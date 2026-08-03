Intentó matar a martillazos a su ex, amenazó a una periodista y huyó: lo detuvieron encapuchado a metros de la casa de la víctima

Efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron al acusado a pocos metros de la casa de su ex

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La Policía Bonaerense detuvo este lunes a un hombre de 44 años, identificado como Carlos Alberto Vaz Da Silva, acusado de agredir a su ex pareja con un martillo y luego amenazar a una periodista a través de redes sociales. El sospechoso permanecía prófugo desde el ataque.

El episodio ocurrió el jueves pasado, cuando personal del Comando Patrullas Tigre acudió a un domicilio ubicado en Riobamba, en la localidad de Don Torcuato, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hecho de violencia de género.

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Al ser entrevistada por los efectivos, C.V.N. (45) relató que momentos antes su ex pareja la agredió con un martillo y que tras el ataque se dio a la fuga. Como consecuencia de la agresión, la mujer resultó con lesiones leves.

Según pudo saber este medio, de fuentes policiales, Da Silva tenía dos medidas cautelares: una con fecha del 22 de julio que le prohibía estar cerca de su ex pareja y otra del 16 de julio que le impedía acercarse al domicilio de los padres de la víctima.

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El ataque ocurrió en un domicilio ubicado en Riobamba, en la localidad de Don Torcuato

Durante la investigación, los efectivos además descubrieron que el acusado había amenazado a una periodista a través de redes sociales, exigiéndole que eliminara las publicaciones en su contra o, de lo contrario, le iba a enviar una carta documento.

Para localizar al sospechoso, personal de la Comisaría 3° y de la SubDDI local realizaron tareas de vigilancia encubierta en las inmediaciones de los domicilios de la víctima y del imputado.

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Tras varios días de tareas investigativas y de establecer consignas de vigilancia en distintos puntos, este lunes los efectivos lograron detener a Vaz Da Silva en la intersección de Riobamba y Chacabuco, en Don Torcuato, a unos 200 metros de la casa de su ex pareja.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el acusado caminaba por la vía pública encapuchado cuando fue interceptado y detenido.

La causa quedó en manos de la UFI de Género de Tigre, que dispuso el arresto del hombre de 44 años y lo imputó por el delito de tentativa de femicidio.

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Da Silva quedó imputado por el delito de tentativa de femicidio

Cifras alarmantes

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año se registraron 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

El informe también advierte que una mujer fue asesinada cada 35 horas en la Argentina durante ese período y que se contabilizaron 234 intentos de femicidio, el equivalente a uno cada 25 horas. Solo durante julio, el Observatorio registró 24 víctimas letales por violencia de género.

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Entre los datos relevados, el informe señala que el 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa. Además, el Observatorio indicó que al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes en los primeros siete meses del año.