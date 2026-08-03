Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Intentó matar a martillazos a su ex, amenazó a una periodista y huyó: lo detuvieron encapuchado a metros de la casa de la víctima

Carlos Alberto Vaz Da Silva permanecía prófugo desde hacía cinco días. La Policía Bonaerense lo capturó este lunes luego de realizar tareas de vigilancia encubierta. Tenía dos medidas cautelares vigentes

Efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron al acusado a pocos metros de la casa de su ex

Guardar

La Policía Bonaerense detuvo este lunes a un hombre de 44 años, identificado como Carlos Alberto Vaz Da Silva, acusado de agredir a su ex pareja con un martillo y luego amenazar a una periodista a través de redes sociales. El sospechoso permanecía prófugo desde el ataque.

El episodio ocurrió el jueves pasado, cuando personal del Comando Patrullas Tigre acudió a un domicilio ubicado en Riobamba, en la localidad de Don Torcuato, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hecho de violencia de género.

PUBLICIDAD

Al ser entrevistada por los efectivos, C.V.N. (45) relató que momentos antes su ex pareja la agredió con un martillo y que tras el ataque se dio a la fuga. Como consecuencia de la agresión, la mujer resultó con lesiones leves.

Según pudo saber este medio, de fuentes policiales, Da Silva tenía dos medidas cautelares: una con fecha del 22 de julio que le prohibía estar cerca de su ex pareja y otra del 16 de julio que le impedía acercarse al domicilio de los padres de la víctima.

PUBLICIDAD

Tigre ex amenaza detenido
El ataque ocurrió en un domicilio ubicado en Riobamba, en la localidad de Don Torcuato

Durante la investigación, los efectivos además descubrieron que el acusado había amenazado a una periodista a través de redes sociales, exigiéndole que eliminara las publicaciones en su contra o, de lo contrario, le iba a enviar una carta documento.

Para localizar al sospechoso, personal de la Comisaría 3° y de la SubDDI local realizaron tareas de vigilancia encubierta en las inmediaciones de los domicilios de la víctima y del imputado.

Tras varios días de tareas investigativas y de establecer consignas de vigilancia en distintos puntos, este lunes los efectivos lograron detener a Vaz Da Silva en la intersección de Riobamba y Chacabuco, en Don Torcuato, a unos 200 metros de la casa de su ex pareja.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el acusado caminaba por la vía pública encapuchado cuando fue interceptado y detenido.

La causa quedó en manos de la UFI de Género de Tigre, que dispuso el arresto del hombre de 44 años y lo imputó por el delito de tentativa de femicidio.

Tigre amenazó ex periodista
Da Silva quedó imputado por el delito de tentativa de femicidio

Cifras alarmantes

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año se registraron 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

El informe también advierte que una mujer fue asesinada cada 35 horas en la Argentina durante ese período y que se contabilizaron 234 intentos de femicidio, el equivalente a uno cada 25 horas. Solo durante julio, el Observatorio registró 24 víctimas letales por violencia de género.

Entre los datos relevados, el informe señala que el 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa. Además, el Observatorio indicó que al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes en los primeros siete meses del año.

Temas Relacionados

Violencia de géneroTigreTentativa de femicidioDon TorcuatoPolicía BonaerenseÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“¿Otra vez te pegó?”: los chats y las imágenes que difundió un amigo del joven asesinado por su novia en Chaco

Las capturas muestran conversaciones en las que Matías Julián Álvarez Guardia aparece con lesiones en el rostro. El material se suma al relato de la familia, que describió una relación marcada por los celos, el control y presuntos episodios de violencia de parte de Victoria Cantero

“¿Otra vez te pegó?”: los chats y las imágenes que difundió un amigo del joven asesinado por su novia en Chaco

Mafia china en Vicente López: detuvieron a un ex gendarme convertido en sicario que cobró 5 mil dólares por un crimen

Luis Ayala fue acusado de matar a un supermercadista en Carapachay por una deuda de dinero. El testimonio de la pareja del acusado, clave en la causa. El video del asesinato

Mafia china en Vicente López: detuvieron a un ex gendarme convertido en sicario que cobró 5 mil dólares por un crimen

Salió a juntar leña para la estufa y nunca regresó: la desesperada búsqueda de un joven de 28 años en San Luis

Darío Cuello fue visto por última vez el viernes pasado cuando salió de su casa junto a sus tres perros. A 72 horas de su desaparición, la Policía mantiene un amplio operativo de búsqueda con drones, una aeronave, perros especializados, bomberos y personal de distintas divisiones

Salió a juntar leña para la estufa y nunca regresó: la desesperada búsqueda de un joven de 28 años en San Luis

La familia de Loan Peña denunció maniobras para frenar la investigación: “La verdad no puede detenerse”

En un duro comunicado, los padres y el hermano del menor defendieron el trabajo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, advirtieron que “Loan sigue secuestrado” y pidieron que todas las hipótesis continúen siendo investigadas

La familia de Loan Peña denunció maniobras para frenar la investigación: “La verdad no puede detenerse”

La defensa de la joven acusada de matar a su novio en Chaco negó que tuviera antecedentes: este martes será indagada

Victoria Cantero permanece detenida en una comisaría de Resistencia. Su abogado aseguró a Infobae que “no estaba denunciada ni tenía una causa abierta” y anticipó que mañana conocerá formalmente la acusación en su contra

La defensa de la joven acusada de matar a su novio en Chaco negó que tuviera antecedentes: este martes será indagada

DEPORTES

La UEFA evalúa iniciar acciones legales contra la FIFA tras el proyecto fallido: la exigencia que incluyó en un documento

La UEFA evalúa iniciar acciones legales contra la FIFA tras el proyecto fallido: la exigencia que incluyó en un documento

Pidieron la expulsión de Insaurralde por taparse la boca en Sarmiento-Independiente Rivadavia: la curiosa explicación del defensor

“200 dólares por asistencia”: la increíble historia detrás del primer gol de Newell’s en el empate frente a Boca

Incertidumbre sobre el futuro de Icardi: un ofrecimiento y una contundente respuesta

El incómodo momento que protagonizó un jugador brasileño cuando un grupo de hinchas lo sorprendió en el control antidoping: “¿Te conozco?”

TELESHOW

Así fue el regreso de Virginia Lago con Historias de Corazón: “Me tiemblan las piernas”

Así fue el regreso de Virginia Lago con Historias de Corazón: “Me tiemblan las piernas”

El Roña Castro apuntó contra Wanda Nara por una promesa que le hizo en MasterChef: “La llamé pero nunca me contestó”

Nicole Neumann se pronunció en el debate por la regulación de los criaderos y la venta online de perros: “Es un horror”

Se viralizaron fotos de Iván de Pineda a los 19 años modelando para Dolce & Gabbana y Armani en Vogue

Ian Lucas lanzó un nuevo tema, junto a La Joaqui y Fede Vigevani, de su show en Vélez

INFOBAE AMÉRICA

Las 10 virtudes que una persona debe poseer para ser feliz, según Aristóteles

Las 10 virtudes que una persona debe poseer para ser feliz, según Aristóteles

Tras diez días sin datos oficiales, Venezuela elevó a 6.125 la cifra de muertos por el doble terremoto

El suroeste de República Dominicana reduce en 80% los casos de malaria en 2026

Más de 1,800 personas fueron atendidas por la Cruz Roja durante la Romería 2026 en Costa Rica: no se reportan fallecidos

Por qué se aplazó el juicio por lavado contra exalcalde hondureño y narcotraficante Alexander Ardón