Chase. Permaneció allí hasta 1980 y construyó algunos de los personajes que comenzaron a definir su particular estilo: una combinación de ironía, absurdo, apatía aparente y una capacidad para convertir cualquier situación en algo inesperado.

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Su debut cinematográfico había llegado en 1979, con Meatballs, una comedia dirigida por Ivan Reitman en la que interpretaba a un monitor de un campamento de verano. Después vendrían Caddyshack, Stripes y, en 1984, la película que lo transformaría definitivamente en una estrella internacional: Los Cazafantasmas.

Respuesta: el adolescente de la foto es Bill Murray